На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

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4 июля, вторник | Последнее обновление — 15:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 10 атак ВСУ
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Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными.
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Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, не просто постороннюю исторической России, но и ей прямо враждебную.
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Яркая лексика статьи Дмитрия Медведева не должна затенять ее серьезное содержание, где ядерный аргумент – не единственный и даже не главный. Более важен тезис о том, что спецоперация, проводимая Россией, стала не причиной, а следствием «мощнейшего цивилизационного разлома».
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение
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Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено после сбоя во вторник, сообщил директор станции Юрия Черничука.
В Telegram-канале станции приведены его слова об окончании работ по вводу в работу линии 750 кВ «Днепровская».
«Станция работает штатно», – уточнил Черничук.
Киевский режим в ночь на вторник отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством ЗАЭС. Нарушений эксплуатации Запорожской атомной электростанции после отключения Днепровской ЛЭП не было.
Американец раскритиковал французские танки после боев на Украине
Ветеран ВС США Крапивник: Переданные Киеву французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине
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Французские колесные танки AMX-10 непригодны для боевых действий на Украине, выразил уверенность офицер-ветеран ВС США Станислав Крапивник.
Крапивник выразил уверенность в эфире радио Sputnik, что вооружения, которые Запад поставляет Киеву, не соответствуют потребностям ВСУ. Ветеран ВС США подчеркнул, что так называемые колесные танки из Франции непригодны для боевых действий на Украине.
По его словам, в действительности французы не посылали на Украину танки, а послали бронемашину для разведки со 105-миллиметровой пушкой. «(Президент Франции Эммануэль) Макрон, как скользкий червяк, когда ему говорили, что он танки не посылал, отвечал: «Нет, я послал танки! Они колесные», – заявил американский офицер.
Он пояснил, что AMX-40 – это танки, а отправленные на Украину AMX-10 – это колесные машины для разведывательных целей, у которых тонкая броня, на которых можно лишь приехать, найти цель и уехать, возможно пару раз выстрелить, но нельзя идти в открытый бой. Он также заметил, что БМП Bradley представляет из себя огромную мишень.
По его словам, проблема НАТО заключается в том, что у альянса нет достаточного количества танков и бронемашин, и их промышленности пока нечего предложить военным. В то же время Крапивник указал, что «Уралвагонзавод» в России «выкатывает» в два раза больше танков, чем все страны НАТО вместе. «Но если мы дадим им, скажем, год-два, они могут свою промышленность поставить на другие рельсы», – считает эксперт.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ продемонстрировали неопытность в ходе попытки контрнаступления. Как отметил ветеран ВС США, плотности огня там нет, двигаются они медленно, видно, что неопытные, несмотря на то что тренировались на Западе.
Кроме того, по словам Крапивника, он не увидел настоящего, крупного наступления ВСУ. Ветеран ВС США отметил, что, по доктрине НАТО, нужно иметь преимущество в воздухе и в артиллерии, чтобы задавить противника, пока пытаешься прорваться через его оборону.
По его словам, пройти через минное поле – только первый шаг. Он отметил, что для прорыва через оборону противника войскам нужно преодолеть последнюю линию защиты обороняющихся, для чего нужна «многоэшелонная» атака. Крапивник пояснил, что первый эшелон атакующих прорывается через первую контактную зону, но дальше он уже двигаться не может, он лишь удерживает прорыв.
Далее, по словам эксперта, идет следующая волна атакующих, следующий эшелон, который прорывается через вторую и, возможно, третью линию обороны противника, после чего в бой идет третий эшелон атакующих, который уже использует осуществленный вторым эшелоном прорыв для захода во фланг или в тыл противника.
Ранее в ВСУ раскритиковали французские танки AMX-10.
Зеленский поручил выслать посла Грузии
Зеленский поручил МИД предписать послу Грузии покинуть Украину для консультаций
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.
Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения, передает ТАСС.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, в республике в отношении него завели четыре уголовных дела. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но его задержали, предъявив еще одно обвинение – в незаконном пересечении границы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили потребовал извинений от западных политиков, поддерживавших версию о «близкой смерти в заключении» Саакашвили.
Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по зданию СБУ в городе Сумы на севере страны был на нанесен воздушный удар.
В своем видеообращении он заявил, что у страны пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю территорию, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что взрывы слышны в городе Сумы на Украине.
