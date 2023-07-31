Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

  • Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    14 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    7 комментариев
    Новости
    21:11Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    21:02Три человека погибли в результате обстрела села в Запорожской области

    Три человека погибли и 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    20:54В ООН прокомментировали атаку дронов ВСУ на Москву

    ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам, заявил заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    20:46Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

    По поручению президента России Владимира Путина до 15 октября кабмин должен проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским и пригородным маршрутам.

    20:38Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

    «В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где выразил благодарность всем депутатам парламента за совместную работу в ходе весенней сессии.

    20:37Китай ограничил экспорт беспилотников

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    20:28Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    20:19Завершены основные работы по ремонту безопасной трассы от Луганска до Донецка

    Работы по капремонту одного из самых загруженных участков трассы от Луганска до границы с Антрацитовским районом завершены на 85%. Эта дорога должна связать ЛНР и ДНР и стать самым безопасным путем от Луганска до Донецка, сообщил главный специалист Министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Евгений Цветков.

    20:11Полиция нашла катавшуюся голой на крыше BMW в Сочи девушку

    В Краснодаре и Сочи девушка каталась обнаженной на крыше иномарки, ее личность установлена, сообщили в региональном ГУ МВД.

    20:09Эксперт: Данные о российском потребрынке относятся к чувствительной информации

    Данные о потребительском рынке России важны для анализа запросов нашего общества, поэтому владеть такой информацией должны только российские компании, сказал газете ВЗГЛЯД экономист, декан ВШЭ Вадим Виноградов. Ранее в Госдуму внесли законопроект об ограничении работы иностранных компаний в исследованиях российского рынка.

    20:02Украина предложила Западу стать полигоном для испытаний оружия

    Киевский режим намерен производить и тестировать на своей территории западное оружие, страна может стать полигоном для испытания вооружений, сказал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

    19:54Путин наградил орденом Гагарина космонавта Шкаплерова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики.

    19:46Газпром принял почти миллион заявлений граждан на социальную газификацию

    На конец июля Газпромом принято уже 985 тыс. заявлений граждан на социальную газификацию, ожидается, что миллионная заявка будет принята уже в августе, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

    19:38Британия ввела персональные санкции из-за приговора Кара-Мурзе

    Лондон объявил о санкциях в отношении шести россиян из-за приговора Мосгорсуда иноагенту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, об этом сообщил британский МИД.

    19:29Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России

    У родителей после рабочего дня и ведения домашнего хозяйства просто не остается времени на детей, сказала газете ВЗГЛЯД председатель объединения «Многодетные семьи Москвы» Наталья Карпович, комментируя «эпидемию скрытой безотцовщины» в России.

    31 июля 2023, 20:46

    Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

    Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки людей водным транспортом

    Tекст: Кристина Цыцура

    По поручению президента России Владимира Путина до 15 октября кабмин должен проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским и пригородным маршрутам.

    Работа должна вестись совместно с комиссией Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Задача – проработать вопросы об установлении НДС стоимостью 0% при реализации услуг по перевозке людей водным транспортом, передает РИА «Новости».    

    Ранее сообщалось, что в Москве водный электрический транспорт планируют перевести на дистанционное управление.

    31 июля 2023, 14:25
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    Путин подписал закон о задержании до ареста на срок до 30 суток при военном положении
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.

    Документ вносит изменения в УПК России, согласно им, в условиях военного положения задержание подозреваемого в тяжком или особо тяжком преступлении возможно до судебного решения об избрании меры пресечения до 30 суток, передает ТАСС.

    Также предполагается, что если для подозреваемого в течение этого времени не избрана мера пресечения, то он должен быть освобожден.

    Ранее срок задержания до избрания меры пресечения составлял не более 48 часов.

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    31 июля 2023, 04:55
    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе

    Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

    Оливер Стоун рассказал об искажении образа Путина на Западе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский режиссер Оливер Стоун назвал «прискорбной трагедией» тот факт, что западная пропагандистская машина искажает образ российского президента Владимира Путина.

    Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

    Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

    Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

    Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

    Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».

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    31 июля 2023, 17:10
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе говорится, что решение принято в свете «всемирно-исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Подготовку к празднованию будет корректировать оргкомитет «Победа», передает ТАСС.

    Путин поручил правительству за три месяца разработать план празднований. Должны быть предусмотрены торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и «мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств».

