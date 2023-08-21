Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
В Петербурге разыскивают пропавшую двухлетнюю девочку
В МВД сообщили о поиске пропавшей двухлетней девочки в Петербурге
В Санкт-Петербурге ищут двухлетнюю девочку, о пропаже которой заявила ее мать, сообщил главк МВД по городу и Ленинградской области.
Женщина сообщила в полицию Красногвардейского района о пропаже ребенка в 19.00. Девочка пропала «ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера». На сайте главка опубликованы приметы ребенка: рост – 96 см, серо-голубые глаза, русые волосы. Девочка была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки, розовую панаму. Информацию о ребенке просят сообщать по телефонам 112 и 573-16-20.