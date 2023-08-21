В Петербурге разыскивают пропавшую двухлетнюю девочку

«Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны

Tекст: Валентина Григоренко

В сообщении говорится, что, предварительно, из-за отключения фактических параметров импульса от расчетных аппарат «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, передает ТАСС.

Как указали в Роскосмосе, меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.

В пресс-службе напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. В госкорпорации добавили, что около 14:57 московского декретного времени связь с аппаратом «Луна-25» прервалась.

В Роскосмосе подчеркнули, что специальная межведомственная комиссия займется выяснением причин потери автоматической станции «Луна-25».

Накануне в госкорпорации заявили, что после выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация.