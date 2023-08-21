Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.15 комментариев
В Венгрии объявили о договоренности с Катаром о поставках СПГ
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о достижении политической договоренности с Катаром о закупке с 2027 года СПГ
Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке с 2027 года сжиженного природного газа (СПГ), компании двух стран прорабатывают объемы и маршруты поставок, сообщил глава МИД европейской страны Петер Сийярто по итогам визита в Будапешт эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
Глава МИД Венгрии сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), что Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, однако сейчас все его мощности уже задействованы, поэтому стороны заключили политическое соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с 2027 года, передает ТАСС.
Сийярто добавил, что компании Венгрии и Катара уже начали технические переговоры об объемах поставок СПГ и маршрутах его доставки.
Накануне Сийярто объявил о договоренностях с Анкарой о покупке турецкого газа, а также отметил роль Турции в транзите газа из Азербайджана и Туркмении. В тот же день глава МИД Венгрии заявил о достижении договоренностей о поставках газа с Туркменией.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