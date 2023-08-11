Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.3 комментария
Учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище
33-летнего учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище, сообщили СМИ.
Как пишет «МК» со ссылкой на Telegram-канал Baza, следствие установило, что учитель «посадил к себе в машину восьмилетнюю девочку, отвез ее на кладбище возле деревни Касарги и там, угрожая ножом, надругался над ней».
По данным издания, после этого мужчина выпустил девочку, она прибежала домой и рассказала обо всем матери, семья обратилась в полицию, которая и задержала подозреваемого. Мужчина вину отрицает и заявляет, что приехал в деревню за грибами, а увидев девочку, решил, что она заблудилась, поэтому позвал ее в машину.
По факту возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее пьяный 19-летний житель Челябинска вызвал такси и изнасиловал женщину-водителя, после чего возил ее по городу и угрожал убийством.