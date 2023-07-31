Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.3 комментария
IBTimes: Украинские ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал
Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.
Российские силы во время обстрела Одессы применила свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.
Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.
Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.