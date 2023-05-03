Зачем власти США устраивают драму с дефолтом

Заявления о «дефолте США» разыгрывают весь мир

«Попытка потыкать палкой». Такими словами экономисты объясняют спектакль, который прямо сейчас разыгрывают перед всем миром американские власти – и Белый дом, и Конгресс. Звучат публичные заявления о том, что Соединенным Штатам грозит дефолт, что означает катастрофу для всей мировой экономики. Почему это не более чем провокация и при каких условиях США действительно будут разорены?

Правительство США рискует остаться без денег уже 1 июня, предупредила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Конгресса. Президент США Джо Байден тоже переживает, что страна движется к кризису потолка долга. Речь ведь идет ни больше ни меньше как о дефолте США.

Любопытно, что еще в апреле были ожидания, что риск дефолта замаячит только в августе, но теперь сроки сдвинулись. Причина, судя по всему, в резком снижении доходов американского бюджета. «После изучения недавних поступлений от федеральных налогов наша наилучшая оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня и, возможно, уже к 1 июня, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до этого времени», – написала Йеллен.

«Обычно в апреле бывают самые большие поступления в бюджет, поскольку в этом месяце происходит уплата налогов за прошлый год (18 апреля – это крайний срок). Похоже, что размер поступлений был меньше ожидаемого, поэтому и деньги на счетах американского казначейства закончатся раньше. Нагрузка на бюджет увеличилась из-за резкого роста ставок, и обслуживание государственного долга обходится все дороже», – поясняет Елена Беляева, аналитик Freedom Finance Global.

Дебаты о повышении потолка долга стали уже традиционной проблемой в Вашингтоне. Впрочем, еще ни разу власти страны не допустили дефолта, в конечном счете всегда договаривались, и Конгресс поднимал потолок госдолга. Однако каждый раз происходит театрализованное представление с описанием страшных последствий, которые могут наступить в результате беспрецедентного дефолта. И весь мир за ним наблюдает. «Конечно же, мы очень внимательным образом это все отслеживаем, все наши фискальные ведомства», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Почему и экономическая, и политическая элита всего мира следят за перипетиями американского бюджета, если результат этих дискуссий известен заранее?

Йеллен предупреждает, что даже угроза дефолта может потрясти рынки и вызвать шок в экономике США. «Из прошлых тупиков с ограничением долга мы узнали, что ожидание до последней минуты приостановки или увеличения лимита долга может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов», – написала Йеллен.

Она явно намекает на историю 2011 года. «Тогда повышение потолка госдолга было самым драматичным, страна вплотную подошла к техническому дефолту. Американская экономика тогда лишилась максимального кредитного рейтинга (ААА) от S&P, а финансовые рынки изрядно поштормило», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Потолок госдолга, введенный в США более века назад – в 1917 году, постоянно поднимался. Только с 1960 года его пересматривали около 80 раз, указывает Деев.

Чтобы американцы могли позволить себе сохранять высокий уровень жизни, им приходится занимать все больше и больше. Оплачивают их жизнь другие страны через круговорот доллара, который печатается в Штатах. «За 10 лет госдолг США увеличился почти вдвое – до 31,5 трлн долларов. С пандемийного 2020 года соотношение госдолга к ВВП взлетело с 107% до 128%, в 2023 году этот показатель может превысить 130%», – отмечает Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций».

Дефолт бывает тотальным, когда государству совсем нечем платить по долгам. «В случае с США речь идет о рисках технического дефолта, когда денег нет в конкретный момент, но потом они будут. То есть технический дефолт – это некая пауза. К тому же дефолт не означает, что сразу закрываются все заводы, а госимущество пойдет с молотка. По факту, скорее всего, вы увидим, что всего лишь отсрочатся выплаты по американским гособлигациям», – объясняет Деев.

Однако экономическая ситуация в США явно не безоблачная. «Промышленность начала приносить меньший доход, банковский сектор столкнулся с жесточайшим кризисом. Эти и еще ряд фундаментальных проблем вполне могут привести американскую экономику к дефолту. Но случится это точно не завтра.

Так что заявления о возможности дефолта уже 1 июня не что иное, как мягкий шантаж законодателей со стороны администрации Белого дома. То есть, грубо говоря, попытка потыкать палкой Конгресс, чтобы там зашевелились», – говорит эксперт.

По его мнению, в целом всю эту возню вокруг потолка госдолга стоит воспринимать исключительно как процесс торга между двумя крупнейшими в США политическими партиями – республиканцами и демократами. «Просто в условиях правовой системы США, чтобы увеличить влияние своей партии, нужно нагнать на избирателей побольше жути – потому мы и видим каждый раз эту драматическую постановку», – говорит Деев.

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«Дискуссия по потолку госдолга и на этот раз, скорее всего, закончится традиционной договоренностью об его увеличении. Американской экономике нужна фискальная поддержка в условиях повышенных рисков наступления рецессии», – говорит Холоденко.

По ее словам, чтобы произошел не технический, а полномасштабный дефолт – нужен мировой финансовый кризис в сочетании со сбросом Treasuries (американского госдолга) международными держателями. Такой сценарий возможен в случае обострения геополитических и внешнеторговых проблем, говорит она.

Россия уже отказалась от американских облигаций, Китай серьезно снизил вложения в американский госдолг, как и некоторые другие страны, но пока этого недостаточно.