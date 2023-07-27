В МИД сообщили о продолжении диалога с Анкарой по обеспечению поставок зерна

В МИД сообщили о продолжении диалога с Турцией по обеспечению поставок зерна «без перекосов»

Tекст: Алина Власенко

Дипломат уточнил, что по зерновой сделке обмены с Анкарой продолжаются. По его словам, стороны обсуждают возможность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам «без перекосов, которые были присущи черноморской инициативе», передает ТАСС.



Вершинин также сообщил, что гражданские перевозки в Черном море маловероятны без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы.

Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.