Во Франции испугались появления у протестующих оружия НАТО с Украины

Agoravox: Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие

Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие западного производства, которое уже давно появилось на черных рынках Европы, в том числе противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные Stinger, утверждается в материале на портале AgoraVox.

Автор статьи предупредил, что переданное Киеву странами НАТО оружие западного производства в условиях бесконтрольного оборота оружия во время конфликта на Украине уже давно появилось на черных рынках Европы – и существует риск того, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков, передает РИА «Новости».

Более того, по мнению автора публикации, в руках протестующих во Франции скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.

В связи с существованием вышеописанных рисков автор материала задался вопросами: пойдут ли участники беспорядков во Франции дальше грабежей и поджогов автомобилей и не примет ли их обида за убитого сверстника форму реальной гражданской войны, которая имела бы подпитку в виде бесконтрольно отправляемого Украине оружия стран НАТО. «Не грозит ли Франции война с «иностранными сообществами» на ее же земле?» – подытожил журналист.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране якобы пройден.