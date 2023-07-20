Экс-юрист ФБК: Навальный ждал часа, чтобы русские убивали русских

Экс-юрист ФБК Серуканов рассказал об экстремистской деятельности Навального и его организаций

С 2017 года стиль заявлений и акций Навального стал откровенно экстремистским. Поэтому возможное решение судить его за создание экстремистского сообщества было вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов. В четверг гособвинение запросило для Алексея Навального 20 лет колонии строгого режима.

«Насколько обосновано требование обвинения – будет решать суд. Я выступал на суде как свидетель. Процесс был закрытым, потому что сторонники Навального (внесен в список террористов и экстремистов) воспользовались бы этой ситуацией, давили бы на свидетелей, на суд, пытались бы совершать провокации. Навальный, очевидно, вел бы себя совершенно непотребно», – считает Виталий Серуканов, бывший замначальника московского штаба Навального*, экс-юрист ФБК* (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ).

По прогнозу Серуканова, Навальный может получить по делу о создании экстремистского сообщества до 18 лет. «Это не первое дело против него. Он уже был осужден за мошенничество. Суд состоялся в 2022 году и я тоже участвовал на нем как свидетель. А то, что сейчас слушается дело об экстремизме – к этому все шло давно. С 2017 года говорили о том, что стиль заявлений и акций Навального стал откровенно экстремистским. Поэтому это было делом времени, когда он будет осужден за создание экстремистского сообщества», – добавил собеседник.

Серуканов подчеркивает, что Навальный «постоянно повышал градус и не собирался останавливаться». «Мы видели, как он выводил на митинги молодежь, буквально делая из нее пушечное мясо с надеждой на то, что он наконец-то получит свой заветный кусок власти», – считает юрист.

Ближайший соратник Навального Леонид Волков (признан иноагентом), напомнил Серуканов, «всегда повторял один и тот же тезис о том, что власть в России должна смениться не в результате выборов, а революционных действий». «Навальный и его соратники ждали своего часа, чтобы устроить кровавую баню, чтобы русские убивали русских, а они, воспользовавшись моментом, на деньги своих западных кураторов-инвесторов могли каким-то образом захватить власть», – напомнил Серуканов.

Он также рассказал об активной деятельности соратников Навального в соцсетях. «Созданный ими штаб в Вильнюсе покрывают западные спецслужбы. В частности, они пользуются покровительством литовских властей, которые позволяют развивать им экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе за счет призывов сжигать военкоматы. По их методичкам мы видели, как они оправдывали недавний теракт на Крымском мосту, когда снова погибли люди», – отметил собеседник.

Убийство журналистки Дарьи Дугиной вызвало у сторонников Навального «злорадство и шакалий смех», добавил Серуканов. «Мы видели ехидное заявление Волкова после убийства военкора Владлена Татарского. То есть главная задача, под которую они получают деньги – это попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России извне и расчеловечивать российских граждан, объяснять, почему совершать теракты и убивать русских – это нормально», – считает юрист.

По его словам, действия сторонников Навального – это откровенная игра Запада против России. «Они рассматриваются Западом не как политики, а как антироссийские провокаторы, которые должны показывать европейским обывателям, что есть те, кто мечтает о том, чтобы Россия проиграла в конфликте. Я думаю, против Навального возбудят еще несколько дел, в том числе по терроризму. Люди, очевидно, останавливаться не собираются и Навальный их лично поддерживает», – подытожил Серуканов.

В четверг гособвинение затребовало для Навального 20 лет колонии строго режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор также потребовал признать Навального виновным в финансировании экстремистской деятельности и публичных призывах к ней. В конце июня Мосгорсуд решил вести этот процесс в закрытом режиме. Приговор будет оглашен 4 августа.

По данным следствия, не позднее 2014 года Навальный создал экстремистское сообщество с целью подрыва государственной целостности и конституционного строя в России. Для финансирования организации руководство учредило восемь НКО, среди которых были фирмы и фонды. Всего Навального обвиняют по шести статьям, в том числе в вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий.

Вторым фигурантом по этому делу проходит Даниэль Холодный, который был техническим директором YouTube-канала Навального. Прокурор потребовал признать Холодного виновным в создании экстремистского сообщества и назначить ему наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. После приговора в марте 2022 года по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области, где он отбывает девятилетний срок.