Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести санкции против Киргизии

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19 июля, среда  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Газпрому выгодна аномальная погода в Европе

Жара и морозы в Европе помогут Газпрому заработать больше Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС
Европе грозит сильная жара. В прошлые годы засуха приводила к резкому скачку цен на газ, что помогало выручке Газпрома расти. Учитывая резкое проседание заработка Газпрома в этом году, любое повышение цен из-за погоды будет только на руку. Вырастут ли газовые цены в Европе и сколько сможет заработать газовый гигант в этом году? Подробности...
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Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Ответ России на теракт на Крымском мосту будет комплексным Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Турция и войска России сорвут расчеты Зеленского на новую зерновую сделку

Украинское зерно теперь застрянет на Украине REUTERS/Nina Liashonok
Украина отчаянно пытается сохранить зерновую сделку, приносившую ей миллиарды долларов: Зеленский утверждает, что это можно сделать и без участия России. На кого именно рассчитывает в этом случае киевский режим, почему у него в итоге ничего не получится – и какое отношение к этому имеют последние удары российских войск по портовой инфраструктуре Одессы? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
НАТО явно готовится к прямой войне с Россией, но население западных стран пока к ней не готово. Удастся ли его переубедить? Пока шансы на это выглядят как 50 на 50. При всем отрицательном отношении к России, противопоказания к войне слишком существенные. Подробности...

Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям и выступлениям на телевизионных ток-шоу, когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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    Песков прокомментировал сообщения о планах США ввести санкции против Киргизии

    Песков о санкциях США против Бишкека: Россия продолжит развивать отношения с Киргизией

    19 июля 2023, 13:59

    Текст: Алина Власенко

    Москва считает важными двусторонние отношения с Бишкеком и планирует развивать их, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос, видит ли Москва риски для торгово-экономических отношений с Киргизией, отметил, что Москва дорожит отношениями с Бишкеком и намерена развивать их, передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США намерены ввести ограничения в отношении Киргизии в ответ на якобы имевшие место технологические и военные поставки в Россию.

    В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России

    18 июля 2023, 22:37

    Текст: Ольга Никитина

    На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».

    Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.

    Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.

    Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.

    Коментарии (15)
    Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
    Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США

    19 июля 2023, 05:46

    Текст: Ольга Никитина

    Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.

    «Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.

    Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.

    Коментарии (22)
    Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
    Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
    		   
    18 июля 2023, 03:24
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.

    Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.

    Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.

    Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.

    Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.

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    Коментарии (10)
    В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
    Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 21:29
    Фото: Air National Guard/Tech. Sgt. Matt Hecht
    Текст: Вера Басилая

    Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

    Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».

    По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.

    Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.

    Коментарии (22)
    Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
    Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
    		   
    18 июля 2023, 02:04
    Текст: Ольга Никитина

    Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.

    В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».

    Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.

    Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.

    Коментарии (12)
    AP: Истребитель ВКС России создал опасную ситуацию американскому самолету в Сирии

    18 июля 2023, 12:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Летчик российских ВКС якобы произвел опасную ситуацию для американского самолета MC-12 над сирийским воздушным пространством, сообщает Associated Press.

    Инцидент произошел в воскресенье, истребитель ВКС России пролетел «очень близко» от американского самолета наблюдения, вынудив его «пройти через турбулентный след», утверждает Associated Press, передает ТАСС.

    Источники агентства в администрации президента США Джозефа Байдена указали, что это «новый уровень небезопасного поведения», который может привести «к аварии или гибели людей».

    До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.

    Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.

    Коментарии (8)
    Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
    Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
    		   
    17 июля 2023, 22:26
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».

    «Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.

    Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.

    Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

    Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.

    Коментарии (19)
    Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
    Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
    		   
    18 июля 2023, 20:39
    Фото: NASA/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.

    Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».

    Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

    Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.

    Коментарии (7)
    В США сделали вывод из внешнего облика Зеленского на саммите НАТО
    TAS: Зеленский на саммите НАТО выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти
    		   
    18 июля 2023, 00:35
    Фото: Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский «выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», пишут американские СМИ.

    В статье Джорджа Пэрри для American Spectator говорится, что украинские вооруженные силы оказались в «отчаянном положении» из-за дефицита боеприпасов, которые Запад не в состоянии поставить ВСУ. Решение президента США Джо Байдена, по его словам, лишь показывает, с какими серьезными проблемами столкнулся киевский режим, передает РИА «Новости».

    Пэрри высказал предположения, что Украина «не имеет реальных перспектив вернуть себе территории», а рестрикции в сфере экономики не смогли «поставить Россию на колена. Кроме того, он задался вопросом о том, возможно ли, чтобы у США и НАТО заканчивались деньги, материальные средства и оружие.

    Украинское наступление, несмотря на обилие натовской техники, застопорилось, констатировал автор публикации, отметив, что ВСУ не удалось прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками.

    Напомним, блогерами и журналистами активно обсуждалось фото грустного Зеленского, стоящего в одиночестве на саммите НАТО. Также встречи лидеров государств – членов Североатлантического альянса стали появляться утечки о трещинах в отношениях США и Украины.

    Коментарии (5)
    Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания смертоносных комаров
    Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров
    		   
    18 июля 2023, 18:56
    Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге), не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».

    Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.

    Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.

    Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше вопросов в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

    В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.

    Коментарии (11)
    Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»
    		   
    18 июля 2023, 18:07
    Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.

    Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.

    «Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».

    Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».

    Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

    Коментарии (3)
    Трамп объяснил, как собирается прекратить конфликт на Украине
    Трамп озвучил собственный способ завершения конфликта на Украине

    17 июля 2023, 00:06

    Текст: Антон Антонов

    Экс-глава американского государства Дональд Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта.

    Трамп сказал, что в случае победы на президентских выборах в США заявил бы Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение». При этом Путина Трамп предупредил бы о готовности передать Киеву еще больше вооружений, если Москва продолжит специальную военную операцию.

    Трамп сказал, что у него сложились «очень хорошие отношения» как с Путиным, так и с Зеленским. Трамп уверен, что способен прекратить конфликт за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, Трамп считает, что администрация Джо Байдена, способствуя эскалации конфликта на Украине, фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.

    Коментарии (11)
    Военных и врачей в Киргизии обязали владеть госязыком
    Президент Киргизии Жапаров подписал закон, обязывающий госслужащих владеть киргизским языком

    17 июля 2023, 17:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом страны закон, обязывающий госслужащих владеть киргизским языком, сообщила пресс-служба главы республики.

    Отмечается, что в соответствии с новым законом киргизский язык отныне должен применяться в «деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности». Названия совместных, иностранных организаций теперь должны оформляться с транслитерацией на государственный язык. Телерадиокомпании, в том числе частные, должны не менее 60% передач вести на госязыке, передает ТАСС.

    Как указали в пресс-службе, владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей должны все госслужащие, включая депутатов, сотрудников Нацбанка, военнослужащих, судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, работников учебных заведений всех форм собственности и медперсонал. Одной из статей закона определено, что в Киргизии в качестве официального языка используется русский язык.

    В мае киргизский парламент в третьем чтении принял законопроект о государственном языке, согласно которому жители Киргизии могут быть ограничены в работе на госслужбе в случае, если не владеют киргизским языком.

    Коментарии (21)
    Названа глобальная цель США на Украине
    AC: Для США судьба Украины второстепенна, Вашингтон использует Киев для возвращения мирового господства
    		   
    18 июля 2023, 06:49
    Фото: Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Судьба украинского государства является для США второстепенной, Вашингтон использует Киев, чтобы вернуть утраченное мировое господство, пишут американские СМИ.

    В статье Эндрю Басевича для American Conservative говорится, что «реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное». По его словам, истинная цель США заключается в «возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», передает РИА «Новости».

    Автор публикации полагает, что Соединенные Штаты хотели бы стать единственной сверхдержавой, а факты, свидетельствующие о возникновении многополярного мира, они предпочитают игнорировать.

    Украина, считает Басевич, послужит «своего рода шаблоном», поскольку США и их союзники «будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы».

    Другой американский журналист писал ранее, что ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи». По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.

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    США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией
    WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить торговлю с Россией

    19 июля 2023, 08:59

    Текст: Алина Власенко

    Американские власти задумались о введении санкций в отношении Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию, пишет The Washington Post.

    «Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в материалах The Washington Post.

    Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, новые санкции США могут ввести уже на этой неделе, передает RT.

    В июне вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.

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