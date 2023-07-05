Эксперт: Западные сценарии отмены русской культуры терпят крах

Политолог Рудаков назвал главные векторы политики Путина по сохранению культурного наследия России

Результаты встречи президента Владимира Путина с главой Минкульта Ольгой Любимовой показали, что сценарии «отмены» Западом русской культуры терпят крах. Кроме того, Россия успешно интегрирует новые регионы в свое культурное пространство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин обсудил с Любимовой работу по сохранению культурного и исторического наследия России.

«Одним из важных приоритетов, которые обозначил президент на встрече с Любимовой, стало возрождение культурной жизни новых регионов. Мы видим, что культурная идентичность Донбасса и Новороссии оказалась очень устойчивой. Ее не смогли подавить и разрушить за долгие годы политической и культурной оккупации и репрессивного давления со стороны украинских националистов», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.



«Сейчас полным ходом идет процесс восстановления культурных связей, глубокой интеграции Донбасса и Новороссии в российское культурное пространство. Лучшие специалисты в различных сферах помогают новым регионам восстановить музейные коллекции, культурные учреждения, исторические памятники», – добавил эксперт.

«Важное значение в этом вопросе имеет и позиция культурного сообщества нашей страны. В нем сформировалось устойчивое патриотическое большинство, которое сегодня ясно заявляет о своей позиции, причем не только словом, но и делом, творческим выбором. Известные актеры, певцы, музыканты, поэты выступают с концертами для солдат на передовой, поддерживают бойцов в госпиталях, помогают возрождению культурной жизни новых регионов РФ», – пояснил аналитик.

«Попытки коллективного Запада осуществить «отмену России», нанести ущерб мировому престижу нашей культуры терпят неудачу.

Пример тому – международный конкурс Чайковского, ставший визитной карточкой России как хранительницы наследия мировой классики. Все попытки бойкотировать конкурс провалились. Ведущие деятели культуры выступают за продолжение сотрудничества с Россией и против «культурных войн». Сценарии отмены русской культуры терпят крах», – говорит Рудаков.



«Президент России держит на контроле масштабную программу действий, направленных на сохранение культурного и исторического наследия нашей страны. Особое значение на этом направлении имеет сохранение памятников культуры. Вообще, значимость реставрационного дела трудно переоценить. Обновление памятников позволит пронести наше цивилизационное наследие сквозь века», – поясняет эксперт.



«Но реставрация имеет и важное экономическое измерение. После восстановления памятники культуры открываются для посетителей и становятся смысловыми центрами исторического, познавательного туризма, что придает новую динамику развитию туристических кластеров», – отметил собеседник.

В среду президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Глава ведомства рассказала, что в Ленинградской области запустился крупный Международный центр реставрации, в Выборге после реставрации открылся парк «Монрепо», а в Великом Новгороде – музей «Витославлицы».



По словам Любимовой, Западу не удалось отменить русскую культуру. Доказательство этому – Международный конкурс имени П. И.Чайковского, на который в этом году пришло 742 заявки из 41 страны, в том числе из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи. «Люди мира вне политики», – заметил на это Путин.



Также глава Минкульта напомнила, что Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло запретил участие россиян. В ответ на это Россия решила провести свой конкурс в цирке Чинизелли в Петербурге. Там примут участие представители более 20 стран. «Билеты уже сейчас невозможно купить», – сказала спикер.

«Есть отдельное новое направление для Минкульта – работа с новыми регионами. Там происходит «перезагрузка» библиотек, театрально-концертных учреждений, музеев, виртуальных залов, домов культуры – меняем оборудование, помогаем, обсуждаем», – пояснила она.

Любимова упомянула и про работу агитбригад – проекта «Росконцерта» и Минобороны. Деятели культуры приезжают в регионы, в госпитали, в центры реабилитации, чтобы поддержать военных, бойцов СВО.

