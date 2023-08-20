В ВСУ заявили об отсутствии ресурсов для «лобовых атак»

Tекст: Ольга Иванова

Источник отметил, что Киев получил всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали «сотни», также республике недостаточно машин для разминирования, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у ВСУ просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых «умоляет Запад».

По словам источника, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за минных полей ВС России и отсутствия господства в воздухе.

Ранее издание The Buisness Insider сообщило, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.