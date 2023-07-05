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Эксперт: Западные сценарии отмены русской культуры терпят крах
Политолог Рудаков назвал главные векторы политики Путина по сохранению культурного наследия России
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Результаты встречи президента Владимира Путина с главой Минкульта Ольгой Любимовой показали, что сценарии «отмены» Западом русской культуры терпят крах. Кроме того, Россия успешно интегрирует новые регионы в свое культурное пространство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Ранее Путин обсудил с Любимовой работу по сохранению культурного и исторического наследия России.
«Одним из важных приоритетов, которые обозначил президент на встрече с Любимовой, стало возрождение культурной жизни новых регионов. Мы видим, что культурная идентичность Донбасса и Новороссии оказалась очень устойчивой. Ее не смогли подавить и разрушить за долгие годы политической и культурной оккупации и репрессивного давления со стороны украинских националистов», – сказал Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
«Сейчас полным ходом идет процесс восстановления культурных связей, глубокой интеграции Донбасса и Новороссии в российское культурное пространство. Лучшие специалисты в различных сферах помогают новым регионам восстановить музейные коллекции, культурные учреждения, исторические памятники», – добавил эксперт.
«Важное значение в этом вопросе имеет и позиция культурного сообщества нашей страны. В нем сформировалось устойчивое патриотическое большинство, которое сегодня ясно заявляет о своей позиции, причем не только словом, но и делом, творческим выбором. Известные актеры, певцы, музыканты, поэты выступают с концертами для солдат на передовой, поддерживают бойцов в госпиталях, помогают возрождению культурной жизни новых регионов РФ», – пояснил аналитик.
«Попытки коллективного Запада осуществить «отмену России», нанести ущерб мировому престижу нашей культуры терпят неудачу.
Пример тому – международный конкурс Чайковского, ставший визитной карточкой России как хранительницы наследия мировой классики. Все попытки бойкотировать конкурс провалились. Ведущие деятели культуры выступают за продолжение сотрудничества с Россией и против «культурных войн». Сценарии отмены русской культуры терпят крах», – говорит Рудаков.
«Президент России держит на контроле масштабную программу действий, направленных на сохранение культурного и исторического наследия нашей страны. Особое значение на этом направлении имеет сохранение памятников культуры. Вообще, значимость реставрационного дела трудно переоценить. Обновление памятников позволит пронести наше цивилизационное наследие сквозь века», – поясняет эксперт.
«Но реставрация имеет и важное экономическое измерение. После восстановления памятники культуры открываются для посетителей и становятся смысловыми центрами исторического, познавательного туризма, что придает новую динамику развитию туристических кластеров», – отметил собеседник.
В среду президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Глава ведомства рассказала, что в Ленинградской области запустился крупный Международный центр реставрации, в Выборге после реставрации открылся парк «Монрепо», а в Великом Новгороде – музей «Витославлицы».
По словам Любимовой, Западу не удалось отменить русскую культуру. Доказательство этому – Международный конкурс имени П. И.Чайковского, на который в этом году пришло 742 заявки из 41 страны, в том числе из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи. «Люди мира вне политики», – заметил на это Путин.
Также глава Минкульта напомнила, что Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло запретил участие россиян. В ответ на это Россия решила провести свой конкурс в цирке Чинизелли в Петербурге. Там примут участие представители более 20 стран. «Билеты уже сейчас невозможно купить», – сказала спикер.
«Есть отдельное новое направление для Минкульта – работа с новыми регионами. Там происходит «перезагрузка» библиотек, театрально-концертных учреждений, музеев, виртуальных залов, домов культуры – меняем оборудование, помогаем, обсуждаем», – пояснила она.
Любимова упомянула и про работу агитбригад – проекта «Росконцерта» и Минобороны. Деятели культуры приезжают в регионы, в госпитали, в центры реабилитации, чтобы поддержать военных, бойцов СВО.
Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
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В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».
Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».
«Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация
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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация.
Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств».
Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо».
Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России.
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
В результате обстрела Макеевки погиб один и пострадали 25 человек
Мэр Макеевки Ключаров сообщил о погибшем мирном жителе в результате украинского обстрела
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В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины в Макеевке погиб мирный житель, сообщил мэр города Владислав Ключаров. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадали 25 человек.
Ключаров рассказал, что погиб мужчина 1961 года рождения, он «находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар», передает РИА «Новости».
Также Ключаров сообщил, что пострадавших «развезли по разным больницам», передает ТАСС.
Пушилин заявил в Telegram, что ВСУ нанесли «ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки». При этом взрывную волну ощутило большинство жителей как Макеевки, так и Донецка. Среди пострадавших есть два ребенка – семилетний мальчик и девочка, которой еще не исполнилось и трех лет. Повреждены жилые дома, здания больницы, школы и детского сада.
