Минобороны объявило об освобождении Сергеевки при наступлении ВС России

Поселок городского типа Сергеевка освобожден российскими военными, сообщило Министерство обороны России в четверг.

Российские подразделения 15-й мотострелковой бригады в ходе успешной контратаки на Краснолиманском направлении освободили Сергеевку, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На этом направлении российские силы продвинулись до четырех километров по фронту. В глубину боевых порядков ВСУ продвижение составило до двух километров.

У Серебрянского лесничества продвижение составило полтора километра вглубь украинской обороны. Подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева отразили атаку ВСУ и перешли в контратаку.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ у поселков Невское, Нововодяное (ЛНР) и Торское (ДНР). У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У этого населенного пункта и у Новолюбовки (ЛНР) уничтожены склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

Всего украинская сторона потеряла на этом направлении до 190 человек, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две САУ «Гвоздика», американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении за сутки отразила четыре атаки ВСУ у поселка Старомайорское в ДНР. У поселка Новоивановка (Запорожская область) поражена живая сила и техника 110-й бригады территориальной обороны.

На Донецком направлении Южная группировка войск отразила восемь атак украинских военных у поселков Белогоровка (ЛНР), Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка (ДНР).

Поражены подразделения 28-й, 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 107-й бригады теробороны у поселков Григоровка и Константиновка (ДНР).

У Григоровки и Спорного (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-го батальона оперативного назначения украинской нацгвардии.

Украинская сторона на этом направлении за последние сутки потеряла свыше 280 человек, три танка, пять боевых бронированных машин, польскую САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

У поселка Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность трех украинских ДРГ. У Малой Токмачки и города Орехов (Запорожская область) уничтожены склады боеприпасов и топлива 33-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Украинские военные потеряли на этом направлении до 140 бойцов, танк, четыре боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70, два орудия Д-20 и гаубицу «Гиацинт-С».

«Западная» группировка на Купянском направлении поразила живую силу и технику 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны у поселков Молчаново, Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка (ЛНР).

ВСУ потеряли до 35 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20 и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 человек, 10 машин и САУ «Акация».

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. У поселка Вязовок (Черкасская область) уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемных боевиков.

У поселка Чуднов (Житомирская область) уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных киевскому режиму с Запада.

У поселков Первомайское и Торское (ДНР) поражены пункты управления 42-й, 63-й механизированных бригад и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. ПВО у Новодаровки (Запорожская область) сбила в воздухе украинский Ми-24.

За сутки перехвачено 10 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 22 беспилотника у населенных пунктов Лисичанск, Попасная (ЛНР), Петровское, Лозовое (ДНР), Энергодар, Зеленый Гай, Балочки и Сладкая Балка (Запорожская область).

С начала СВО уничтожено: 457 самолетов, 244 вертолета, 5258 беспилотников, 426 ЗРК, 10 889 танков и других боевых бронированных машин, 1139 машин РСЗО, 5604 орудия полевой артиллерии и минометов.