Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».9 комментариев
Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами
Медведев высмеял «параноидальные» поиски Вашингтоном инопланетян и сравнил лидеров Запада и Украины с рептилоидами
Комментируя заявления о якобы обнаруженных американцами «останках с нечеловеческой биологией», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с рептилоидами.
Медведев отметил в Telegram, что в США возобновились «параноидальные поиски инопланетян». «Ха, вглядитесь в эти лица!» – предложил он, опубликовав карикатурные изображения и неудачные фото президентов США, Франции и Украины Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, канцлера Германии Олафа Шольца, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен. «Эти биосубстанции живы! Они среди нас!» – заявил Медведев, добавив, что «эти рептилоиды – явно не люди».
Напомним, в США вновь разгорелись споры об НЛО. Экс-агент ЦРУ Дэвид Груш на первых публичных слушаниях в Конгрессе США о существовании НЛО и контактах с ними заявил, что якобы был обнаружен биологический материал неземного происхождения. Груш, который до 2023 года руководил в Пентагоне анализом аномальных явлений, заявил, что ему было отказано в доступе к секретным правительственным программам НЛО.