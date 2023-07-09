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9 июля, воскресенье | Последнее обновление — 21:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
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Расмуссен призвал не откладывать принятие Украины в НАТО
Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал стратегической ошибкой решение отложить принятие Украины в НАТО до конца конфликта
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Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.
Отвечая на вопрос о том, не следует ли дождаться окончания конфликта, чтобы принять Украину в альянс, Расмуссен сказал, что это было бы стратегической ошибкой с опасными последствиями. По его мнению, такая постановка вопроса означает, что альянс передает всю полноту власти в принятии решений президенту России Владимиру Путину и ему нужно только «продолжить войну», чтобы воспрепятствовать вступлению Украины в НАТО. Таким образом, по мнению Расмуссена, конфликт затянется на неопределенный срок, передает ТАСС.
Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Ранее Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс некоторых «частей» Украины. В свою очередь действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.
Названы варианты ответа России на решение Турции выдать «азовцев»
Политолог Лукьянов: Россия должна ответить Турции соразмерно нарушению договоренности по «азовцам»
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Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».
Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции.
По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет.
При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий.
Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий.
По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой.
Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей.
Военкор: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту
Военкор Котенок: ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, российская система ПВО сбила ракету к северу от Тамани
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, однако российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту, к северу от Тамани средствами ПВО сбита крылатая ракета. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате инцидента нет.
Тем временем Telegram-канал «Рыбарь» также сообщил о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту. По имеющимся у авторов канала данным, украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар по российским объектам в Республике Крым. В сообщении говорится, что зенитчики 31-й дивизии ПВО ВС России перехватили ракету к северу от Тамани, разрушений и пострадавших нет, обломки упали в воды Азовского моря.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что движение по Крымскому мосту в обе стороны временно остановлено. Он уточнил, что, по имеющей у него предварительной информации, это связано с попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать часть Крымского моста в районе Керчи.
Ранее в воскресенье Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. Тогда был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека.
Guardian назвала «катастрофические» последствия провала наступления ВСУ
Guardian заявила, что в случае провала наступления ВСУ Зеленскому придется «обменять территории на мир»
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Если контрнаступление вооруженных сил Украины провалится, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, заявил обозреватель Саймон Тисдалл.
По словам Тисдалла, если не будет «прорыва», «запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис», а поддержка со стороны Запада снизится, Киеву, возможно, даже придется «обменять территории на мир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Тисдалл полагает, что поражение ВСУ обернется «катастрофическими» последствиями не только для самой Украины, но и для других государств. Так, по мнению Тисдалла, не исключена дестабилизация ситуации в Восточной Европе. Ситуация на Украине окажет влияние и на тайваньский вопрос, заявил он.
Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев указывал, что контрнаступление украинских войск обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
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Эксперт назвал условия для жесткого ответа Москвы на передачу «азовцев» Киеву
Востоковед Семенов: Если Анкара изменила позицию по отношению к Москве, нам придется сделать выводы
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Передача Турцией Киеву пленных «азовцев» могла стать результатом торга о поставке турецких гаубиц. И в итоге если ВСУ не получат гаубицы, то в целом это не сильно ударит по отношениям между нашими странами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Турция передала Украине пленных командиров нацбата «Азов»*.
«Для полного понимания того, чем обусловлено такое решение турецкой стороны, нужно точно знать всю подоплеку. С одной стороны, это может быть результат давления на Турцию союзников по НАТО и Евросоюзу. Я также допускаю, что решение было обусловлено внутренними проблемами Турции, в решении которых Запад пообещал помочь», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед.
«Вместе с тем я бы обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита в Анкару анонсировал поставки турецких гаубиц для нужд ВСУ. Если этого не произойдет в ближайшее время, то можно говорить, что был торг, а вместо гаубиц Украине отдали «азовцев», – отметил он.
«В таком случае я не вижу больших проблем для российско-турецких отношений. Все-таки отсутствие поставок оружия для нас, как мне кажется, приоритетнее. А в ситуации с «азовцами»* эффект больше медийный, нежели ощутимый на поле боя. Но нужно, конечно, смотреть тему в динамике», – полагает собеседник.
«Если же поставки гаубиц все-таки будут осуществлены, то тут можно делать вывод об изменениях в позиции Анкары и выяснять причины этого. В таком случае, конечно, нам придется реагировать достаточно жестко», – добавил эксперт.
