Путин: РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии географии в нашей стране

Tекст: Александра Юдина

«Глубоко символично, что этот замечательный праздник мы отмечаем 18 августа, в день основания в 1845 году Русского географического общества. За минувшее время РГО сыграло поистине уникальную роль в развитии в нашей стране географии, климатологии, метеорологии, других смежных наук, организовало масштабные экспедиции для исследования малоизученных регионов планеты, многое сделало для широкого народного просвещения», – приведены слова президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что общество открыло миру имена наших выдающихся ученых, путешественников, мореплавателей, которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству на благо укрепления его экономического потенциала, приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия.

Президент отметил, что РГО объединяет своими задачами большое количество энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов и профессий, добровольцев и волонтеров.

«С его помощью воплощаются востребованные научные, образовательные, просветительские, природоохранные, творческие проекты, такие как «ставший уже легендарным Всероссийский географический диктант», – добавил он.

Российский лидер особо выделил большой, истинно подвижнический труд учителей и преподавателей географии, которые открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей.

В заключение президент пожелал членам Русского географического общества, всем специалистам, связанным с географическими науками и специальностями, успехов и всего наилучшего.