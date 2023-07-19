США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией

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19 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Три способа ответить Киеву за террор против Крымского моста

Ответ России на теракт на Крымском мосту будет комплексным Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС
Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на теракт на Крымском мосту. И несмотря на то, что конкретный план мер пока находится в стадии разработки, Минобороны уже отчиталось о первом ударе возмездия. Какие еще шаги может предпринять Москва и как это скажется на положении дел ВСУ? Подробности...
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Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
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Иран задела дипломатическая вежливость России

Один из островов, хозяином которого себя считает Иран кадр из видео
Официальный Иран демонстрирует недовольство содержанием декларации, которая касается нескольких островов в Персидском заливе и была подписана российскими представителями вместе с рядом арабских государств. О чем идет речь и чего добивается от России Иран? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы уже начали привыкать к статьям – и выступлениям на телевизионных ток-шоу – когда те или иные эксперты призывают смело грозить Западу ядерным оружием – или даже прямо применить его первыми. Подробности...

Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
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    США захотели ввести санкции против Киргизии, чтобы прервать сотрудничество с Россией

    WP: США готовят санкции против Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить торговлю с Россией

    19 июля 2023, 08:59

    Текст: Алина Власенко

    Американские власти задумались о введении санкций в отношении Киргизии, чтобы вынудить Бишкек прекратить якобы осуществляющийся экспорт подсанкционных товаров в Россию, пишет The Washington Post.

    «Администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить эту торговлю», – говорится в материалах The Washington Post.

    Как сообщает издание со ссылкой на американских чиновников, новые санкции США могут ввести уже на этой неделе, передает RT.

    В июне вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.

    В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России

    18 июля 2023, 22:37

    Текст: Ольга Никитина

    На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».

    Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.

    Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.

    Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.

    Коментарии (15)
    В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
    Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
    		   
    18 июля 2023, 21:29
    Фото: Air National Guard/Tech. Sgt. Matt Hecht
    Текст: Вера Басилая

    Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

    Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».

    По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.

    Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.

    Коментарии (22)
    AP: Истребитель ВКС России создал опасную ситуацию американскому самолету в Сирии

    18 июля 2023, 12:19

    Текст: Алексей Дегтярев

    Летчик российских ВКС якобы произвел опасную ситуацию для американского самолета MC-12 над сирийским воздушным пространством, сообщает Associated Press.

    Инцидент произошел в воскресенье, истребитель ВКС России пролетел «очень близко» от американского самолета наблюдения, вынудив его «пройти через турбулентный след», утверждает Associated Press, передает ТАСС.

    Источники агентства в администрации президента США Джозефа Байдена указали, что это «новый уровень небезопасного поведения», который может привести «к аварии или гибели людей».

    До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.

    Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.

    Коментарии (8)
    Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
    Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
    		   
    18 июля 2023, 20:39
    Фото: NASA/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.

    Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».

    Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

    Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.

    Коментарии (7)
    Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания смертоносных комаров
    Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров
    		   
    18 июля 2023, 18:56
    Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге), не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».

    Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.

    Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.

    Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше вопросов в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.

    В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.

    Коментарии (11)
    Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»
    		   
    18 июля 2023, 18:07
    Фото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.

    Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.

    «Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».

    Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».

    Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.

    Коментарии (3)
    Трампу пригрозили арестом по делу о штурме Капитолия
    Экс-президент США Трамп заявил об угрозе ареста по обвинению в штурме Капитолия
    		   
    18 июля 2023, 19:11
    Фото: CNP/AdMedi/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.

    Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social написал, что прокурор минюста Джек Смит известил его, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. По словам бывшего американского президента, ему дали четыре дня на извещение большого жюри о получении письма, что всегда означает арест и предъявление обвинений, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.

    До этого минюст США рекомендовал суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

    6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин - в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.

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    Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»
    Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США

    19 июля 2023, 05:46

    Текст: Ольга Никитина

    Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.

    «Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.

    Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.

    Коментарии (0)
    Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США

    19 июля 2023, 06:43

    Текст: Ольга Никитина

    Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.

    Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».

    Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.

    Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.

    Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.

