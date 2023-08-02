Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.2 комментария
Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского
У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.
«Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.
Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».