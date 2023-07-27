Эксперт: Россия помогает Африке не на словах, а на деле

Эксперт Потуремский: Запад не выполняет свои обещания по продовольственной безопасности африканских стран

Tекст: Андрей Резчиков

«Важно развитие экономических связей и экономической интеграции России и Африки, но здесь большее значение имеет и политическая последовательность, верность позиции, которая заявлена Россией», – считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНОСОМАР).

Помощь России бедным странам в развитии и международная интеграция происходят не на словах, а на деле, добавляет социолог. «Мы видим это в том числе по тому, что происходит вокруг зерновой сделки. То есть все обязательства, связанные с продовольственной безопасностью африканских стран, сейчас, мягко скажем, Западом не соблюдаются. Поэтому роль России в помощи Африке велика», – считает собеседник.

По его словам, инвестиции в страны Африки должны происходить по принципу взаимовыгодного сотрудничества и равных партнерских отношений. «Россия исходит ровно из этого, выступая как надежный партнер», – добавил Потуремский.

В четверг президент России Владимир Путин обратился к участникам экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». В ходе пленарного заседания он сказал о готовности России в ближайшие месяцы поставить зерно особо нуждающимся африканским странам.

Президент заверил, что Россия продолжит поддерживать нуждающиеся государства Африки, поскольку стремится активно участвовать в формировании справедливой системы распределения ресурсов, прикладывает максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса.

«При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия», – подчеркнул Путин.