Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

Politico рассказала о планах США передать танки Abrams Украине через Германию в сентябре

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Politico, в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». Указывается, что речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы, передает ТАСС.

В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

Напомним, СМИ сообщали, что администрация США также приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Центр анализа стратегий и технологий указывал, что Украина «наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном».