Американскую валюту душат антироссийские санкции

Илон Маск заявил об угрозе для доллара из-за санкций против России

Использование доллара как оружия приводит к тому, что американская валюта перестанет использоваться в международных расчетах. Такое мнение 25 апреля высказал знаменитый миллиардер Илон Маск. Примерно о том же накануне заявлял и министр финансов России Антон Силуанов. Как происходит всемирное унижение доллара, кто в этом участвует – и что приходит ему на смену?

Рубль и юань уже заменяют доллар – по крайней мере, во внешней торговле России, заявил глава Минфина страны Антон Силуанов. Настоящее и будущее финансовых расчетов, добавил Силуанов, за использованием рубля, валют дружественных стран, а также цифровых валют.

И это не просто мнение российского министра. Тенденция угасания доллара активно отмечается аналитиками во всем мире. «Антидолларовая кампания, начавшаяся в Азии, перекинулась теперь и на Европу, – вынесло в заголовок сетевое издание Insider. – Американской валюте угрожают уже шесть национальных проектов». О чем же именно идет речь?

«Наказывают Россию, а страдает доллар»



Доминирование доллара в мировой торговле и инвестиционных потоках сталкивается со все возрастающим количеством новых угроз. Все больше и больше стран разрабатывают планы по расширению использования альтернативных валют, отмечается в статье. Крупные государства – от Китая и Индии до Бразилии и России – не просто озвучивают идеи ведения расчетов в национальных валютах, но и уже производят оплаты в юанях, реалах, рублях и рупиях.

Кроме того, зазвучали предположения, что в ход может пойти новая денежная единица, создаваемая странами, входящими в БРИКС. А это уже ой как серьезно – население государств, входящих в этот альянс, превышает 40% от мирового. В случае введения денежной единицы БРИКС американский доллар уже точно будет соответствовать лингвистическому смыслу термина «резервная», то есть запасная. Используемая в случае, если участники торговой операции не смогут договориться, чем платить – рублями или рупиями, – тогда на крайний случай прибегнут к баксам.

Незавидную судьбу доллару предсказывает и Financial Times, вынесшая в заголовок символику, популярную в соцсетях: «Доллар:-(»

Эксперты Eurizon SLJ Asset Management в своей аналитической записке, посвященной состоянию дел на мировом финансовом рынке, отмечают, что, «несмотря на то что доллар сохраняет позицию доминирующей валюты, его эрозия резко ускорилась».

Стратеги компании Джоана Фрейре и Стивен Джен подсчитали, что в 2003 году на доллар приходилось около двух третей общих мировых резервов. В 2021 году этот показатель опустился до 55%, а в 2022-м – до 47%. Причиной такого резкого ускорения авторы видят «введение Соединенными Штатами и их партнерами карательных мер в отношении России из-за СВО. Многие страны, заметив, как пошел процесс, в свою очередь стали менее охотно держаться за доллар. С тех пор Кремль еще больше увеличил свое участие в торговых операциях с китайским юанем».

Упомянутые выше специалисты считают, что в ближайшие полтора года использование «зеленого» в международных сделках снизится еще на 15%. Наблюдение о том, что доллар теряет свое влияние именно из-за санкций против России, подтвердил 25 апреля и знаменитый американский предприниматель и изобретатель, миллиардер Илон Маск.

Да что Маск! Опасность санкций для доллара признала даже глава Минфина США Джанет Йеллен.





На протяжении десятилетий американская валюта безраздельно господствовала в торговых операциях по всему миру. Особенно широко она применялась в продаже такого товара, как нефть. Благодаря относительной стабильности цен инвесторы рассматривали ее как актив-убежище на черный день, то есть времена повышенной экономической и геополитической неопределенности.

Однако теперь все изменилось: неопределенность есть, а доверия к доллару нет. О чем свидетельствуют сразу несколько серьезных проектов, подрывающих могущество доллара.

Начало нефтеюаня

К концу прошлого года Пекин начал покупать нефть у Москвы с большими скидками, оплачивая приобретения в юанях, что привело к появлению так называемого нефтеюаня. Покупать за который – как минимум для Китая дешевле (поскольку из сделки удаляется фаза конвертации юаня в доллары и дополнительных потерь на этом), а значит, выгоднее.



Аналитик Kpler Виктор Катона говорит, что Россия фактически стала «страной, которая... ввела юань в крупномасштабную торговлю нефтью». Инвестор-миллиардер Рэй Далио также поддержал антидолларовую кампанию Пекина, заявив, что мировые центральные банки менее склонны удерживать доллар, так как Китай увеличивает мировую торговлю юанями.

«Все на самом деле не выглядит шуткой, – отмечает интернет-издание The Federalist. – Это предупреждение миру: если китайская монета вытеснит американскую, то мировая торговля, нет, даже вся экономика окажется под коммунистами».

Китай и Малайзия заговорили о создании азиатского аналога МВФ

Не так давно Малайзия начала переговоры с Китаем о создании Азиатского валютного фонда (аналога МВФ) в попытке отказаться от привязки к американской монете, сообщает Bloomberg. «У Малайзии нет причин продолжать зависеть от доллара», – заявил ранее в этом месяце премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Он добавил, что Малайзия и Китай уже ведут переговоры об использовании ринггита и юаня для торговых сделок.

Впервые идея Азиатского валютного фонда возникла в 1990-х годах, но эта концепция тогда не получила большого распространения. «Но теперь, когда экономика Китая, Японии и других стран сильна, я думаю, нам следует обсудить это... И, что очень важно, об использовании наших национальных валют в будущем Азиатском фонде», – сказал малазийский премьер.

Аргентина и Бразилия: курс на «юг»

Бразилия и Аргентина еще прошедшей зимой объявили, что готовятся к запуску совместной валюты под названием sur (юг), которая в конечном итоге может стать монетой, используемой всей Южной Америкой. Этакий вариант евро, только на другом конце планеты.

Единая валюта, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, способна стимулировать торговлю в Южной Америке, поскольку позволяет избежать затрат на конвертацию в «посторонние» деньги и неопределенности обменного курса. По мнению ФРС, это может подорвать господство доллара в регионе, учитывая, что в период с 1999-го по 2019 год на доллар приходилось 96% торговли между Северной и Южной Америкой.

Идея отказаться от доллара была вновь подтверждена Бразилией в недавнем заявлении президента страны Лулы да Силвы: «Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?»

Объединенные Арабские Эмираты и Индия выдвинули идею оплаты поставляемых друг другу товаров в рупиях. Правда, пока это будет касаться сделок, не имеющих отношения к нефти. Страны в прошлом году уже подписали соглашение о свободной торговле, целью которого является увеличение товарооборота между ними в ненефтяном секторе до $100 млрд к 2027 году.

Идея отказа от доллара посетила даже верного друга США – президента Франции. В интервью Politico Эммануэль Макрон, вернувшийся из поездки по Китаю, «проявил себя другим человеком», призвав Европу снизить свою зависимость от «экстерриториальности доллара США». Его комментарии последовали сразу после широко освещавшейся сделки между французским конгломератом TotalEnergies и китайской национальной нефтяной компанией CNOOC. Это первый контракт Поднебесной с Францией, заключенный в юанях.

Турция настраивает лиру

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, имеет полное право примерить на себя пушкинские строки «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Разве что лира у него – инструмент финансовый, а не музыкальный. А в остальном все справедливо. План международной торговли за лиры в Анкаре разработали еще в 2017 году, пишет Haber7. В список потенциальных партнеров по сделкам с оплатой турецкими деньгами были включены 13 стран: Китай, Россия, Иран, Азербайджан, Пакистан, Индия, Южная Корея, Грузия, Босния и Герцеговина, Катар, Кувейт, Украина и Белоруссия.

С тех пор количество предприятий, экспортирующих товары с использованием турецкой лиры, достигло 7,2 тысячи, а число стран и регионов, участвующих в таких сделках, достигло почти 200. Объем поставок турецких товаров на внешний рынок за лиры за период с января по середину апреля 2023 года увеличился на 89,1% по сравнению с аналогичным промежутком времени года прошлого. Импорт с использованием национальной валюты страны вырос на 170,8%.

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Собственно, этот процесс идет по всему миру. По данным МВФ, «господство доллара в качестве главного резервного средства уже идет на убыль, поскольку центральные банки диверсифицируют свои активы в такие валюты, как китайский юань, шведская крона и южнокорейская вона». А значит, не за горами появление новых национально-валютных инициатив, исходящих из разных регионов, стран и альянсов.