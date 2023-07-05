Читатели китайского издания «Гуанча» осудили планы Киева получить от Запада несколько типов военных самолетов

Читателей китайского издания «Гуанча» возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о планах Киева получить разные типы военных самолетов, помимо обещанных Западом истребителей F-16.

Пользователи портала сочли требования киевского режима к Западу вопиющей наглостью, передает РИА «Новости».

Так, один из читателей издания в комментарии под статьей назвал Киев самым самоуверенным нищим, которого он когда-либо видел. «Мало того, что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду», – отметил читатель из Китая.

Второй читатель выразил мнение, что «слуги народа» из правящей на Украине партии «в упор не видят украинцев», предпочитая продолжать конфликт, пока на Украине есть люди.

«Вы только что сказали, что хотите пригласить [на Украину] вооруженные силы США, разве это не конец всего?» – поинтересовался третий. По его словам, украинское правительство вновь доказало, что является пешкой США и Британии.

«Украина не успокоится, пока не попробует на вкус все западное оружие», – пожаловался читатель.

«После F-16 Киев попросил F-18, затем F-15, потом F-35, наконец – F-22, B-1B и B-2. Украине были переданы американские авианосцы класса «Вашингтон» и «Форд», а Соединенные Штаты Америки были переименованы в Соединенные Штаты Украины», – подытожил комментатор.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин говорил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае появления F-16 на украинской территории, эти самолеты будут подлежать уничтожению так же, как и вся другая иностранная военная техника.