Германия пообещала Украине десятки танков Leopard
Министр обороны ФРГ Писториус: В ближайшие недели Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5
Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании несколько десятков танков Leopard 1 A5, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус сообщил об этом в интервью газете Rzeczpospolita в ходе своего визита в Польшу, передает ТАСС.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска уничтожили практически 100% поставленных украинской стороне Польшей и Португалией танков Leopard.
Президент России Владимир Путин отмечал, что иностранная военная техника на поле боя «горит за милую душу».
Украина отказалась «идти на уступки» по зерновой сделке
Кулеба заявил об отказе Украины «идти на уступки» для продления зерновой сделки
Украина не должна «идти на какие-либо уступки» России ради продления зерновой сделки, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что «это Россия <...> должна четко придерживаться своих обязательств», передает ТАСС.
Напомним, весной Россия согласилась продлить зерновую сделку до 17 июля. СМИ сообщали, что Россельхозбанку могут разрешить создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT.
Зеленскому припомнили обещания нейтралитета Украины и прекращения конфликта
Итальянский генерал Мини припомнил Зеленскому обещание нейтралитета Украины и прекращения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году обещал прекращение конфликта в Донбассе, разговор с русскими и украинский нейтралитет, ему пора вернуться к этим обещаниям, заявил итальянский генерал Фабио Мини.
Мини возмутился тем, что Запад не заботился о судьбе населения Украины, когда собственное правительство развязало против него войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.
Как заявил итальянский генерал, когда Зеленский давал в 2019 году свои обещания, командиры подразделений вооруженных сил Украины заявили, что «разговор с русскими» будет «государственной изменой», после чего Зеленский передумал.
Мини предположил, что сейчас «парадоксальным образом» появилась возможность «демилитаризации», учитывая, что «те самые армейские подразделения разгромлены, а военный конфликт продолжается только при поддержке Запада».
Напомним, Мини указывал, что в поведении Зеленского можно заметить пугающее удовольствие от конфликта с Россией. Мини пояснил, что Зеленский использует жестокую риторику военной пропаганды, которой он научился у западных стран.
В США сочли вероятным вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке
Экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что Украина может получить ускоренное членство в НАТО
Украина может получить ускоренное членство в альянсе по примеру Швеции и Финляндии, выразил мнение экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
По его словам, Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.
Как подчеркивает издание, украинская армия может стать одной из самых боеспособных в Европе, так как армия тоже «соответствуют всем критериям».
Также Расмуссен добавил, что без включения Украины в евроатлантические структуры не получится достичь долгосрочного мира и стабильности на Европейском континенте.
«Называйте это сдерживанием или как угодно», – сказал он.
Кроме того, экс-генсек НАТО заметил, что Украине нужны четкие заверения от ее западных союзников в готовности предоставить помощь, а также в реализации предложенного офисом Владимира Зеленского «мирного плана».
Тем временем в Германии предложили Киеву варианты гарантий безопасности без вступления в НАТО.
Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ
Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования
Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости».
Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ.
Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают».
В ДНР рассказали о провале попыток ВСУ прорвать оборону ВС России
Cоветник врио главы ДНР Гагин: ВСУ в последние сутки предприняли несколько попыток прорыва, но были отброшены
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние сутки предприняли несколько попыток прорыва на запорожском и донецком участках фронта, но нигде не добились серьезных результатов и везде были отброшены, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что в последние сутки противник предпринял достаточно серьезные попытки прорыва на запорожском театре военных действий и на донецком участке фронта, использовал диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), бросал в бой бронетехнику, однако везде был отброшен и серьезных результатов не получил, передает РИА «Новости».
Советник врио главы ДНР отметил, что противник ежедневно продолжает нести серьезные потери, а попыткам сформировать тыл после прорыва препятствуют артиллерия и авиация.
По словам Гагина, у него есть большие сомнения, что вооруженные силы Украины что-то успеют сделать (до саммита НАТО) и добьются кардинальных успехов, хотя у них до сих пор еще есть техника и большое количество личного состава.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев по настоянию стран Запада требует от командования ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями.
Рогов сообщил о российских контратаках в Запорожской области
Рогов сообщил о переходе российских войск в активную оборону в Запорожской области
Российские войска в Запорожской области не только качественно обороняются, но и контратакуют, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские войска «перешли в активную оборону». По его словам, контратаки предпринимаются «с минимальными рисками для личного состава». Он заверил, что «людьми никто не рискует». Этого, как отметил Рогов, нельзя сказать о вооруженных силах Украины – украинское командование «бросает волнами на убой все новые силы», передает РИА «Новости».
