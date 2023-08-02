По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США
Мировые цены на нефть выросли на данных о сильном снижении запасов в США
Мировые цены на нефть в среду выросли на данных Американского института нефти (API) о значительном падении коммерческих запасов.
Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 растет на 0,84%, достигая 85,62 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,88%, до 82,09 доллара, передает РИА «Новости».
Трейдеры обратили внимание на данные API. Согласно оценке организации, за неделю, завершившуюся по 28 июля, коммерческие запасы нефти в США упали на 15,4 млн баррелей. Это снижение может оказаться сильнейшим за историю наблюдений, ведущихся минэнерго США с 1982 года. Официальную статистику опубликуют позднее в среду. Эксперты прогнозируют уменьшение лишь на 1,4 млн баррелей после снижения на 0,6 миллиона на прошлой неделе. Аналитики отмечают: если официальная статистика подтвердит данные API, это подтвердит мнение об активном потреблении топлива.