«Я также допускаю, что это мог быть своего рода превентивный шаг турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, из-за того, что Россия не хочет продлевать зерновую сделку. Но в таком случае наш отказ от ее продления будет уже ответом на выдачу «азовцев»*, а не наоборот. Кроме того, Москва оставляет за собой право и на более жесткие ответы, в случае если турецкая сторона действительно перешла на проукраинскую позицию», – заключил Семенов.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается из Турции на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, он вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком встречают в одном из аэропортов Турции «азовцев» и вместе с ними садятся в самолет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее нарушением условий имевшихся договоренностей. «Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», – отметил он. Согласно договору, боевики должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, добавил представитель Кремля. Он также отметил, что Россию никто не поставил в известность о передаче боевиков.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова»*, «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно». При этом ответ Москвы должен быть соразмерным.
Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова»*.
Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
В ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
Военнослужащий ВСУ Штефан: Главком ВСУ Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер»
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер», сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.
Штефан заявил, что позывной главкома ВСУ – «Волонтер», передает РИА «Новости».
Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный, что может свидетельствовать о том, что Йода является кумиром главкома ВСУ.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии о том, где могут находиться главком ВСУ Валерий Залужный и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.
В Харьковской области указали на упадническое настроение мобилизованных ВСУ
Глава администрации Харьковской области Ганчев: Среди мобилизованных ВСУ в регионе царят упаднические настроения
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В украинских подразделениях, особенно среди мобилизованных, базирующихся в Купянском районе Харьковской области, царит упадническое настроение, заявил в эфире программы «Соловьев. Live» глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как указал Ганчев, с таким настроением эти бойцы ходят по улицам, пьют, что приводит их к большим потерям. По его словам, украинское командование бросает своих людей «на убой», здесь уже никто не говорит о патриотическом настрое защищать свою родину. Он уточнил, что люди уже видят, что действительно нет никакой защиты родины, а просто их «используют как мясо», поэтому и настроения такие упаднические в рядах этих мобилизованных, передает ТАСС.
Ганчев отметил, что также поступает информация о репрессиях в отношении тех жителей, которые поддерживают Россию. Он также заявил, что ВС РФ успешно пресекают попытки прорывов со стороны диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении.
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинские военные указали на дефицит танков и бронетехники для захвата оборонительных линий России.
22 июня в Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам необходимо явиться в военкоматы в течение десяти дней. Подчеркивается, что приказу должны подчиниться все, кто не получал личных повесток.
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Минобороны Украины впервые признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
Замглавы минобороны Украины Маляр подтвердила ответственность Киева за теракт на Крымском мосту
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Минобороны Украины признало ответственность Киева за теракт на Крымском мосту, это следует из сообщения замглавы украинского ведомства Анны Маляр.
Маляр заявила об этом в соцсетях, перечисляя достижения вооруженных сил Украины. «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту», – говорится в сообщении. По ее словам, теракт был совершен, чтобы «нарушить россиянам логистику», передает РИА «Новости».
В нескольких первых пунктах Маляр пишет «мы», когда говорит о каком-то достижении ВСУ («мы отправили крейсер «Москва» ко дну»), затем пункты списка перечисляются без «мы» («380 дней назад – получили от союзников первые Himars», «80 дней как получили от партнеров мощные средства ПВО – систему Patriot»), в том числе и признание в подрыве Крымского моста.
Украинские СМИ также расценили ее слова как признание подрыва Крымского моста украинской операцией. СМИ Украины заявили, что украинское минобороны впервые официально подтвердило удар по мосту.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Киев отказался комментировать причастность к теракту на Крымском мосту. ФСБ России сообщила, что теракт организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.
Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста планируется завершить к середине лета.
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Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Контрнаступление украинской армии «не застряло на одном месте, а продвигается», но темпы не соответствуют ожиданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как указал Зеленский в интервью телеканалу ABC News, все хотят, чтобы это происходило быстрее, поскольку каждый день означает потери среди украинцев. По его словам, Украина продвигаемся, и не застряла на одном месте, передает РИА «Новости».
При этом он добавил, что «все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки». Украинский лидер подчеркнул, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.
Ранее британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что ВСУ не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале спецоперации.
Генерал ВС США заявил о бесполезности кассетных бомб для ВСУ
Генерал ВС США в отставке Хертлинг: Кассетные бомбы не помогут ВСУ в ходе контрнаступления
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Кассетные бомбы, которые Соединенные Штаты планируют передать Киеву, не помогут украинским войскам справиться с основными вызовами в ходе контрнаступления, заявил отставной американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг изданию Newsweek.
