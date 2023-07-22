Запасы воды в Стамбуле упали до 40% от нормы

Запасы воды в водохранилищах Стамбула снизились до минимального с 2014 года показателя – 40% от нормы

Запасы воды в водохранилищах Стамбула упали до минимальных с 2014 года показателей – до 40% от нормы, сообщила мэрия турецкого мегаполиса.

Только за последнюю неделю запас сократился почти на 2%. При норме данный показатель составляет 868,7 млн кубометров, а утром пятницы он фиксировался на уровне 346 млн, передает ТАСС.

Запас воды в крупнейшем городе Турции резко уменьшился на фоне установившейся с начала июля жары. Синоптики прогнозируют, что осадков в районе Мраморного моря в ближайшую неделю практически не будет, а воздух прогреется до отметок выше 30 градусов.

Самый низкий уровень воды в Стамбуле был зафиксирован 9 марта 2014 года – 28,82% от нормы. В этом году запас воды в городе не превышал 49,7% от нормы, сообщили в мэрии.