Напомним, ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня. Ключаров сообщил, что в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные».
Путин и Мишустин обсудили ситуацию в экономике
Путин обсудил с Мишустиным экономические показатели России
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Экономические показатели России лучше ожидаемых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой правительства страны Михаилом Мишустиным.
«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов», – заявил Путин. Он выразил надежду, что все поставленные задачи «будут решены», передает РИА «Новости».
По его словам, в экономике результаты «лучше прогнозных». Комментируя заявление Мишустина о том, что социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул, что «это очень важно», передает ТАСС.
Премьер сказал, что «экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться». Так, за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%, «но, что очень важно, май к маю – 5,4%». Мишустин отметил, что «прогнозы – неблагодарное дело», но «сейчас есть уверенность: в случае, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств», ожидается рост ВВП по итогам 2023 года более чем на 2%.
Инфляция на начало июля достигла 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что она не превысит 5%; безработица находится на исторически низком уровне около 3%; реальные зарплаты в России за первые четыре месяца 2023 года выросли на 4,2%, сообщил глава правительства.
Средний уровень достижения показателей по национальным проектам в России составляет 98,95%, сказал Мишустин. Он пояснил, что оценивалась работа по трем направлениям: запланированные мероприятия, финансы и обратная связь.
Как сообщил Мишустин, за первое полугодие создано 1453 субъектов малого и среднего предпринимательства при плановом значении в 1062.
Путин отметил, что число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России.
Напомним, Путин на форуме ПМЭФ предложил новую хозяйственную модель России. По его словам, российская экономика не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать.
Эксперт: ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада
Политолог Межуев: Развитие ШОС – часть процесса формирования многополярного мира
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«Евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги заседания Совета глав государств – членов ШОС.
«Активное участие Путина в развитии ШОС показывает, что формирование справедливого многополярного мира – состоявшийся факт, реальность. Запад не командует большей частью мира, и укрепление ШОС – дополнительное тому подтверждение. ШОС помогает странам-участницам не попасть под гегемонию Запада», – пояснил Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук.
«Кроме того, для Москвы развитие экономический связей внутри ШОС носит приоритетное значение, поскольку нам важно, чтоб ни одна из стран ШОС не присоединилась к санкционной войне Запада против России. Вообще, евразийская интеграция усиливает экономику России и повышает благосостояние общества, расширяет возможности для нашего бизнеса, науки, промышленности», – подчеркнул собеседник.
«Многие предполагают, что развитие ШОС позволит создать зону торговли от Средиземного моря до Тихого океана. Насколько это сейчас возможно – трудно сказать, поскольку здесь многое зависит в том числе и от стран Евросоюза. Но это стремление можно приветствовать», – полагает аналитик.
«Кроме того, перед ШОС стоит и другой вызов – поиск единой ценностной рамки, которая объединит православную Россию и шиитский Иран, демократическую Индию и коммунистический Китай. Но для всех стран ШОС выстраивание незападного мира является общим идеологическим вектором. В этом ключе ведется и, например, молодежная политика в России. Поэтому Путин инициировал проведение крупных международных проектов – Международного фестиваля университетского спорта и Всемирного фестиваля молодежи», – указал он.
Во вторник президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое прошло под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Во встрече также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко, Ирана Эбрахим Раиси, Монголии Ухнагийн Хурэлсух, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Путин отметил, что ШОС – сторонник многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при координирующей роли ООН. Президент сообщил, что торговля России с членами ШОС в прошлом году выросла на 37%, достигнув рекордных 263 млрд долларов, а с января по апрель этого года прибавила еще 35%. Более 80% сделок между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.
Также ШОС на 23-м саммите в Индии официально объявила о вступлении в свои ряды Ирана. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Россией и другими членами ШОС по созданию транспортных коридоров.
Российский посол назвал позором прием Вашингтоном украинских нацистов
Российский посол в Вашингтоне Антонов назвал прием в США украинских нацистов позором для американцев
Соединенные Штаты запятнали репутацию открытой поддержкой украинских нацистов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол отреагировал на поездку в США представителей националистического батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в России) и встречи с американскими политиками в конгрессе, передает телеканал «360».
Антонов подчеркнул, что нельзя равнодушно смотреть на то, как страна, чьи люди внесли свой вклад в разгром фашистской Германии, в данный момент чествуют наследников Степана Бандеры и Адольфа Гитлера.
«Это – предательство памяти американцев, которые отдали свои жизни в годы Второй мировой войны. Открытая поддержка украинских нацистов останется несмываемым пятном позора в истории Америки», – отметил он.
Также дипломат выразил возмущение тому факту, что совершившие «огромное количество преступлений» в отношении русского населения на Донбассе террористы «выступают теперь в стенах некогда авторитетного Стэнфордского университета».
