В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

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    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    5 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    31 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    21 комментарий
    Новости
    01:27Парламенту ЭКОВАС не удалось договориться о вторжении в Нигер

    Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не может согласовать единую позицию по реакции на ситуацию Нигере и возможности военной интервенции, сообщают СМИ.

    01:04В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    00:44Турция успешно запустила в космос собственную ракету

    Со стартовой площадки в Игнеаде в космос успешно запущена ракета-зонд турецкого производства, сообщило управление оборонной промышленности Турции.

    00:22Впервые назначен посол Саудовской Аравии в Палестине

    Наиф ас-Судейри, который возглавляет дипломатическую миссию Саудовской Аравии в Иордании, назначен послом по совместительству в Палестине, сообщил саудовский МИД.

    23:53Женщина пострадала в результате украинского обстрела Горловки

    В результате украинского обстрела Никитовского района Горловки ранение получила мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько.

    23:40Ликвидирован пожар на сухогрузе в Архангельске

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    Исполняющим обязанности главы правительства Пакистана назначен сенатор от провинции Белуджистан Анваар-уль-Хак Какар, сообщила канцелярия премьера.

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    Авиация возглавляемой США международной коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    21:49Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе тренировкой флота

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    21:39Бывший разведчик США назвал «секретное оружие» России на Украине

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    13 августа 2023, 01:04

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    12 августа 2023, 18:02
    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием

    MWM: Россия нанесла удары мощным оружием по наемникам ВСУ у Николаевки

    MWM: Россия нанесла мощные удары по ВСУ уникальным оружием
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия нанесла удары уникальной реактивной системой залпового огня «Торнадо» по иностранным наемникам в районе Николаевки, сообщил журнал Military Watch.

    Авторы статьи отметили мощность РСЗО «Торнадо», которые нанесли мощный удар по позициям наемников возле Николаевки. Издание назвало главным козырем  «Торнадо» – большой радиус поражения, а также возможность применения им сверхточных ракет, передает РИА «Новости».

    Кроме того, мощное российское оружие активно применяется на передовой, РСЗО производилось несколько лет подряд в России, говорится в статье.

    В субботу сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт управления наемников.

    Коментарии (25)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

    Коментарии (38)
    12 августа 2023, 12:39
    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского

    Экс-агент MI6 Крук заявил, что западные страны не помогут Украине создать бесполетную зону

    Экс-агент MI6 объяснил, как Россия разрушила план Зеленского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Стремления Украины защитить воздушное пространство при помощи поставок системы ПВО не приведут к успеху из-за опасений западных стран вступить в войну с Россией, заявил экс-агент британской разведки MI6 Крук эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По его словам, создание бесполетной зоны над Украиной втянет западные страны в войну, передает РИА «Новости».

    Также эксперт заметил, что создание бесполетной зоны в принципе невозможно, так как Россия обладает лучшими системами ПВО в мире.

    Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (2)
    12 августа 2023, 14:01
    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту

    Минобороны России: Средства ПВО уничтожили направленную на Крымский мост ракету

    Российская ПВО предотвратила теракт на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе.

    Обошлось без пострадавших и разрушений.

    До этого глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны ВС России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (29)
    12 августа 2023, 15:49
    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал используемых российскими военными «боевых монстров» в зоне спецоперации

    Ростех показал «боевых монстров» в зоне спецоперации
    @ «Ростех»

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились образы используемой ВС России в зоне проведения спецоперации военной техники в виде фантастических персонажей, которые «даже не снились странам НАТО», сообщают в Ростехе.

    По информации ведомства, российское оружие «громит оружие НАТО». ВС России используют в основном военную технику Ростеха, и она выглядит устрашающе в виде механизированных «Боевых монстров», передает «Царьград».

    В Ростехе отметили, что у всех этих типов вооружения «есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», чем-то они напоминают фантастических героев медиафраншизы «Трансформеры».


    Отмечается, что среди таких монстров есть тяжелая огнеметная система «Солнцепек», которую изобразили в виде железного «Змея Горыныча» с пусковыми установками ракет вместо трех голов.

