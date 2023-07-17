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Взрывы прогремели в Херсоне и Запорожье
Взрывы произошли в находящихся под контролем украинских войск Херсоне и Запорожье
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в городе Запорожье, также находящемся под контролем ВСУ.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, несколько серий взрывов также прогремело в Харькове и Харьковской области Украины. В некоторых районах Харькова отключили электричество.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
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Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.
В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».
По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.
«Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.
В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.
Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского
Hill: Саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского
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Саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, пишут американские СМИ.
Как отмечается в статье The Hill, украинскому президенту не понравилось, что Байден «не спешит ускорить прием его страны в НАТО».
Байден же, по словам автора публикации, проявил «особенное недовольство» поведением Владимира Зеленского. Так, особенно четко он заявил о неготовности Украины присоединиться к НАТО. Слова американского лидера – «к большому раздражению Зеленского» – встретили поддержку среди других участников альянса, отмечает издание, передает РИА «Новости».
При этом «недовольство» Зеленского «относительно быстро удалось подавить», продолжает The Hill, добавляя, что уже после встречи с Байденом тет-а-тет президент Украины похвалил главу Белого дома.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Военный эксперт объяснил успех ПВО Севастополя в отражении атак украинских беспилотников
Капитан I ранга Дандыкин назвал штаб Черноморского флота одной из целей атаки украинских беспилотников
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Российские средства ПВО и Черноморский флот показали стопроцентную эффективность по защите Севастополя от беспилотников – как воздушных, так и надводных. Мы успешны, потому что учимся после каждой такой атаки, а противник действует по шаблону, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее украинские силы пытались атаковать Севастополь с помощью БПЛА.
«Я бы назвал это проверкой того, как сделали домашнее задание украинские силы: насколько они научились проводить комбинированные атаки с помощью беспилотников – как воздушных, так и надводных. С другой стороны, они проверяли, как мы улучшили свою ПВО за последнее время», – считает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.
«В идеале ВСУ хотели повторить прорыв к штабу Черноморского флота, проведенный в Севастополе в июле прошлого года. Но тогда, судя по всему, квадрокоптер с взрывчаткой, при детонации которой пострадали шесть человек, был запущен из Крыма. Сегодня же ВСУ, среди прочего, выбрали целью также штаб ЧФ, но уже для, скажем так, полномасштабной массированной атаки и с дальнего расстояния», – сказал эксперт.
«Впрочем, эта ситуация рассматривалась как штатная. Станции РЭБ дальнего обнаружения работали по целям, а те беспилотники, которые прорывались, сбивались ЗРК и крупнокалиберными пулеметами. И теперь мы видим стопроцентную эффективность ПВО и Черноморского флота. Мы делаем выводы после каждой атаки, учимся, а противник действует по шаблону. Поэтому в последнее время его атаки ни к чему не приводят», – добавил он.
В ночь на воскресенье Черноморский флот и силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также около Севастопольской бухты и Балаклавы.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку. Сейчас в городе тихо и все спокойно», – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Всего ВС РФ этой ночью сбили два БПЛА и еще пять подавили силами РЭБ. Также «штатным вооружением катеров охраны» на внешнем рейде были уничтожены два безэкипажных катера полупогруженного типа. Утром над морем на внешнем рейде еще один беспилотник был подавлен РЭБ, а затем уничтожен на воде.
«ВСУ сменили район запуска БПЛА – если ранее эта была Одесса, то после нескольких точных попаданий по Школьному место изменилось. В этот раз взлет был с юга Одесской области. Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», – пишет Telegram-канал «Рыбарь».
«Из того же района у устья Дуная вышли и два морских дрона. В последние недели у острова Змеиный и в бассейне Дуная находились несколько катеров ВМС Украины, которые отрабатывали спуск беспилотников на воду», – указывается в посте.
Российские войска отразили атаку беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении массированной и продолжительной атаки беспилотников на Севастополь
Российские силы ПВО, РЭБ и Черноморский флот отразили массированную и продолжительную атаку беспилотников, повреждений в Севастополе нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что два беспилотника были сбиты, еще пять – подавлены силами РЭБ, еще два надводных беспилотника «уничтожены на внешнем рейде». Глава города подчеркнул, что российские военные «уверенно и спокойно отразили атаку», беспилотникам не удалось повредить объекты ни в городе, ни в акватории. По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо и все спокойно».
Напомним, Развожаев сообщал об атаке беспилотников на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы. Севастополь уже не раз подвергался атакам украинских БПЛА.
Маск назвал результат передачи Украине американских вооружений
Маск заявил, что передача Киеву большего количества вооружений не изменит исход конфликта на Украине
Передача большего количества вооружений Украине изменит лишь число погибших в ходе конфликта, но не его исход, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что желает «наилучшего исхода для людей». Он подчеркнул, что у российских войск как минимум «в четыре раза больше артиллерии и в 10 раз – боеприпасов», передает ТАСС.
Он отметил, что у США «закончились нормальные боеприпасы» для вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон «посылает им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода». Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые голосовали за запрет таких поставок и пытались помешать «обесцениванию Америки», передает РИА «Новости».
Напомним, Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине, указав, что Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму.