    Кроме того, глава государства поручил принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

    Ранее Путин заявил, что наследники героев ВОВ стойко сражаются за правду во время СВО.

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    31 июля 2023, 15:52
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

    С 1 октября 2023 года неявка в военкомат повлечет наложение штрафа от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, ранее размер штрафа составлял от 500 рублей до 3 тыс. рублей. Кроме того, штраф за неподачу списков на учет в военкомат увеличен до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 350 тыс. до 400 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, который вводит административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки тех, кто подлежит мобилизации, а также за отказ от содействия этому процессу. Для должностных лиц он составит 60–80 тыс. рублей, а для юридических лиц – 400–500 тыс. рублей.

    Такие же штрафы вводятся для тех, кто не обеспечил поставку техники согласно своим обязанностям, в соответствии с планами мобилизации на сборные пункты и в военные части.

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    31 июля 2023, 16:23
    Иностранцам запретили владеть контрольным пакетом в российских новостных агрегаторах

    Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть долей более 50 % в российских новостных агрегаторах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому будет ограничена доля иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России, более 50% акций в них должны принадлежать гражданам РФ.

    Ограничения вводят для «предотвращения угрозы общественному порядку в России», передает РИА «Новости».    

    Теперь владельцы новостных агрегаторов должны привести свои учредительные документы в соответствии с законом, но не позднее шести месяцев. Если требование не будет выполнено, тогда доступ на территории РФ к этим сервисам будет ограничен.

    Владельцем новостного агрегатора может быть гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо.

    Коментарии (2)
    31 июля 2023, 14:45
    Путин установил единую ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

    Путин установил единую ставку НДФЛ в 13-15% для работающих из-за границы россиян

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на отечественные организации дистанционно как в России, так и за границей.

    Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно вне зависимости от наличия статуса налогового резидента, пишет «Российская газета».

    В отношении штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, а для фрилансеров – с 2025 года. Для доходов свыше 5 млн рублей в год ставка составит 15%, для всех остальных будет действовать обычная ставка.

    Поправки упростят механизм администрирования налога для налоговых агентов, пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов.

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    31 июля 2023, 20:28
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос о планах Путина отправиться в США на Генассамблею ООН Песков заявил, что таких планов у президента пока нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США.

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    31 июля 2023, 15:59
    Путин подписал закон о праве ухаживающих за детьми отцов требовать алименты

    Tекст: Алина Власенко

    Отцы, осуществляющие уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, смогут требовать через суд алименты от жен или бывших жен, следует из закона, подписанного президентом Владимиром Путиным.

    Ранее правом требовать алименты были наделены женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. У мужчин такое право появлялось только с учетом ряда условий: если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

    Теперь право требовать алименты в судебном порядке имеет супруг или бывший супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, передает ТАСС.

    Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов привел данные опроса, согласно которому среднестатистический отец в России посвящает детям 35 минут в день.

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    31 июля 2023, 13:25
    Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом

    Представитель Кремля Песков: Планов по посещению Путиным Анкары пока нет, планируется телефонный разговор с Эрдоганом

    Tекст: Александра Юдина

    Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, ничего не изменилось в планах Путина с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал сам президент, при этом телефонный разговор с Эрдоганом планируется в среду, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланированы, но исключать их нельзя.

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    31 июля 2023, 14:00
    Путин освободил туроператоров от НДС при продаже путевок по России

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России.

    Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс и до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные с 1 июля 2023 года, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что траты россиян на отдых за рубежом с 2019 по 2021 год сократились на 23 млрд долларов, а расходы на отдых внутри страны выросли на эту же величину.

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    31 июля 2023, 11:40
    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в спецоперации

    Путин разрешил «Росвоенипотеке» гасить ипотечные долги погибших в ходе спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Росвоенипотеке» с 1 августа 2023 года погашать задолженность по ипотечным кредитам погибших участников спецоперации.

    Закон призван обеспечить своевременное и полное погашение задолженности по ипотечным кредитам участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в случае их гибели в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    ФГКУ «Росвоенипотека» создано в 2006 году, находится в ведении Минобороны и обеспечивает функционирование накопительно-ипотечной системы для военнослужащих.