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    Захарова: Зеленский стал токсичен для Запада
    Захарова: США пытаются откреститься от терактов Киева, поскольку Зеленский стал токсичен для Запада

    18 июля 2023, 10:53

    Текст: Алина Власенко

    Заявление Соединенных Штатов о непричастности к терактам Киева свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский «стал токсичен» для Запада, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в Telegram обратила внимание, что американские власти публично открестились от совершенных киевским режимом терактов, «проведя водораздел между поставками вооружений и терактами».

    И хотя, по словам представителя МИД, это «очередная манипуляция», «важно другое – Зеленский стал для Запада токсичен».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине. В то же время Кирби выступил с утверждением, что американская сторона «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы».

    Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.

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    Шеф Пентагона рассказал о «ядре» гарантий Запада для Украины
    Шеф Пентагона Остин: Ядром западных гарантий безопасности Украины будет ее самооборона

    19 июля 2023, 01:15

    Текст: Ольга Никитина

    «Ядром» соглашений западных стран с киевским режимом по «гарантиям безопасности» станет самооборона Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

    «Ядром любого соглашения будет их (украинцев – прим. ВЗГЛЯД) способность защищать себя и сдерживать агрессию», – приводит его слова ТАСС.

    Остин отметил, что Украине потребуется «боевая мощь». На этом, по его словам, и будут сконцентрированы усилия западных стран и вокруг этого будет формироваться двустороннее соглашение. Странам Запада, подчеркнул шеф Пентагона, придется работать над этим сообща, а не какому-то одному государству.

    Вашингтон, сообщил министр обороны США, уже взаимодействует с украинской сторону по вопросу обещанных «гарантий безопасности». Он добавил, что можно ожидать, что уже скоро будут заключаться двусторонние соглашения с Украиной, эта работа идет.

    Напомним, в декларации стран G7, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.

    Президент Владимир Путин отмечал, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны.

    Коментарии (2)
    Песков назвал бессовестной позицию ЕС по зерновой сделке

    18 июля 2023, 12:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Позицию европейских государств по зерновой сделке можно считать бессовестной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «В данном случае, наверное, следует назвать бессовестной позицию европейских государств», – высказался он о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о «бессовестном» выходе Москвы из сделки, передает ТАСС.

    При этом Россия высоко ценит роль генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках убедить страны Европы выполнять обязательства по сделке. Но этого не произошло, заключил Песков.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Москва не планирует доверять заверениям западных стран и ООН по зерновой сделке.

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    Минобороны: Пентагон планировал испытания незарегистрированных лекарств на жителях Африки

    18 июля 2023, 15:55

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские военные намеревались испытывать в Африке незарегистрированные препараты, это указано в найденных на Украине документах, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Пентагон рассчитывал использовать собственную армию для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на африканском населении для последующего одобрения надзорными органами в интересах «биг фармы», сказал Кириллов, передает ТАСС.

    Для этих целей планировалось использовать сеть биолабораторий и посреднические организации, такие как «Метабиота».

    Коммерческое предложение «Метабиоты», найденное в одной из украинских лабораторий, было адресовано институту инфекционных болезней сухопутных войск США.

    В нем идет речь о подготовке специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.

    Этот документ говорит о том, что к изучению патогенов в Африке привлечено управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности и Агентство США по международному развитию.

    В июне Кириллов сообщал, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.

    Коментарии (0)
    Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО Wild Salmon Center

    18 июля 2023, 13:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    Деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center в России признана нежелательной, такое решение приняла Генпрокуратура.

    Деятельность НПО Wild Salmon Center (WSC, США) признана нежелательной в России, структура продвигала проекты во вред российской экономике под предлогом охраны лосося, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    До этого Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России норвежской организации Human Rights House Foundation.

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    В Госдепе опровергли причастность США к атаке на Крымский мост
    В Госдепе заявили о непричастности США к атаке на Крымский мост

    18 июля 2023, 21:57

    Текст: Ольга Иванова

    США не причастны к атаке на Крымский мост, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер.

    Так он прокомментировал заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который в контексте атаки на Крымский мост обвинил Штаты в покрывательстве украинских радикалов, подчеркнув, что это делает США причастными к преступлениям Киева.

    «Это абсолютно не правда», – приводит слова Миллера РИА «Новости».

    В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.

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