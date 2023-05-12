Финансовые потрясения в США заставят мир отказаться от доллара

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12 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Почему российская экономика оказалась так устойчива

Запад провалил удар по российской экономике Ohde/Global Look Press
Российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам. Это вызывает удивление и зависть у развитых западных экономик, вынужденных бороться и с инфляцией, и с долгами. Как же российской экономике удается такой поражающий маневр и какие проблемы придется решить в этом году? Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
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Россия обрушит на ВСУ небесный «Шторм»

Истребитель-бомбардировщик Су-34 готовится к выполнению боевого задания Михаил Воскресенский/РИА Новости
Специальная авиационная группа «Шторм» для решения особых задач в зоне СВО может вскоре быть создана в России. Кто будет летать в элитном подразделении, какими машинами оно будет укомплектовано – и какие задачи особой важности будет призвано выполнять? Подробности...
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Пролетарский бунт поставил ядерную державу Пакистан на грань гражданской войны

Друг России, экс-премьер Хан освобожден из тюрьмы под давлением восставшего народа PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Восстание, поднятое в Пакистане сторонниками Имрана Хана, увенчалось успехом. Местная Фемида освободила экс-премьера, задержанного 9 мая. Правда, МВД грозится вновь отправить его за решетку. Накануне в крупнейших городах, включая столицу, вспыхнули полноценные бои – сторонники Хана громили воинские части и полицейские участки, захватывая оружие. Каковы шансы Хана на возвращение к власти и как это скажется на влиянии России в регионе? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Узбекистан подстраивается под эпоху СВО

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан. Подробности...

Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

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    12 мая 2023, 17:15
    Фото: REUTERS/Umit Bektas
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Экстремисты... требуют продолжать тратить наши деньги в режиме пьяного матроса». Эта цитата из выступления одного из американских политиков как нельзя лучше характеризует накал страстей, которые сейчас царят в США – а все из-за того, что эта страна живет за счет остального мира и не собирается отказываться от этого. А если откажется – ее ждет настоящая катастрофа. Так говорит президент США Байден.

    Соединенные Штаты находятся на грани экономического и финансового хаоса. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. И говорит она об угрозе дефолта, которая сейчас витает над американской экономикой. И который стал следствием как специфики американского бюджета, так и неспособности двух крупнейших партий США договориться друг с другом.

    Дело в том, что Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, которая через свои структуры наподобие МВФ учит других правильно тратить деньги – давно живет не по средствам. Уровень расходов госбюджета постоянно превышает уровень доходов. Политики не хотят сокращать различные социальные обязательства (из страха не быть переизбранными в своих округах), а также тратят огромные деньги на внешние авантюры. И в этой ситуации деньги приходится занимать – выпуская облигации госдолга, которые покупают как граждане США, так и внешние игроки (включая иностранные государства, для которых эти облигации являются частью внешних резервов).

    И занимать приходится много. В 2006 году госдолг США составлял всего 8 трлн долларов – 61% ВВП. В 2014 году он достиг показателя 17,8 трлн и впервые превысил объем ВВП страны. По закону, потолок госдолга устанавливает Конгресс – и он же его постоянно повышает в ситуации, когда объем заимствований достигает предельного значения. Последнее такое повышение было в декабре 2021 года, и сейчас этот потолок составляет 31,4 трлн долларов. То есть 123% от общего размера национальной экономики.

    Проблема в том, что его правительство достигло уже в начале 2023 года. Сейчас финансирование расходных статей бюджета идет в рамках так называемых чрезвычайных мер (включающих в себя, например, сокращение вкладов в пенсионный фонд для госслужащих, а также перемещение средств между разными государственными структурами). Однако эти меры временные – ровно до того момента, пока потолок снова не будет повышен.

    Если этого не случится, то дефолт, по словам Джанет Йеллен, может наступить уже 1 июня. Другие же эксперты дают разброс от начала июня до начала августа.

    И это будет ни много ни мало, а катастрофа. По крайней мере, именно так выразился президент США Джо Байден. «Я ясно дал понять, что дефолт – это не вариант... Это будет катастрофа... Наша экономика погрузится в серьезную рецессию, пенсионные счета опустеют, а стоимость заимствований вырастет. По данным международного рейтингового агентства Moody's, почти 8 млн американцев потеряют работу, а наша репутация в мире будет сильно подорвана».

    А значит, республиканцы и демократы должны срочно договариваться о повышении потолка госдолга – для чего они должны объединиться в Конгрессе (верхнюю палату которого контролируют демократы, а нижнюю – республиканцы) и проголосовать за соответствующий закон.

