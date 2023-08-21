Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.19 комментариев
Норвежский пингвин Нильс Олаф III получил звание генерал-майора
Талисман норвежской гвардии королевский пингвин сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии.
На сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы. В церемонии приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии Его Величества короля Норвегии, передает РИА «Новости».
Пока два сотрудника зоопарка прикрепляли ему значок к крылу, 160 солдат стояли по стройке смирно.
По словам старшего сержанта из оркестра Его Величества Королевской гвардии Норвегии Фредрика Грессета, пингвина повысили «за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке».
Исторически сложилось, что, пингвин, талисман норвежской гвардии живет в Эдинбургском зоопарке. Ранее норвежец Эдвард Сальвесен подарил зоопарку этого пингвина. В 1972 году норвежские гвардейцы приехали в шотландский Эдинбург и «усыновили» пингвина.
Ранее в 2008 году король Норвегии согласился, что пингвин Нильс Олаф из Эдинбургского зоопарка, талисман Норвежской королевской гвардии, должен быть удостоен рыцарского звания.