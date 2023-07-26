В Житомирской области на Украине прогремели взрывы

Политолог: МАГАТЭ под прикрытием ООН шпионит в интересах ВСУ

Политолог Корнилов: Украина использует МАГАТЭ в разведывательных целях под прикрытием ООН

МАГАТЭ действует в отношении Запорожской АЭС так же, как ранее поступали в ОБСЕ по отношению к Донбассу – в обоих случаях речь идет о шпионаже в пользу ВСУ под прикрытием. Однако Россия вынуждена с ними сотрудничать, потому альтернативы им нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее МАГАТЭ заявило об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра ЗАЭС.

«К миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции есть масса вопросов. Заявление о противопехотных минах – не первое свидетельство того, что эти международные наблюдатели скорее шпионы, действующие в интересах Украины под прикрытием ООН», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Напомню, был случай, когда они фотографировали секретные объекты по пути на станцию, хотя их просили этого не делать. Кроме того, есть большие вопросы к их отчетам и докладам. Но при этом надо понимать, что другой международной миссии и инспекторов, которые могли бы верифицировать проблемы вокруг безопасности ЗАЭС, у нас нет», – отметил он.

«Именно поэтому с представителями МАГАТЭ и лично руководителем агентства Рафаэлем Гросси встречаются руководители нашей страны и «Росатома», договариваются об инспекциях на станциюи и так далее», – полагает собеседник.

«Аналогичная ситуация была с миссией ОБСЕ в Донбассе. Все понимали, что ее представители занимаются шпионской деятельностью в пользу Украины. Но было также очевидно, что ничем другим для фиксации и верификации обстрелов мы не обладаем», – рассуждает политолог.

«В случае с МАГАТЭ ситуация аналогичная. Мы прекрасно понимаем, что они пристрастны, но нам необходим такой международный верификатор, который как минимум своим присутствием сдерживал бы Украину от жутких провокаций и непоправимого ущерба», – добавил Корнилов.

«И как бы мы не пытались и не инициировали создание независимой международной миссии в этой сфере, Запад ее никогда не признает. Поэтому приходится работать с тем, что уже создано и существует», – заключил он.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

На сайте агентства опубликовано заявление о том, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним периметром объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в закрытой зоне, куда не имеет доступа персонал станции. На внутреннем периметре станции мин обнаружено не было.

«Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него», – цитируют Гросси в заявлении. Глава организации отметил, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».

По словам Гросси, наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. При этом эксперты агентства пришли к выводу, что детонация этих мин не поставит под угрозу системы станции.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ готовят ядерную провокацию в отношении Запорожской атомной электростанции. Об этом, по его мнению, говорят учения украинской армии по боевым действиям в зоне радиоактивного заражения. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что о подготовке ВСУ удара по Запорожской АЭС говорят показания пленных украинских диверсантов и разведданные.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВСУ могут навредить России накануне саммита НАТО, в том числе в части ядерной безопасности.