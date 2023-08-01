На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.16 комментариев
Российская киноиндустрия столкнулась с дефицитом актеров
Дефицит кадров в сфере производства и распространения телепрограмм и кино возник в России
Число вакансий актеров в России за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству – на 77%, вырос спрос на гримеров и техников по инсталляции, ассистентов операторов, сообщили рекрутеры.
В российской киноиндустрии возник дефицит специалистов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на HeadHunter.
Опрошенные изданием представители онлайн-кинотеатров связали возникшие проблемы с пандемией, во время которой платформы стали заказывать сериалы, заключая сделки со сценаристами и продюсерами, в результате чего гонорары оказались завышены. Наблюдается также дефицит технических специалистов, а также ассистентов по реквизиту.
Эксперты отмечают, что студиям приходится отказываться от услуг «больших специалистов» и нанимать авторов и актеров за небольшие гонорары. Кроме того, выросла конкуренция, стали снимать больше кино, поэтому не хватает специалистов.
Ранее стало известно о крупной забастовке актеров и сценаристов Голливуда, ее причинами называют уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы.