Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.8 комментариев
На Украине призвали исключить Россию из международных спортивных федераций
Глава Федерации биатлона Украины Крулько призвал исключить Россию и Белоруссию из международных спортивных союзов
Руководитель Федерации биатлона Украины Иван Крулько заявил, что международные спортивные союзы должны исключить спортивные федерации России и Белоруссии.
Крулько считает, что недостаточно «просто запретить россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях». Он поддержал решение Международной федерации биатлона (IBU) о приостановке членства Союза биатлонистов России, пишет «Чемпионат».
Однако, как отметил Крулько, IBU оказалась «единственной из всех спортивных федераций, которая приняла такое решение». Крулько хочет, чтобы «россияне и белорусы вообще не могли приезжать на международные конгрессы».
Комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады Украины предложил проект, содержащий призыв к лидерам иностранных государств не пускать в их страны российских и белорусских спортсменов, чтобы помешать россиянам и белорусам принимать участие в соревнованиях.