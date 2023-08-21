Норвежский пингвин Нильс Олаф III получил звание генерал-майора

Tекст: Вера Басилая

На сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы. В церемонии приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии Его Величества короля Норвегии, передает РИА «Новости».

Пока два сотрудника зоопарка прикрепляли ему значок к крылу, 160 солдат стояли по стройке смирно.

По словам старшего сержанта из оркестра Его Величества Королевской гвардии Норвегии Фредрика Грессета, пингвина повысили «за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке».

Исторически сложилось, что, пингвин, талисман норвежской гвардии живет в Эдинбургском зоопарке. Ранее норвежец Эдвард Сальвесен подарил зоопарку этого пингвина. В 1972 году норвежские гвардейцы приехали в шотландский Эдинбург и «усыновили» пингвина.

Ранее в 2008 году король Норвегии согласился, что пингвин Нильс Олаф из Эдинбургского зоопарка, талисман Норвежской королевской гвардии, должен быть удостоен рыцарского звания.