Россия решила проверить информацию об уничтожении США химоружия

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19 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году? Подробности...
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Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Ответ России на теракт на Крымском мосту будет комплексным Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Турция и войска России сорвут расчеты Зеленского на новую зерновую сделку

Украинское зерно теперь застрянет на Украине REUTERS/Nina Liashonok
Украина отчаянно пытается сохранить зерновую сделку, приносившую ей миллиарды долларов: Зеленский утверждает, что это можно сделать и без участия России. На кого именно рассчитывает в этом случае киевский режим, почему у него в итоге ничего не получится – и какое отношение к этому имеют последние удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные. Подробности...

Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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    Россия решила проверить информацию об уничтожении США химоружия

    Постпред России при ОЗХО заявил о намерении Москвы проверить информацию об уничтожении США химоружия

    19 июля 2023, 14:12

    Текст: Вера Басилая

    Россия будет проверять информацию об уничтожении США последних запасов химического оружия, необходимо сохранять бдительность, заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

    По его словам, США объявили о завершении программы по уничтожению химоружия, но Россия будет проверять эту информацию, одновременно сохраняя бдительность, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что остатки запасов американского химического оружия, которые хранились на военном складе Блю-Грасс в Кентукки, ликвидированы.

    В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
    ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
    		   
    19 июля 2023, 04:07
    Фото: кадр из видео «Россия 1»
    Текст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.

    Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.

    О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.

    В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.

    Коментарии (39)
    Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
    Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
    		   
    18 июля 2023, 23:28
    Фото: Chris Kleponis – CNP/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.

    Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.

    При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.

    Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.

    Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.

    Коментарии (22)
    В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России

    18 июля 2023, 22:37

    Текст: Ольга Никитина

    На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».

    Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.

    Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.

    Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.

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    Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
    Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США

    19 июля 2023, 05:46

    Текст: Ольга Никитина

    Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.

    «Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.

    Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.

    Коментарии (22)
    В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
    Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 21:29
    Фото: Air National Guard/Tech. Sgt. Matt Hecht
    Текст: Вера Басилая

    Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

    Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».

    По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.

    Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.

    Коментарии (22)
    Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
    		   
    18 июля 2023, 21:09
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.

    По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.

    Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.

    Коментарии (56)
    Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
    Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
    		   
    19 июля 2023, 06:20
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.

    Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.

    По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».

    На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.

    Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.

    Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».

    Коментарии (5)
    Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
    Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
    		   
    18 июля 2023, 20:39
    Фото: NASA/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.

    Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».

    Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

    Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.

    Коментарии (7)
    Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания смертоносных комаров
    Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров
    		   
    18 июля 2023, 18:56
    Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге), не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».

    Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.

    Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.

    Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше вопросов в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

    В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.

    Коментарии (11)
    Запланировано увеличение поставок истребителей пятого поколения для армии
    Мишустин анонсировал наращивание поставок истребителей пятого поколения в ВС России
    		   
    18 июля 2023, 15:14
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская армия будет получать больше истребителей пятого поколения, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.

    «Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», – цитирует премьер-министра ТАСС.

    В России к истребителям пятого поколения относится Су-57.

    В июне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что объемы поставок в ВКС России Су-57 увеличат в 2023 году.

    Коментарии (14)
    Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»
    		   
    18 июля 2023, 18:07
    Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.

    Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.

    «Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».

    Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».

    Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

    Коментарии (3)
    США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией
    WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить торговлю с Россией

    19 июля 2023, 08:59

    Текст: Алина Власенко

    Американские власти задумались о введении санкций в отношении Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию, пишет The Washington Post.

    «Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в материалах The Washington Post.

    Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, новые санкции США могут ввести уже на этой неделе, передает RT.

    В июне вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.

    Коментарии (5)
    Трампу пригрозили арестом по делу о штурме Капитолия
    Экс-президент США Трамп заявил об угрозе ареста по обвинению в штурме Капитолия
    		   
    18 июля 2023, 19:11
    Фото: CNP/AdMedi/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.

    Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social написал, что прокурор минюста Джек Смит известил его, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. По словам бывшего американского президента, ему дали четыре дня на извещение большого жюри о получении письма, что всегда означает арест и предъявление обвинений, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.

    До этого минюст США рекомендовал суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

    6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин - в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.

    Коментарии (2)
    Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США

    19 июля 2023, 06:43

    Текст: Ольга Никитина

    Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.

    Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».

    Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.

    Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.

    Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.

    Коментарии (2)
    Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе
    Замкомбриг: Один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
    		   
    19 июля 2023, 07:13
    Фото: кадр из видео Минобороны
    Текст: Ольга Никитина

    Один из последних беспилотников вооруженных сил Украины турецкого производства Bayraktar сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум».

    Военнослужащий рассказал РИА «Новости», что Bayraktar на их направлении был не ударным, а разведывательным, он фиксировал перемещения личного состава. Благодаря соседнему подразделению устройство сбили накануне, сообщил Кум.

    Кинбурнская коса прежде входила в состав Николаевской области, однако по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума вместе с Херсонской областью вошла в состав России.

    На Украине ранее сообщали о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.

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