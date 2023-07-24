В Совфеде назвали основные условия для защиты суверенитета России

Сенатор Климов назвал основные условия для защиты российского суверенитета

Защите российского суверенитета будет способствовать консолидация мирового большинства, не разделяющего принципы политики Соединенных Штатов, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Защите российского суверенитета будет способствовать консолидация мирового большинства, не разделяющего принципы политики Соединенных Штатов, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.



«Искусственно созданный неоколониалистами острый дефицит суверенного равенства государств несет в себе немало бед многим народам. Крайне опасное для современного мира повсеместное применение силы или угрозы силы со стороны сторонников однополярного мира во главе с Вашингтоном разрушает миропорядок, закрепленный уставом ООН. Обеспечить максимальную защиту отечественного суверенитета крайне сложно без глобальной консолидации мирового большинства, тех, кто разделяет основоположные принципы устава ООН, включая суверенное равенство, невмешательство извне во внутренние дела», – сказал Климов, передает РАПСИ.

По его словам, России необходимо быстрое наращивание усилий на международной арене. «Должно быть широкое, качественное освещение ситуации как внутри России, так и вокруг, именно с наших позиций. Необходимо активное противодействие деструктивным усилиям «западной империи лжи», а также интенсивное расширение неформального клуба друзей России», – считает сенатор.

Климов считает, что для достижения результатов следует продвигать на территории дружественных стран российские финансовые инструменты, отечественные авиакомпании, СМИ, товары и услуги, в том числе в сфере образования, науки, культуры, туризма и спорта. Кроме того, Климов считает необходимым заимствование зарубежного опыта по обеспечению государственного суверенитета.

Климов также указал, что оппоненты Москвы будут активизировать попытки воздействия на «людей с оружием» в России, чтобы переориентировать их против российской политической системы, передает ТАСС.

«Если вы посмотрите, … многие вбросы последних нескольких месяцев были рассчитаны не на неолиберальную аудиторию в России, а на нашу патриотическую, православную аудиторию. … Там давались и потом разгонялись в Сети такие нарративы, которые создавали впечатление, что у нас в государстве что-то не то, что мы как-то не так себя ведем. И это возмущало большое количество людей, искренне настроенных на защиту Отечества. Причем часть из этих людей действительно находится в зоне боевых действий», – указал Климов.

По его словам, одной из главных задач политических оппонентов России, которую они даже не скрывают, является «агитация этих людей и переориентация их против существующей власти, против нашей политической системы». «Они на эту тему семинары в европейском парламенте проводят», – подчеркнул сенатор.

Одновременно он указал на попытки внешнего вмешательства в намеченные на сентябрь выборы в России. В этой связи Климов призвал власти регионов, где пройдут выборы, а также ответственных за их проведение лиц не расслабляться. По его словам, на выборах будут попытки использовать в том числе искусственный интеллект, соцсети и адресное воздействие на аудиторию, чтобы «протащить своих людей, которые будут замаскированы под кого угодно». Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах – выборы депутатов законодательных органов власти.