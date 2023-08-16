Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц «Мальва»

В Совфеде оценили идею обмена территорий Украины на членство в альянсе

Сенатор Долгов: Вступление даже части Украины в НАТО для России неприемлемо

Tекст: Андрей Резчиков

«Наша позиция не менялась. Членство Украины в любой конфигурации в НАТО категорически неприемлемо. Это одна из основных причин проведения специальной военной операции», – считает Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, с одной стороны, на Западе хотят нащупать «единые позиции по части слива киевского режима». «Все трезвомыслящие эксперты понимают, что дело проиграно, об этом даже на CNN говорят, хотя это самый пробайденовский ресурс», – напомнил Долгов. С другой стороны, «ни одна администрация США, даже Джо Байдена, не будет связывать себя 5-й статьей Устава НАТО с Украиной».

«Кроме того, вступление даже части Украины в альянс противоречит российским интересам. Но на Западе стараются каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России. Для США важен дополнительный выход через Украину к Черному морю, это стратегическая задача», – подчеркнул сенатор.

«Поэтому любое приближение натовской военной инфраструктуры к нашим границам – это угроза. Даже нынешняя дислокация сил создает угрозу, поэтому выход альянса на новые рубежи восточнее Польши и Венгрии – тоже угроза, равно как и вступление Финляндии в НАТО», – пояснил собеседник.

В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев напомнил, что идея принимать Украину в НАТО частями всплывает в публичном пространстве на протяжении нескольких месяцев. «Все началось с того, что эту мысль распространили через The New York Times в конце мая, то есть еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ, результаты которого оказались негативными для Запада», – указал политолог.

«Суть этой идеи состояла в том, чтобы обратиться к опыту 50-х годов и истории сосуществования ФРГ и ГДР. Тогда Западная Германия вступила в альянс без особых проблем, однако она не находилась в состоянии войны с ГДР. Более того, оба государства были международно признанными. Но эта модель к Украине едва ли применима: вторую Украину пока никто не создавал», – отметил эксперт.

«Затем в июле схожую идею озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Конечно, слова отставного и несколько безответственного чиновника можно было бы проигнорировать. Но это явно не тот случай, поскольку Расмуссен с 2022 года отвечает в офисе Зеленского за разработку так называемых гарантий безопасности для Украины. Это значимая фигура», – добавляет киевский политолог.

«И вот теперь, в августе, когда результаты «контрнаступа» огорчают даже самых упертых оптимистов на Западе, с идеей о «частичном» членстве Украины в НАТО выступает представитель канцелярии действующего генсека альянса. Таким образом, статусность этой задумки управляемо повышается по простой схеме: «СМИ – отставной, но важный политик – представитель канцелярии генсека». Так формируется общественное мнение не только на Западе, но и внутри самой Украины», – пояснил Нечаев.

«Что касается содержательной части идеи, то она вызывает ряд вопросов. Например, если Харьков и Одесса оказываются под контролем НАТО, устроит ли это Россию? Учитывая подлетное время натовских ракет до Москвы, ответ очевиден – нет, Россию такое положение дел не устроит. Это же касается и Киева, который должен оставаться вне НАТО», – рассуждает политолог.

«Да и если представить Западную Украину в составе НАТО – это тоже не шутки. В советские времена там располагался целый Прикарпатский военный округ, границы которого охватывали целиком или частично почти 10 областей. Речь идет о гигантских территориях, операционная емкость которых позволяет влегкую создавать проблемы для национальной безопасности России», – добавил эксперт.

«Иными словами, даже Западная Украина в составе НАТО – это уже проблема для нас. Причем несопоставимо большая, чем присутствие той же Финляндии в альянсе. В этой связи важно понимать простую вещь: урегулирование конфликта на Украине невозможно без создания новой архитектуры безопасности в Европе. Украинский кризис – лишь частное проявление более масштабного кризиса в отношениях России и НАТО. И упрощения вроде тех, которые озвучил Йенссен, здесь недопустимы», – резюмировал Нечаев.

О том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России, заявил во вторник глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Чиновник добавил, что обсуждение возможного статуса после войны уже ведется, а решение конфликта через уступки территорий могло бы стать возможным решением.

Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал заявление Йенссена абсолютно неприемлемым.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает идею Йенссена «любопытной». Он добавил, что вопрос заключается в том, что «все якобы их территории – в высшей степени спорные». Как пишет Медведев в своем Telegram-канале, при заходе в НАТО киевским властям «надо будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси» и перенести столицу во Львов.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все больше стран призывают Украину пойти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, из-за этого будущий политический сезон станет сложным для Киева.