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    31 июля 2023, 12:53
    Песков оценил слова Стоуна об искажении образа Путина на Западе

    Песков оценил слова режиссера Оливера Стоуна об искажении образа Путина на Западе

    Tекст: Алина Власенко

    Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков указал на то, что Стоун никого не обвиняет, а констатирует свою точку зрения. Кроме того, отметил представитель Кремля, режиссер достаточно хорошо знает российского лидера, именно поэтому может говорить, что все, что делает Путин, освещается на Западе «абсолютно неверно».

    «Он последовательно отстаивает свою точку зрения, не стесняется говорить об этом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее Стоун рассказал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот «монстр», каким его рисует американская пропаганда.

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    31 июля 2023, 14:12
    Путин назвал развитие экономики базой для решения стоящих перед Россией задач

    Tекст: Алина Власенко

    Развитие экономики является базой для решения всех стоящих перед Россией задач, заявил президент Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    Глава государства выразил уверенность, что база решения задач, стоящих перед Россией, заключается в вопросах социального характера и экономического развития, передает ТАСС.

    Путин также выразил надежду, что в диалоге с кабмином «будут всегда найдены решения, которые пойдут на благо развития России».

    Ранее Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.

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    31 июля 2023, 14:05
    Путин поблагодарил Госдуму за поддержку в вопросах внешней политики

    Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку в вопросах внешней политики России

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину и всем парламентариям за поддержку в основных вопросах внешней политики и развития России.

    «Хочу поблагодарить за совместную работу в ходе весенней сессии», – сказал президент на встрече с Володиным, передает ТАСС.

    Он выразил благодарность за поддержку по ключевым моментам развития страны и прежде всего – внешней политики.

    Весенняя сессия Госдумы была закрыта 26 июля, однако еще до 6 августа депутаты будут работать в своих избирательных округах. Осенняя сессия Госдумы начнется 5 сентября.

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    31 июля 2023, 20:38
    Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

    Политолог Рудаков: Все политические партии России сплотились для решения важнейших общенациональных задач

    Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где выразил благодарность всем депутатам парламента за совместную работу в ходе весенней сессии.

    «Президент России консолидировал усилия всех уровней, структур и ветвей власти для экономического развития страны, что особенно актуально на фоне мощнейшего санкционного противодействия извне. Важную роль здесь сыграли правовое обеспечение экономической деятельности, меры поддержки предпринимателей, укрепление важнейших секторов экономики, создание антикризисных платформ. Это сделано стремительными темпами», – пояснил Рудаков.

    «Все это ведет к повышению уровня российской законотворческой деятельности как таковой. В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач. И деятельность президента сыграла в этом определяющую роль», – отметил аналитик.

    «Сейчас все политические силы России решают приоритетные вопросы соцподдержки различных групп населения, помогают развитию стратегически важных отраслей экономики, активно участвуют в наращивании импортозамещения и в строительстве суверенной экономики, в достижении технологического суверенитета. Отдельно отмечу работу партий по ускорению интеграции новых регионов в общественно-политическое и промышленно-экономическое пространство России», – указал собеседник.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава государства поблагодарил всех депутатов за работу в весеннюю сессию и спикера за руководство нижней палатой парламента, говорится в сообщении Кремля.

    «Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических, – это естественно. Но по ключевым моментам, судьбоносным, что ли, ключевым моментам, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого Российского государства, я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса. И хочу вас всех за это поблагодарить», – сказал Путин.

    Президент напомнил, что экономика – база решения всех задач, стоящих перед страной, и выразил надежду, что в диалоге с правительством Госдума и впредь будет находить «развязки, приемлемые решения, которые должны пойти и пойдут на благо развития России».

    В свою очередь Володин доложил, что для поддержки участников СВО, членов их семьей в России сформировано целостное законодательство на основе 77 законов – именно столько было принято Госдумой. Кроме того, по его словам, 54 закона регулируют вопросы, начиная от охраны здоровья, социальной защиты, пенсионного обеспечения, вопросов, связанных с работой бизнеса и создания вообще условий для экономики в новых регионах РФ.

    «Конечно, еще одна тема, которой мы занимались буквально с начала СВО, – речь идет о противодействии санкциям. Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тыс. санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов. Все это делалось во исполнение поручений президента, и надо сказать сегодня, что мы видим, насколько это эффективно», – добавил Володин.

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    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

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