Требование рожать в атмосфере, когда она-то должна, а вот ей мало кто должен, воспринимается как оскорбительная несправедливость. Разрушение уважения к семье – вообще признак распада общества в целом, будь то у них или у нас.0 комментариев
В МИД сообщили о продолжении диалога с Анкарой по обеспечению поставок зерна
В МИД сообщили о продолжении диалога с Турцией по обеспечению поставок зерна «без перекосов»
Москва и Анкара продолжают вести диалог по зерновой сделке и поставкам продовольствия «без перекосов», которые были характерны для черноморской инициативы, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
Дипломат уточнил, что по зерновой сделке обмены с Анкарой продолжаются. По его словам, стороны обсуждают возможность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и поставок нуждающимся странам «без перекосов, которые были присущи черноморской инициативе», передает ТАСС.
Вершинин также сообщил, что гражданские перевозки в Черном море маловероятны без гарантий безопасности в рамках черноморской зерновой инициативы.
Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.