Напомним, Рогов сообщил, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов на линии фронта под селом Дорожнянка в Запорожской области.
Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы признали связь с Киевом
Главарь напавших на Белгородскую и Брянскую области террористов Капустин подтвердил взаимодействие с властями Украины
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Напавшие на Белгородскую и Брянскую области террористы пользуются инфраструктурой украинской армии и сотрудничают с пограничной службой Украины, сообщил главарь группировки Денис Капустин.
Капустин возглавляет так называемый РДК (запрещенная в России террористическая организация). Он внесен в перечень террористов и экстремистов и объявлен в розыск, передает РИА «Новости».
Он сообщил Bild, что его организация «может полностью положиться на логистику и инфраструктуру украинской армии». В частности, имеется в виду транспортировка раненых по территории Украины, «логистика в целом», а также «общая информация», например, о местах, где группировка может «поселиться».
Также Капустин сообщил о «сотрудничестве с пограничной службой» Украины, пояснив, что «в противном случае как большая вооруженная группа» террористы не смогли бы «просто войти и выйти» за границу.
Капустин заявил, что в конце месяца у боевиков «запланировано что-то крупное».
Bild сообщает, что интервью у Капустина брали на территории Украины. Въезд в ЕС ему запрещен в связи с неонацистскими взглядами.
Напомним, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на агентурные данные сообщал, что РДК (запрещен в России), боевики которой принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области, входит в состав националистического диверсионного подразделения «Кракен», сформированного главарями «Азова» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и главным управлением разведки Минобороны Украины. Капустина заочно арестовал Басманный суд Москвы. Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева.
В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
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Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.
По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».
Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.
Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.
Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Саакашвили Украине
Кулеба потребовал от Грузии «вернуть» Киеву украинского гражданина Саакашвили
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Власти Грузии должны «прекратить издеваться» над бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили и «вернуть» его украинской стороне, так как он гражданин Украины, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы считаем, что они должны <…> вернуть его нам», – сказал Кулеба. Он сообщил, что во вторник утром «грузинский посол будет в МИД, с ним будет проведен соответствующий разговор».
По словам Кулебы, посол должен обсудить с Тбилиси вопрос о том, «куда идет Грузия». Кулеба считает, что Грузия «разрушает украинско-грузинские отношения». Как заявил министр, послу и властям Грузии следует обсудить, как эти отношения «спасти», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о Саакашвили. Саакашвили в понедельник впервые за долгое время появился на публике, дистанционно приняв участие в заседании суда. Он показал свое истощенное тело.
Астраханская область захотела передать браконьерские лодки военным в зону СВО
Губернатор Астраханской области Бабушкин поручил изучить возможность передачи браконьерских лодок военным в зону СВО
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин отреагировал на поступившее обращение военкоров продумать механизм передачи российской армии конфискованных браконьерских лодок для специальной военной операции на Украине.
Бабушкин сообщил в Telegram, что поручил «проработать» данный вопрос. Он признал, что «инициатива важная», вопрос рассматривается. Бабушкин полагает, что в ближайшее время удастся «найти решение»
Напомним, в связи с дефицитом лодок и лодочных моторов для боевой работы на Днепре средства для решения этой проблемы начали искать по всей стране. В частностИ, военкоры обратились в Сети к главам ряда регионов с просьбой передать конфискованные браконьерские лодки армии. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что конфискованные браконьерские лодки могут быть переданы на нужды военных в зоне СВО.
В НАТО исключили передачу Украине F-16 до конца контрнаступления
Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о невозможности передать Украине F-16 до конца контрнаступления
Вопрос о передаче Украине истребителей F-16 не удастся решить «в краткосрочной перспективе для контрнаступления», заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Бауэр пояснил, что завершить подготовку пилотов и технических специалистов, а также организацию логистики «невозможно» до завершения контрнаступления. Бауэр при этом заявил, что вооруженным силам Украины очень трудно продвигаться вперед: «Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия... для транспортных средств», – передает РИА «Новости» со ссылкой на LBC.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае поставок F-16 киевскому режиму эти самолеты будут уничтожены.
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