Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении

Tекст: Алексей Дегтярев

Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.