    Утром сокращения, вечером потолок

    Собственно, республиканцы готовы. Но при условии сокращения расходов. «Когда ты даешь ребенку кредитку и он израсходует на ней все средства, ты не будешь слепо повышать кредитный лимит – скорее поможешь ребенку изменить поведение и определить, где и как он может сократить расходы. Подход к нашему госдолгу должен быть таким же», – заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Пользуясь своим минимальным большинством в Палате представителей, республиканцы приняли резолюцию, предусматривающую повышение потолка госдолга на 1,5 трлн долларов в обмен на сокращение расходов на 4,5 трлн долларов в течение 10 лет – и теперь хотят, чтобы Байден с ней согласился.

    Казалось бы, шаг логичный. Однако он имеет четкий предвыборный окрас.

    Во-первых, это повышение небольшое – технически закон прописан так, что правительство США в марте 2024 года так или иначе (даже если оно вдруг не дойдет до нового потолка) должно будет снова устраивать торги с Конгрессом. За полгода до выборов.

    Во-вторых, в рамках своего плана по сокращению расходов республиканцы хотят заставить Байдена кардинально сократить выделение средств на две ключевые его программы – по стимулированию зеленой энергетики и по инфраструктурному строительству. Две программы, которые должны лечь в основу экономического сегмента предвыборной кампании нынешнего президента.

    Неудивительно, что Байден и демократы отказались поддержать этот план, требуя от республиканцев принятия «чистого» (то есть без всяких условий) повышения госдолга. И в результате переговоры между представителями двух партий превратились из конструктивного диалога в поток обвинений.

    Демократы упирают на то, что республиканцы «берут в заложники национальную экономику», выставляя различные требования ради соглашения увеличить госдолг. Кроме того, демократы дают избирателям понять, что согласие на требование республиканцев будет означать падение уровня жизни простых американцев: сокращение расходов на правоохранительные структуры, систему медицинского страхования и прочее.

    Аналитики Белого дома посчитали, что если страна будет до последнего балансировать на грани дефолта, то из-за экономической неопределенности Штаты потеряют 200 тысяч рабочих мест. Если же дефолт наступит и ситуация с его разрешением затянется, то количество потерянных рабочих мест вырастет до восьми миллионов. По потерям ВВП цифры соответственно составляют 0,3 и 6,1 процентных пункта, а по безработице – 0,1 и 5 процентных пунктов.

    Республиканцы же говорят о том, что всему виной неуемная страсть демократов транжирить государственные деньги налево и направо. «Экстремисты-демократы из Палаты представителей требуют продолжать тратить наши деньги в режиме пьяного матроса – в ином случае они подорвут нашу экономику и допустят объявление Америкой дефолта», – заявил республиканский конгрессмен Ричард Хадсон. По его словам, если демократы не выплатят счета, которые накопили, то тогда они заплатят на избирательных участках».

    Чума на ваши дома

    А пока они спорят, экономисты и население Америки делают свои выводы. Так, финансовый сектор считает вероятность дефолта большей, нежели чем в период финансового кризиса при Обаме (стоимость страховки от дефолта по американскому долгу выросла до самого большого уровня с 2009 года). Население же продолжает разочаровываться в политиках, которые таким вот странным образом борются за их симпатии.

    Согласно опросу Gallup, Байдену в вопросах экономики доверяют лишь 35% американцев (на 5% ниже, чем в прошлом году), главе Федеральной системы США Джерому Пауэллу – 36% (на 7% ниже, чем в 2022-м). Лидерам же демократов и республиканцев в Конгрессе – 34 и 38% (соответственно на 4 и 2% ниже, чем в прошлом году).

    Конечно, демократы и республиканцы в итоге договорятся. Ну или Байден попытается воспользоваться четвертым разделом 14-й поправки к Конституции США, где говорится о том, что «правомерность государственного долга Соединенных Штатов, санкционированного законом, включая долги, сделанные для выплаты пенсий и наград за службу при подавлении мятежа или восстания, не ставится под сомнение». Она была принята в далеком 1868 году и касалась, скорее, последствий Гражданской войны, однако сейчас ее хотят использовать для того, чтобы Байден принял односторонние меры по увеличению госдолга. Это спорно, это повлечет за собой долгие судебные разбирательства – но это возможно.

    Однако это не решит проблему порочной структуры американской экономики, которая продолжит жить за счет других стран. По мнению некоторых конгрессменов, через 10 лет госдолг при самом хорошем раскладе вырастет как минимум до 53 трлн долларов – а значит, шансы на дефолт лишь увеличатся.


    И эта ситуация угрожает не только экономике США, но и мировой финансовой системе. Ряд стран не просто вложились в американские долговые обязательства, а сделали эти облигации (в силу их вроде как надежности) важной частью госрезервов. И сейчас эти облигации как максимум могут превратиться в пустые бумажки, а как минимум – в достаточно ненадежные средства (учитывая, что каждый год будет идти подобная канитель с повышением потолка).

    Поэтому не исключено, что политизация ситуации с госдолгом США сыграет миру на пользу – заставит его пересмотреть свою зависимость от бумажек американского казначейства. И выйти из статуса американского заложника хотя бы в этом вопросе.

     
     
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