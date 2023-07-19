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19 июля, среда | Последнее обновление — 16:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска на Купянском направлении продвинулись более чем на 1 км
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12:42
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования
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Необходимо создать единый кадровый резерв в сфере образования, такую мысль поддержал президент Владимир Путин на заседании набсовета платформы «Россия – страна возможностей».
В ходе мероприятия одна из участниц предложила создать единый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова».
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Путин выразил уверенность в надежности участвующих в СВО «крепких ребят» из Сибири
Путин на встрече с иркутским губернатором Кобзевым выразил уверенность в надежности «крепких ребят» из Сибири
Президент России Владимир Путин при встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым выразил уверенность в надежности сибиряков, участвующих в специальной военной операции, и передал привет военнослужащим.
Кобзев подарил Путину групповую фотографию участников спецоперации. «Здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведем!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надежные ребята. … Они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью», – сказал губернатор.
«Сомнений нет. … Крепкие ребята», – подтвердил президент. Путин несколько минут держал фотографию в руках, всматриваясь в лица военных, а затем переложил ее на свой рабочий стол.
Кобзев также передал от участников СВО президенту «слова благодарности, поддержки» и заверения, что они «всегда на страже Родины». «Привет им всем передавайте», – попросил глава государства, передает ТАСС.
Руководитель Иркутской области также доложил о поддержке военнослужащих и членов их семей, создании в области реабилитационного центра и помощи городу Кировску в ЛНР. «Прошу вас продолжать эту работу активно», – поручил президент.
Путин поручил оказать пострадавшей при теракте девочке необходимую помощь
Президент Владимир Путин на совещании по ситуации с Крымским мостом распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте девочке.
Глава государства также поручил оказать помощь родственникам пострадавшей, передает ТАСС.
Также он отметил, что важно оказать поддержку людям, оказавшимся в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
В совещании также участвует вице-премьер Марат Хуснуллин, ожидается, что он выступит с докладом.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Доли иностранцев в «Данон» и «Балтике» переданы Росимуществу
Путин передал доли иностранных владельцев в российских Danone и «Балтике» во временное управление Росимущества
Доля иностранных владельцев в российской структуре Danone и в пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимущества, следует из указа президента России Владимира Путина.
Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов.
В частности, документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 98,56% в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH, передает ТАСС.
В перечень ценных бумаг, в отношении которых вводится временное управление, включены акции АО «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe, а также акции «Данон Россия», принадлежащие ООО «Данон трейд».
Напомним, в марте 2022 года датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила об уходе из России. В то же время глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что французские компании, в числе которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», решили остаться в России.
Путин заявил, что ждет предложения по повышению безопасности Крымского моста
Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста
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Необходимо предоставить конкретные предложения по повышению безопасности на Крымском мосту, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.
«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России
Гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.
Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, заявил Рамафоса, передает ТАСС со ссылкой на местный портал News24.
Это высказывание президента ЮАР содержится в документах, отправленных в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс».
Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, продолжил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.
Президент ЮАР настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Но Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию «Демократического альянса» обязать руководство страны выполнить требования МУС.
Напомним, МУС выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
Путин обсудил создание центра беспилотных авиасистем в Саратове
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным и пообещал ему дать поручение о создании в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем.
В ходе встречи, которая прошла в Кремле, Бусаргин попросил Путина поддержать создание в Саратове федерального центра беспилотных авиационных систем. Глава региона напомнил, что 33 из 74 предприятий оборонного комплекса региона занимаются радиоэлектронной промышленностью и авиационными системами.
«Более того, у нас есть сеть базовых кафедр высших учебных заведений, которые готовят специалистов для радиоэлектроники, физики, химии», – заявил Бусаргин, передает РИА «Новости».
Бусаргин попросил президента дать соответствующее поручение по созданию центра в Саратове. «Хорошо», – ответил президент губернатору.
Песков: Совещание Путина по Крымскому мосту покажут в эфире
Песков анонсировал вечернее совещание Путина по ЧП на Крымском мосту
Президент Владимир Путин в понедельник вечером проведет совещание по ситуации с Крымским мостом, встреча пройдет в открытом режиме и будет показана по телевидению, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ожидается, что на совещании выступит с докладом вице-премьер Марат Хуснуллин, который отправился на место ЧП, передает ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что мероприятие может состояться около семи часов вечера.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи стоит Украина.
Путин поручил принять меры против дискриминации по национальному признаку в СМИ и интернете
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Роскомнадзором принять меры по недопущению распространения в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку.
«Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, и представить предложения по совершенствованию правоприменительной практики в этой сфере», – говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям. Доклад по данной теме президент ждет до 1 сентября 2023 года.
Кроме того, Путин поручил правительству проверить и при необходимости улучшить систему своевременного выявления конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений в стране. «Правительству Российской Федерации: <…> проверить эффективность работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, обратив особое внимание на обеспечение своевременного выявления конфликтных и предконфликтных ситуаций в указанной сфере и оперативного реагирования на их возникновение. При необходимости принять меры по повышению эффективности работы этой системы», – говорится в поручении главы государства.
Кроме того, президент поручил Минкультуры и Минобрнауки подготовить и представить предложения по созданию в Москве музея народов России. В данной работе, как сказано в поручении, должны использоваться музейные фонды федерального государственного бюджетного учреждения науки ордена Дружбы народов «Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая» Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов РФ.
Также глава государства дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ «оказывать региональным отделениям общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» организационное, методическое, материально-техническое и иное содействие по вопросам осуществления уставной деятельности этой организации». По этой теме президент ждет доклад до 1 сентября 2023 года, далее – один раз в год.
Путин поручил Хуснуллину организовать ремонт Крымского моста
Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину организовать ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту после теракта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин также поручил вице-премьеру на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту», – цитирует Пескова ТАСС.
Он уточнил, что дополнительные меры безопасности принимаются постоянно, их совершенствуют, и напомнил, что полуостров испытывает дополнительную туристическую нагрузку, возникают очереди к пунктам досмотра. Об этом говорилось на совещаниях у президента и отмечалось, что главной задачей является обеспечение безопасности.
«Мы знаем причину, знаем тех, кто стоит за террористическим актом. Это потребует дальше от всех нас собранности и дополнительных мер, дополнительной работы», – отметил Песков.
Украинская сторона провела террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Бразилия заявила о возможной встрече Путина и да Силвы в ЮАР
Глава МИД Бразилии Виейра назвал саммит БРИКС в ЮАР ближайшей возможностью для встречи Путина и да Силвы
Ближайшая возможность для встречи президентов России и Бразилии Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы может представиться на саммите БРИКС в ЮАР, заявил глава бразильского МИДа Мауро Виейра.
Виейра напомнил, что президенты двух стран после победы да Силвы на последних выборах «связывались дважды», кроме того, Путин принял в Москве спецпосланника Селсу Аморима, чтобы обсудить Украину. Как указал Виейра, за полгода работы администрации да Силвы он сам трижды встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности личного участия Путина в саммите БРИКС, заявил, что как только президент примет решение, Кремль проинформирует журналистов.
Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.
Путин поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи СВО
Президент Владимир Путин дал профильным структурам поручение активизировать работу с молодежью новых регионов, а также разъяснение школьникам и студентам причин и задач специальной военной операции, сообщили в Кремле.
«Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции», – говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям.
Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.
Кроме того, глава государства рекомендовал губернаторам принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции. Доклад по этой теме президент ждет до 1 сентября.
Также Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики России до 2025 года с учетом интеграции новых регионов. Срок исполнения – 1 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.
Ранее Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически.
Путин назвал «хорошей новостью», что опоры Крымского моста не повреждены
Президент России Владимир Путин назвал «хорошей новостью» тот факт, что при атаке беспилотников на Крымский мост не были повреждены опоры.
«Это хорошая новость. Если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях. Но то, что опоры не повреждены, – это самое главное», – отреагировал он на информацию, приведенную вице-премьером России Маратом Хуснуллиным на совещании по ситуации с Крымским мостом, передает ТАСС.
Напомним, киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотных аппаратов. Повреждения получило дорожное полотно, опоры моста устояли. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
Путин потребовал от главы Иркутской области обратить внимание на медицину в селах
Президент России Владимир Путин потребовал от главы Иркутской области Игоря Кобзева обратить внимание на сельскую медицину.
Путин прокомментировал слова Кобзева о поступательном развитии Приангарья и успешном 2022 годе. «Это точно. У нас в целом по стране был небольшой спад ВВП, а в Иркутской области – плюс три с лишним процента», – приводит слова Путина ТАСС.
Также президент указал на сферы, где необходимо улучшить ситуацию. «Прошу вас обратить внимание на оборудование ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) на селе», – сказал он.
Ранее Путин поручил повысить качество оказания медицинской помощи в регионах.
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