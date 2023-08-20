Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.59 комментариев
В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»
Запад «умоляет» Киев о «лобовых атаках», но у республики нет таких ресурсов, сообщает издание Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ.
Источник отметил, что Киев получил всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали «сотни», также республике недостаточно машин для разминирования, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что у ВСУ просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых «умоляет Запад».
По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.
Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».
Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.