Политолог оценил данные о шпионаже Тревора Рида в пользу Украины

Американист Дробницкий усомнился в том, что Тревор Рид шпионил в пользу Украины

Если бы Тревор Рид действительно являлся профессиональным разведчиком, он был бы гораздо умнее – не попал бы в скандал с запрещенными веществами в Москве и не оказался бы на минных полях Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Рид был ранен в боях на Украине.

«Тревор Рид – бывший морской пехотинец. В каких-то серьезных спецоперациях он не участвовал, служил в особом полку, причисленному к охране президентских резиденций. Вместе с тем военную подготовку он получил неплохую», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Судьба у Рида достаточно странная, но в некоторой степени типичная для американских военных по своей нелепости. Познакомился на отдыхе с москвичкой, приехал в Россию и практически сразу в состоянии наркотического опьянения попал в неприятности, оказался в тюрьме. Однако он стал полезен для Вашингтона, из-за чего его обменяли на российского летчика», – отметил он.

«По возращении на родину Рида явно потянуло на «горяченькое» – на Украину. Кстати, отмечу, что вербовщики иностранных наемников для вооруженных конфликтов используют психологические манипуляции. Поэтому его могли замотивировать отправиться туда под предлогом войны с «кровавым российским режимом». А по сути, он просто встрял в очередную неприятность», – рассуждает собеседник.

«Вместе с тем для Штатов тема с возвращением американцев с Украины достаточно болезненная. Госдеп четко дал понять, что эвакуировать Рида не будут. Кроме того, по-прежнему действует распоряжение президента США Джо Байдена о том, что американцы должны покинуть Украину. По сути, для тех, кто не уехал, это означает: «ребята, вы сами по себе», – добавил Дробницкий.

«Что касается версий о том, что Рид может быть американским разведчиком, лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Если бы он действительно занимался шпионажем, то на минные поля не полез. Да и не попал бы в такой скандал с запрещенными веществами, тем более только прибыв в Москву», – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.