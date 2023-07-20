Тбилиси предложил властям Украины «сойти с морального пьедестала»

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предложил киевским властям в общении с народом Грузии «сойти с морального пьедестала», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«К сожалению, часть украинских властей выбрала в качестве своей политики нападки на грузинский народ, – сказал он в четверг журналистам. – Мы в течение долгого времени воздерживались от комментариев, учитывая наше (солидарное) отношение к украинскому народу».

По его словам, «нападки», в частности, выразились в назначении осужденного на шесть лет на родине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили советником украинского лидера, а разыскиваемого в Грузии бывшего Генпрокурора Зураба Адеишвили на ответственный пост в Генпрокуратуре Украины.

«Высшие чины украинской контрразведки, в том числе экс-заместитель министра внутренних дел Грузии Гиа Лорткипанидзе, организовали незаконное проникновение Саакашвили в Грузию», – сказал Шалва Папуашвили.

«Вместо того чтобы выдать этих лиц грузинскому правосудию и грузинскому народу, на Украине их приютили и продвинули по службе. И они теперь – часть украинской власти», – отметил он.

«Преимущество властей Украины в том, что она с морального пьедестала разговаривает с Евросоюзом, многими странами Запада. Но не думаю, что власти Украины имеют права с Грузией разговаривать с морального пьедестала», – заявил спикер парламента Грузии.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в работе против присвоения его стране статуса страны – кандидата в ЕС.