«Долг всего мира сейчас, в том числе и США, – противостоять героизации фашизма», – заключил он.
Число пострадавших в результате украинского обстрела Макеевки увеличилось до 36
В результате украинского обстрела Макеевки ранения различной степени тяжести получили 36 мирных жителей
Ранения различной степени тяжести получили 36 мирных жителей Макеевки, которая подверглась обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Пострадали девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Повреждения получили жилые дома. Также оказались повреждены девять медицинских учреждений: эндокринологический центр, две городские больницы, две амбулатории, станция переливания крови, противотуберкулезный и наркологический диспансеры, а также психиатрическая больница. Кроме того, поврежден медколледж, передает ТАСС.
Напомним, мэр города Владислав Ключаров сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина 1961 года рождения, он «находился дома, в своей квартире, когда был нанесен удар».
Система ПВО сработала над Белгородом
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, по предварительной информации, никто не пострадал, повреждений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что сотрудниками оперативных служб устанавливаются «последствия на земле».
Напомним, Гладков заявил, что на восстановление жилых домов и предприятий в регионе нужно 15 млрд рублей, еще свыше 5 млрд – на восстановления социальных учреждений.
МИД: Так называемое украинское контрнаступление захлебывается
Замглавы МИД Галузин: Так называемое украинское контрнаступление захлебывается
Так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на церемонии возложения цветов к мемориальному панно в честь ополченцев Народного комиссариата по иностранным делам (НКИД) СССР.
Галузин констатировал, что российские войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять так называемое контрнаступление, в результате оно захлебывается, враг несет большие потери, передает ТАСС.
При этом, как отметил замглавы МИД России, то, что даже в этих условиях киевский режим продолжают накачивать оружием, говорит о том, что Запад ни во что не ставит интересы Украины и ее народа, а преследует свои геополитические цели, связанные с попыткой нанести России так называемое стратегическое поражение.
Как подчеркнул дипломат, Запад готов воевать с Россией до последнего украинца, а Россия готова и далее давать отпор Западу и его украинским приспешникам, продолжать специальную военную операцию, чтобы, безусловно, реализовать те цели и задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС России в ЛНР.
Эксперт: В ситуации с пробкой у Крымского моста Путин продемонстрировал человекоцентричную политику
Политолог Шаповалов: Путин деятельно участвует в решении острых для россиян проблем
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Ситуация в районе Крымского моста находится на личном контроле главы государства, поскольку этот вопрос является крайне актуальным для жителей России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Шаповалов. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в том числе по ситуации с пробками на подъезде к Крымскому мосту.
«Совещания президента с правительством проходят регулярно и по самым разным направлениям внутренней и внешней политики. Фактически, глава государства держит руку на пульсе по всем острым вопросам, а также активно и деятельно участвует в их решении», – сказал Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
«Это касается и ситуации с Крымским мостом. Путин лично координирует действия федеральных и региональных структур для разрешения вопроса. Такая вовлеченность главы государства в решение проблем наглядным образом демонстрирует человекоцентричность его политики», – отметил он.
«Как известно, пробка на Крымском мосту возникла естественным образом в силу активного курортного сезона и на фоне необходимых мер безопасности после осеннего теракта. Кроме того, власти Украины по-прежнему грозят совершить новые теракты», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем мы видим, что многие россияне стремятся отдыхать в Крыму. Это, на мой взгляд, крайне важный маркер. Никакие угрозы и сложности не пугают жителей нашей страны, желающих провести свой отпуск на полуострове», – заключил Шаповалов.
Ранее президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ, в рамках которого, в том числе, обсуждалась ситуация с пробкой на подъезде к Крымскому мосту. Министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации и сообщил, что для сокращения затора задействованы паромные переправы. «Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», – отметил Путин.
Глава Минтранса России Виталий Савельев также добавил, что планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского. По его словам, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля.
Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%.
Глава государства в свою очередь поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые регионы. При этом, отвечая на слова губернатора Кубани о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, Путин отметил: «Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему жители России стремятся на отдых в Крым и как необходимо действовать, чтобы не допустить новых терактов на Крымском мосту.
Россия пообещала помочь Армении и Азербайджану заключить мир
Президент России Путин подтвердил готовность помогать в выработке армяно-азербайджанского мирного договора
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Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщила пресс-служба Кремля на сайте президента России, в ходе телефонного разговора лидеров России и Армении, который состоялся по инициативе армянской стороны, обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору.
В Кремле также отметили, что в разговоре было подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов. Российский лидер подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.
По итогам разговора стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Напомним, 19 июня Ереван и Баку обвинили друг друга в обострении на Нахичеванском участке границы.