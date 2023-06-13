США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

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13 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

Визит Блинкена в Китай вновь оказался под угрозой из-за шпионского скандала REUTERS/Jason Lee
Крайне неприятная для США информация вброшена в СМИ всего за несколько дней до визита главы Госдепа в Пекин. Утверждается, что Китай располагает на Кубе некой «разведывательной базой», способной следить за Юго-Востоком США. И хотя все причастные стороны это опровергают, американская реакция оказалась очень нервной. Почему происходящее в любом случае идет на пользу России? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...
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Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...
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Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...
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    США заставят воевать Украину старыми урановыми снарядами

    Эксперты объяснили главные цели передачи Украине Вашингтоном боеприпасов с обедненным ураном
    США передадут ВСУ танковые снаряды с обедненным ураном
    		  
    13 июня 2023, 19:00
    Фото: Spc. Joshua Taeckens/Zuma/ТАСС
    Текст: Полина Воронина

    Соединенные Штаты готовы поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Подобное решение принимается на фоне неудач контрнаступления ВСУ и уничтожения в Хмельницком предыдущих поставок данного типа снарядов из Британии. Для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести?

    Администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Источники газеты в американском правительстве подчеркивают, что в настоящее время особых препятствий для утверждения подобной помощи ВСУ нет.

    При этом некоторые чиновники опасаются, что передача этих снарядов может стать причиной критики действий Вашингтона, поскольку данное вооружение представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды. Подчеркивается, что причиной решения об отправке боеприпасов с обедненным ураном стало желание США поставить Украину в более сильную позицию на возможных мирных переговорах.

    Однако в Сети высказываются и другие версии. «Данное решение США выглядит достаточно логичным и предсказуемым, поскольку ввиду сжатости сроков передачи танков Abrams Украине (планируемой уже в сентябре) у американцев просто нет времени изготовить для них экспортные бронебойные подкалиберные снаряды серии КЕ-W с сердечниками из вольфрамового сплава. Украина, таким образом, наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном», – пишут эксперты Центра анализа стратегий и технологий в своем Telegram-канале.

    В результате США могут стать второй страной, которая передает подобные боеприпасы Украине. Первой стала Британия. Напомним, Лондон направил Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, среди которых есть и с обедненным ураном. Об этом говорилось в письменных ответах заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба».

    Также в ответах на вопросы он указал, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после завершения конфликта. Кроме того, по соображениям безопасности Хиппи не стал комментировать показатели использования поставленных комплектов.

    В России заявляли, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном направлены на эскалацию конфликта. Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов ранее отмечал, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь. Позже белградский политолог Стеван Гайич в беседе с газетой ВЗГЛЯД уличил Лондон в попытке устроить урановый геноцид на Украине.

    Кроме того, в мае стало известно, что после удара по складу ВСУ в Хмельницком, где могли храниться боеприпасы с обедненным ураном, в городе зафиксирован рост уровня радиации. Об этом сообщал украинский портал SaveEcoBot. Также в Сети было опубликовано видео, предположительно, ракетного удара российских ВКС по военным объектам украинской армии в Хмельницком.

    На этом фоне решение Вашингтона – «лучшее доказательство того, что термин «англосаксы», который отрицают в США и Британии, реален», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Англосаксы – это политическая смычка между Лондоном и Вашингтоном, которая реализует неоколониальную политику», – добавила она. «Их планы направлены в том числе на коррекцию и вымарывание из политической палитры неугодных им стран и народов. Использование радиоактивных веществ в отношении славянских народов – один из приемов», – полагает дипломат.

    «При этом США вряд ли использовали Британию для первичной легализации поставок снарядов с ураном. Британия в таких вопросах ведет довольно самостоятельную политику, и в отношении конфликта на Украине она ведет себя более резко, чем другие партнеры по НАТО. Я думаю, это была пробная поставка, но она и подтолкнула США к аналогичному шагу», – пояснил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Правда, предыдущая поставка снарядов с ураном обернулась своеобразной реакцией других стран – она напугала больше Восточную Европу, чем Россию. При этом, судя по всему, взрыв в Хмельницком также подтолкнул США передать ВСУ снаряды с ураном, чтобы заменить переданные Украине уничтоженные боеприпасы. Все знают их эффективность на поле боя», – отмечает собеседник.

    «Есть и еще одна причина такого решения Вашингтона – сроки передачи танков Abrams. Этот процесс намечен на сентябрь, и США к осени не успевают произвести достаточное количество обычных снарядов. При этом боеприпасы с обедненным ураном производились американцами 30 лет назад, сейчас они лежат на складах и когда-то потребуют утилизации. Но вместо этого Вашингтон утилизирует их на украинском поле боя, исходя в том числе из коммерческих соображений», – подчеркивает аналитик.

    «Но есть еще одно соображение: обычно такие поставки планируются заранее, и не исключено, что решение по снарядам с ураном было принято до взрыва в Хмельницком. Информационный эффект от той атаки был негативным для Запада. После взрыва возникло радиоактивное облако, все кинулись раскупать йод. Штаты на фоне паники не решились бы на эти поставки, а вот из-за дефицита обычных снарядов – вполне», – отмечает он.

    «В будущем, я думаю, США могут решиться и на поставки дальнобойных ракет, и вооружений, относящихся к флоту, и истребителей F-16. А поскольку их эффективность под вопросом, то Вашингтон может поставить Украине и противовоздушные системы. Кроме того, американцы будут помогать Украине создавать ударные беспилотники дальнего действия. В мире много кто может помочь такими технологиями и комплектующими. Эскалация будет продолжаться», – акцентирует Козюлин.

    Схожей точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Это решение – последствие взрыва в Хмельницком. Возникает дефицит, который Лондон не в состоянии восполнить самостоятельно. Соответственно, в результате переговоров с Вашингтоном было принято решение как можно скорее закрыть образовавшуюся потребность», – добавил Бартош.

    «К тому же, очень удачно подвернулось контрнаступление Украины, которое фактически оправдывает любые поставки со стороны США. Атаки ВСУ в настоящий момент не возымели особого успеха. Соответственно, Штаты получают хорошее обоснование для передачи столь опасного оружия: союзник должен победить любой ценой», – подчеркивает собеседник.

    «Не исключаю, что помощь со стороны западных стран ВСУ усилится и по другим направлениям. Совсем скоро состоится саммит НАТО в Вильнюсе. Вероятно, там согласуют поставки средств ПВО. Может быть, договорятся и о предоставлении Украине самолетов F-16. В будущем противник получит и дальнобойные ракеты», – отмечает эксперт.

    «Однако поставки какой-либо техники для флота я не предвижу. Турция заняла принципиальную позицию по недопущению отправки вооружений через проливы Босфор и Дарданеллы, а без подобного разрешения предоставить помощь флоту Украины будет трудно. Тем не менее, по Дунаю могут быть переброшены бронекатера для работы в прибрежных зонах», – считает собеседник.

    «В целом, главная задача США состоит в том, чтобы максимально осложнить жизнь России в будущем. Украины это тоже касается. Использование снарядов с обедненным ураном приведет к заражению местности. Фактически, Белый дом желает превратить эти земли в безжизненную пустошь. Но для Вашингтона подобные действия ничем не грозят – американцы попросту отсидятся за океаном. А нам эту проблему придется решать после победы», – резюмирует Бартош.
     
     
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