    При этом ударный вертолет Ка-52 стал летающим ящером-трансформером, знаменитый боевой танк Т-90 превратился в медведя-трансформера, а ставший легендой на полях сражения ЗРК «Панцирь» – механическим носорогом.

    Кроме того, дрон-камикадзе «Ланцет» получил символичный образ робота-осы, так как удары таких БПЛА в Киеве считают самым грозным оружием российской армии.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 20:13
    В США заявили о массовом побеге иностранных наемников с Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем канале в YouTube.

    Американский военный считает, что сбегут не только иностранные наемники, из которых, по его словам, остались уже только поляки, но и украинские военные.

    По мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (10)
    12 августа 2023, 13:18
    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    Минобороны подтвердило удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

    ВС России нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по военному аэродрому в районе населенного пункта Коломыя Ивано-Франковской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, указывается в Telegram-канале военного ведомства.

    Ранее сообщалось, что ВС России был нанесен удар по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях.

    Коментарии (22)
    12 августа 2023, 07:09
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    Также Чехов сообщил, что артиллерия «восточной» группировки уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Стрела-10» к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    Кроме того, уничтожен личный состав ВСУ к северо-западу от Никольского.

    Помимо этого, два украинских дрона самолетного типа «Лелека» были сбиты расчетами российских зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса».

    Напомним, средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России.

    Коментарии (7)
    12 августа 2023, 05:45
    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и затем сдали ВС России как своего агента

    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    Реул рассказал РИА «Новости», что в прошлом году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе Копани. Морпеха забыли на подконтрольной России территории из-за халатного отношения офицеров ВСУ. Он обосновался на этой территории, не выдавая свою принадлежность к ВСУ.

    Полгода спустя на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы в качестве своего агента на российской территории. В частности, ему поручали узнавать координаты дислокации российских войск. Взамен обещали переправить на территорию, находящуюся под контролем киевского режима. Однако после выполнения задания, рассказал Реул, его сдали в плен, обманув, как «пушечное мясо».

    Ранее российский военный, находящийся в плену, в общении с украинскими СМИ назвал украинцев цивилизованными нацистами.

    Коментарии (17)
    12 августа 2023, 11:54
    В Кривом Роге прогремела серия взрывов

    Мэр Кривого Рога в Днепропетровской области Вилкул сообщил о серии взрывов

    В Кривом Роге прогремела серия взрывов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Кривой Рог прогремела серия взрывов, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога, сообщает мэр города Александр Вилкул.

    По его словам, очевидцам не стоит ничего снимать о происходящем и выкладывать в Интернет, передает радио Sputnik.

    Накануне мощный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны.

    Коментарии (4)
    12 августа 2023, 14:40
    Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

    Пленный Щербина рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных

    Пленный рассказал, как шесть россиян обратили в бегство 30 украинских военных
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в количестве шести человек при отражении атаки ВСУ близ Старомайорска в ДНР обратили в бегство отряд из 30 бойцов ВСУ, а нескольких из них взяли в плен, рассказал украинский пленный Сергей Щербина.

    По его словам, в рядах ВСУ низкий боевой дух, к тому же повальное пьянство, передает РИА «Новости».

    Уроженец города Александрия Кировоградской области 1984 года рождения попал под мобилизацию, выйдя с работы в подвыпившем состоянии. Мужчину остановила полиция, а затем работники военкомата, которые тут же его забрали.

    Пленный рассказал, что проходил срочную службу еще в 2003 году, работал гранатометчиком, поэтому в ходе мобилизации стал помощником гранатометчика.

    По рассказу Щербины, в рядах ВСУ много пьют, в том числе и от страха, также бойцы не хотят участвовать в боях.

    Также пленный рассказал, что, несмотря на слабую подготовку и низкий боевой дух, подразделение Щербины бросили в самую горячую точку – район сел Старомайорское и Урожайное на западе ДНР.

    «Заняли окопы, потом российский танк начал стрелять. Я испугался, лег в окопе. Появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 наших человек выбежали из посадки, то есть они вшестером нас разогнали», – сказал он.

    Щербина отметил хорошее отношение российских солдат к пленным.

    «Как нам показывали, рассказывали (на Украине, – прим. ВЗГЛЯД), что лучше не сдаваться в плен, но на деле они (русские) последней едой делились», – заметил Щербина.

    Щербина сообщил также, что у российских солдат больше мотивации.

    «А нам рассказывали совсем другое. Даже думаем одинаково. Зачем воевать? Мы все – русские, белорусские, украинцы – как так произошло, что мы воюем?» – заметил пленный.

    Ранее украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    Коментарии (12)
    12 августа 2023, 11:45
    Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин
    Сапер рассказал о применении ВСУ самозакапывающихся мин
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские саперы на краснолиманском направлении в ЛНР обнаруживают самозакапывающиеся мины, которыми ВСУ дистанционно минируют местность, рассказал сапер с позывным «Разум».

    По его словам, такие мины лучше расстреливать на расстоянии. Они могут срабатывать на радиоволны. При падении они закапываются примерно на 10-15 см, а искать их опасно, так как могут сработать на металл, передает ТАСС.

    Эти мины забрасываются на позиции дистанционным способом, с помощью кассетных боеприпасов реактивной артиллерией.

    Коментарии (0)
    12 августа 2023, 02:05
    Киев собрался требовать исключения Израиля из формата «Рамштайн»

    Kyiv Post: Киев попросит исключить Израиль из формата «Рамштайн»

    Киев собрался требовать исключения Израиля из формата «Рамштайн»
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев собирается просить исключения Израиля из контактной группы по вопросам обороны (формат «Рамштайн»), сообщают украинские СМИ.

    Источник газеты Kyiv Post в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что власти Израиля «не оказали никакой реальной помощи» Киеву. При этом, по его словам, Израиль в собственных интересах использует информацию, полученную в ходе встреч контактной группы, передает РБК.

    Формат «Рамштайн», в котором участвуют более 50 государств, создан после начала российской спецоперации на Украине для координации западной военной помощи киевскому режиму.

    Кроме того, сообщалось, что украинские власти задумались над отменой безвизового режима с Израилем.

    Коментарии (15)
    12 августа 2023, 17:48
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ
    Бывший агент ЦРУ назвал преступлением решение начать наступление ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

    Он отметил, что ВСУ потеряли примерно 60 тыс. солдат, что является огромными потерями. Джонсон расценил это как преступление по отношению к украинским солдатам, передает РИА «Новости».

    Экс-агент ЦРУ считает, что с самого начала конфликта у Киева не было шансов на успех, но Зеленского убеждали идти вперед политики США.

    Джонсон подчеркнул, что у ВСУ мало артиллерии и ПВО, а без них вообще не стоило начинать контрнаступление.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.

    Коментарии (16)
    12 августа 2023, 16:13
    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму

    МИД России: Попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаки киевского режима в Крыму
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия решительно осуждает террористические атаки Украины, попытки Киева нанести удары по Крыму не останется без ответа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия осуждает террористические атаки на Крымский мост, который является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы, следует из комментария на сайте МИД.

    По словам Захаровой, эти диверсии позволяют убедиться международной общественности в «истинной сущности киевского режима», подобным варварским акциям нет оправдания, и Россия не оставит их без ответа.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Киев в субботу предприняли попытки совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитные управляемые ракеты С-200, которые переделали в ударной вариант.

    Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников ВСУ в населенных пунктах ЛНР, ДНР, а также над акваторией Черного моря.

    Коментарии (34)
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    Атаковать Крымский мост Украине помогает Запад

    В субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост управляемыми ракетами ЗРК С-200, переделанными в ударный вариант. В обоих случаях они были перехвачены российскими средствами ПВО. Для дополнительной защиты на мосту временно ставили дымовую завесу. В экспертной среде говорят, что Украина модернизировала советские ракеты с помощью западных специалистов. Какого рода внесенные изменения и как России удается перехватывать эти ракеты? Подробности

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    Мигранты вместе с нацистами выносят Латвии приговор

    Только мигранты и гастарбайтеры могут спасти экономику Латвии, уверяет правительство этой страны. Демографы бьют в колокола: Латвия поставила мировой рекорд по убыли населения, в стране некому работать. Однако местные националисты в негодовании требуют остановить завоз мигрантов, чтобы «сохранить Латвию латышской». Парадокс в том, что оба этих пути ведут к медленной смерти Латвии. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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