Хертлинг отметил, что кассетные бомбы, которые США планируют передать Украине, не способны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. При этом генерал обратил внимание, что эти боеприпасы могут представлять опасность для самих украинских солдат, которым придется передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся элементы, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы никак не повлияет на ход специальной военной операции.
В МИД России назвали решение Белого дома проявлением агрессивного курса Вашингтона, а также напомнили, что власти США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы Донецкой народной республики Пушилин обвинил американского президента Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.
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Германия захотела заблокировать «немедленное членство» Украины в НАТО
Daily Telegraph сообщила о желании Берлина заблокировать идею о «немедленном членстве» Украины в НАТО
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На саммите НАТО в Вильнюсе Германия выступит против «немедленного членства» Украины в НАТО, так как опасается войны с Россией, сообщил источник в альянсе.
Источник заявил, что немецкая сторона «неприветливо относится к перспективе предложить немедленное членство» Украине. Германия выступает за то, чтобы «были процесс и время» на разработку гарантий безопасности. Как заявил источник, Берлин хочет «таким образом фактически заблокировать членство» Украины в НАТО, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Издание указывает, что несколько стран, в том числе США и Великобритания, работают над двусторонними гарантиями безопасности для Украины без ее членства в НАТО. Некоторые из восточноевропейских стран призывают предоставить Киеву на саммите, который состоится 11–12 июля, дорожную карту по вступлению в НАТО.
Напомним, большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО. Еще в мае 2023 года 54% немцев выступали против вступления Киева в ряды членов НАТО. Германский политолог Александр Рар заявил, что свою роль в изменении позиции жителей Германии сыграла пропаганда в СМИ.
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Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту немецкого депутата
Замглавы МИД Украины Мельник послал к черту депутата Бундестага Стенгера
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Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник, который стал заместителем министра иностранных дел Украины, послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера, выступившего против передачи Киеву кассетных боеприпасов.
Стенгер подверг критике решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы. Он выразил уверенность, что применение кассетных бомб приведет к гибели мирных жителей. Мельник заявил: «Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие». По его мнению, противники поставок кассетных боеприпасов «понятия не имеют, о чем говорят».
В соцсетях такой ответ сочли позором для дипломата. Пользователи соцсетей полагают, что Мельнику нужно призывать к переговорам, а не требовать большей эскалации, передает РИА «Новости».
Напомним, на должности посла в Германии Мельник прославился скандальными заявлениями, в том числе оскорблением канцлера Олафа Шольца. 20 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника на должность посла в Бразилии.
Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом
Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО
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Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.
Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне.
«При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами.
Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией.
«Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом).
Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.
В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию».
Украина похвасталась кораблями в Британии
Резников похвастался кораблями под украинскими флагами в Британии
Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Великобритании уже стоят корабли под украинскими флагами, а также Киев получит корабли от Нидерландов.
«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем», – сказал Резников, пояснив, что в Великобритании находятся «два корабля под украинскими флагами и с украинскими экипажами». Кроме того в ближайшее время Киев рассчитывает получить противоминные корабли от Нидерландов. «Остаются подводные лодки», – приводит его слова РИА «Новости».
В июле командующий военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Киев надеется получить от стран Запада военные корабли, которые смогут служить 10-15 лет на высоком техническом уровне. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что Киев может рассчитывать только на военные корабли 80-х годов выпуска.
В Турции увидели опасность в активной военной помощи Украине
Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз: Активная военная помощь Украине противоречит интересам Турции
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Активная военная помощь Украине, поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и продолжение украинского кризиса противоречат национальным интересам Анкары, Турции нужна скорейшая нормализация отношений между Россией и Украиной, считает контр-адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз.
Отставной турецкий военный, основатель турецкой морской доктрины «Голубая родина» заявил в статье для портала «Верьянсын», что поддержка Турцией вступления Украины в НАТО и активная военная помощь Киеву, в том числе беспилотниками, не могут соотноситься с национальными интересами Турции, эти шаги играют на руку Вашингтону и Лондону, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Турция не может позволить себе роскошь совершить на саммите НАТО в Вильнюсе ошибку. Гюрдениз отметил, что вооруженный конфликт в бассейне Черного моря, в котором заинтересован Североатлантический альянс, в случае его развития сильнее всего ударит по Турции. Бывший турецкий военный выразил уверенность, что национальным интересам Турции должны отвечать скорейшее обеспечение прекращения огня и нормализация отношений между Россией и Украиной.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных решений по линии Украина – НАТО уже согласованы и путь страны в альянс после предстоящего на следующей неделе саммита «станет короче».
Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова»
МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев.
Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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