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3 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
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Зачем власти США устраивают драму с дефолтом

США рискуют остаться без денег уже 1 июня REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
«Попытка потыкать палкой». Такими словами экономисты объясняют спектакль, который прямо сейчас разыгрывают перед всем миром американские власти – и Белый дом, и Конгресс. Звучат публичные заявления о том, что Соединенным Штатам грозит дефолт, что означает катастрофу для всей мировой экономики. Почему это не более чем провокация и при каких условиях США действительно будут разорены? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Россия проводит серию операций для срыва украинского наступления

ВСУ переносят сроки контрнаступления не только из-за плохой погоды Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Украине продолжают откладывать контрнаступление ВСУ. В числе заявленных причин – плохая погода и якобы недопоставка техники из стран НАТО. Но в реальности на смещение сроков влияют действия ВС России. Одно из самых ярких – групповой ракетный удар по Павлограду, где располагался важнейший логистический узел противника. Какие еще меры предпринимают российские военные для того, чтобы «контрнаступ» не состоялся?  Подробности...
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Латвию накрыла медицинская катастрофа

REUTERS/Ints Kalnins
«Большое количество смертей» ожидается в Латвии. И эта цитата – вовсе не прогноз результатов ведения боевых действий. Такие предсказания высказывают латвийские врачи, оценивая состояние медицинской системы страны. А все потому, что латвийское государство больше не имеет денег на качественное здравоохранение. И предпочитает закупать не лекарства, а системы вооружений. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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Беспилотную техническую революцию питает патриотический порыв

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ. Подробности...
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Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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    Зачем власти США устраивают драму с дефолтом

    Заявления о «дефолте США» разыгрывают весь мир
    США рискуют остаться без денег уже 1 июня
    		  
    3 мая 2023, 08:50
    Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades
    Текст: Ольга Самофалова

    «Попытка потыкать палкой». Такими словами экономисты объясняют спектакль, который прямо сейчас разыгрывают перед всем миром американские власти – и Белый дом, и Конгресс. Звучат публичные заявления о том, что Соединенным Штатам грозит дефолт, что означает катастрофу для всей мировой экономики. Почему это не более чем провокация и при каких условиях США действительно будут разорены?

    Правительство США рискует остаться без денег уже 1 июня, предупредила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса. Президент США Джо Байден тоже переживает, что страна движется к кризису потолка долга. Речь ведь идет ни больше ни меньше как о дефолте США.

    Любопытно, что еще в апреле были ожидания, что риск дефолта замаячит только в августе, но теперь сроки сдвинулись. Причина, судя по всему, в резком снижении доходов американского бюджета. «После изучения недавних поступлений от федеральных налогов наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня и, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», – написала Йеллен.

    «Обычно в апреле бывают самые большие поступления в бюджет, поскольку в этом месяце происходит уплата налогов за прошлый год (18 апреля – это крайний срок). Похоже, что размер поступлений был меньше ожидаемого, поэтому и деньги на счетах американского казначейства закончатся раньше. Нагрузка на бюджет увеличилась из-за резкого роста ставок, и обслуживание государственного долга обходится все дороже», – поясняет Елена Беляева, аналитик Freedom Finance Global.

    Дебаты о повышении потолка долга стали уже традиционной проблемой в Вашингтоне. Впрочем, еще ни разу власти страны не допустили дефолта, в конечном счете всегда договаривались, и Конгресс поднимал потолок госдолга. Однако каждый раз происходит театрализованное представление с описанием страшных последствий, которые могут наступить в результате беспрецедентного дефолта. И весь мир за ним наблюдает. «Конечно же, мы очень внимательным образом это все отслеживаем, все наши фискальные ведомства», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Почему и экономическая, и политическая элита всего мира следят за перипетиями американского бюджета, если результат этих дискуссий известен заранее?

    Йеллен предупреждает, что даже угроза дефолта может потрясти рынки и вызвать шок в экономике США. «Из прошлых тупиков с ограничением долга мы узнали, что ожидание до последней минуты приостановки или увеличения лимита долга может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов», – написала Йеллен.

    Она явно намекает на историю 2011 года. «Тогда повышение потолка госдолга было самым драматичным, страна вплотную подошла к техническому дефолту. Американская экономика тогда лишилась максимального кредитного рейтинга (ААА) от S&P, а финансовые рынки изрядно поштормило», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Потолок госдолга, введенный в США более века назад – в 1917 году, постоянно поднимался. Только с 1960 года его пересматривали около 80 раз, указывает Деев.

    Чтобы американцы могли позволить себе сохранять высокий уровень жизни, им приходится занимать все больше и больше. Оплачивают их жизнь другие страны через круговорот доллара, который печатается в Штатах. «За 10 лет госдолг США увеличился почти вдвое – до 31,5 трлн долларов. С пандемийного 2020 года соотношение госдолга к ВВП взлетело с 107% до 128%, в 2023 году этот показатель может превысить 130%», – отмечает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

    Дефолт бывает тотальным, когда государству совсем нечем платить по долгам. «В случае с США речь идет о рисках технического дефолта, когда денег нет в конкретный момент, но потом они будут. То есть технический дефолт – это некая пауза. К тому же дефолт не означает, что сразу закрываются все заводы, а госимущество пойдет с молотка. По факту, скорее всего, вы увидим, что всего лишь отсрочатся выплаты по американским гособлигациям», – объясняет Деев.

    Однако экономическая ситуация в США явно не безоблачная. «Промышленность начала приносить меньший доход, банковский сектор столкнулся с жесточайшим кризисом. Эти и еще ряд фундаментальных проблем вполне могут привести американскую экономику к дефолту. Но случится это точно не завтра.

    Так что заявления о возможности дефолта уже 1 июня не что иное, как мягкий шантаж законодателей со стороны администрации Белого дома. То есть, грубо говоря, попытка потыкать палкой Конгресс, чтобы там зашевелились», – говорит эксперт.

    По его мнению, в целом всю эту возню вокруг потолка госдолга стоит воспринимать исключительно как процесс торга между двумя крупнейшими в США политическими партиями – республиканцами и демократами. «Просто в условиях правовой системы США, чтобы увеличить влияние своей партии, нужно нагнать на избирателей побольше жути – потому мы и видим каждый раз эту драматическую постановку», – говорит Деев.


    «Дискуссия по потолку госдолга и на этот раз, скорее всего, закончится традиционной договоренностью об его увеличении. Американской экономике нужна фискальная поддержка в условиях повышенных рисков наступления рецессии», – говорит Холоденко.

    По ее словам, чтобы произошел не технический, а полномасштабный дефолт – нужен мировой финансовый кризис в сочетании со сбросом Treasuries (американского госдолга) международными держателями. Такой сценарий возможен в случае обострения геополитических и внешнеторговых проблем, говорит она.

    Россия уже отказалась от американских облигаций, Китай серьезно снизил вложения в американский госдолг, как и некоторые другие страны, но пока этого недостаточно.
     
     
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