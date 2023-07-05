Times назвала срок, оставшийся у НАТО на включение Украины в альянс

Times заявила, что у НАТО есть только год на включение Украины в альянс

На включение Украины в НАТО у Североатлантического альянса остается максимум год, так как потом к власти в США может вернуться Дональда Трампа, пишут британские СМИ.

Обозреватель Роджер Бойес указал, что в 2024 году НАТО отметит свое 75-летие, которое «планирует отпраздновать с должной пышностью». При этом, по его мнению, саммит 2024 года в Вашингтоне «может стать последним «ура» действующего главы американского государства Джо Байдена, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Бойес полагает, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США Киев не сможет рассчитывать на сохранение такого же высокого уровня западной военной помощи, которую Украина получает сейчас.

Обозреватель Times призвал НАТО запустить ускоренное вступление Украины в альянс. Кроме того, по его мнению, Украина нуждается во временных гарантиях, которые будут действовать, пока процесс вступления в НАТО проводится «через парламенты и канцелярии».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Киева в НАТО зависит от президента США , и призвал Байдена принять такое решение уже сейчас. При этом Зеленский заявил, что понимает, что страна «никогда не будет в НАТО», пока не закончатся боевые действия.