После сильного взрыва в Харькове в ряде районов города пропал свет
«Страна»: После сильного взрыва в Харькове в некоторых районах города пропало электричество
Сильный взрыв произошел в Харькове, поле чего в некоторых районах города отключили электричество, сообщило украинское издание «Страна».
По данным официального ресурса для оповещения населения, в Харьковской области воздушная тревога объявлялась в период с 18.23 до 18.44, а также в 18.53, после чего она была отменена, передает ТАСС.
По сообщению издания, над местом взрыва поднимается столб дыма, в некоторых районах города пропало электричество.
Накануне бывший американский военный разведчик предсказал освобождение Россией Днепропетровска, Одессы и Харькова.
Сальдо указал число уничтоженных в боях у Антоновского моста солдат ВСУ
Сальдо сообщил об уничтожении российскими войсками 100 солдат ВСУ у Антоновского моста в Херсонской области
В боях у Антоновского моста украинские войска потеряли как минимум 100 человек убитыми, еще больше получили ранения, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо сообщил, что речь идет о предварительной оценке потерь вооруженных сил Украины «на самом «пятачке» у моста и на дачах». Кроме того, по его словам, «сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу», а также бойцов ВСУ, которые утонули «при переправах». Он отметил, что назвать точное число уничтоженных украинских военных трудно, «много утонуло на лодках, кого-то смогли вывезти, но еще больше тел брошено в дачных поселках и под мостом», передает ТАСС.
Врио губернатора сообщил, что «остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру и зажаты между рекой и болотами», а участок, «где мост соединяется с сушей», то есть наиболее важный в тактическом отношении, «от них зачищен», эта территория полностью контролируется российскими силами. Как пояснил Сальдо, лишь «оттуда можно развить наступление вглубь побережья».
Сальдо сообщил, что для уничтожения украинских войск у Антоновского моста использовали ТОС «Солнцепек» и ракетный комплекс «Искандер».
Напомним, боец с позывным «Рысь» рассказал, как группа российских военнослужащих уничтожила украинских военных в ходе боя у Антоновского моста. Сальдо указывал, что ВСУ пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают.
Глава Севастополя подтвердил атаку беспилотников на город
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об атаке беспилотников на город
Российские силы ПВО и Черноморский флот отражают атаку беспилотников на Севастополь, сообщил глава города Леонид Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что российские силы «отражают атаку вражеских БПЛА на Севастополь над морем» в районе мыса Херсонес, а также у Севастопольской бухты и Балаклавы.
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и военкоры сообщали о работе ПВО в Севастополе.
Российские войска за сутки отразили 15 атак ВСУ на Донецком направлении
Минобороны заявило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении
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Российские военные за прошедшие сутки успешно отразили 15 атак со стороны Украины на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС РФ успешно отразили 15 атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Северное, Орехово-Василевка, Красногоровка, Веселое, Новомихайловка, Первомайское и Марьинка ДНР.
Отмечается, что в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки ДНР уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.
Как указали в Минобороны, в ходе боевых действий потери ВСУ составили до 270 украинских военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
В пресс-службе уточнили, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили три атаки противника в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Голиково и Кузьмино ЛНР.
В ведомстве добавили, что в ЛНР уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ и поражено до 100 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
Кроме того, в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Орехов Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
Пресс-служба отметила, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, а за прошедшие сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военных, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», указали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200.
В сообщении ведомства говорится, что российские войска уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Пилиповка ЛНР, Триполье ДНР, Пологи, Чапаевка, Азов, Токмак и Любимовка Запорожской области, а также Новая Каховка Херсонской области.
Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинских военных атаковать объекты в районе Севастополя.
На Украине назвали сумму полученной за полгода помощи от Запада
Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от Запада более 23 млрд долларов за полгода
В украинский бюджет за полгода поступило более 23 млрд долларов от международных партнеров, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.
Как указал Шмыгаль в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), за шесть месяцев 2023 года в госбюджет поступили 1,3 трлн гривен налогов, сборов и других платежей, а расходы составили 1,78 трлн гривен. Он выразил благодарность международным партнерам, которые с начала года выделили более 23 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт закончится в тот момент, когда этого захотят США, Он уточнил, у страны нет своих денег, военной промышленности и своих мощностей для военного производства.
В апреле сообщалось, что оборонный бюджет Украины в 2022 году увеличился на 640% и достиг 44 млрд долларов.
В офисе Зеленского открестились от причастности к покушению на Симоньян и Собчак
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о непричастности Киева к покушению на Симоньян и Собчак
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина якобы не причастна к подготовке убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны», – сказал Подоляк. По его словам, «это очевидные вещи». Подоляк заявил, что ни Симоньян, ни Собчак «абсолютно точно ни на что не влияют», у них нет «важной роли в происходящем», пишет РБК.
В субботу ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88». Им дала задание СБУ, семерых подозреваемых арестовали.
В мае украинская разведка призналась в организации терактов против известных россиян. Напомним, жертвами терактов, организованных Украиной, стали журналистка Дарья Дугина и военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадал писатель Захар Прилепин, диверсанты покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.
Глава УПЦ назвал арест наместника Киево-Печерской лавры недоразумением
Глава УПЦ митрополит Онуфрий счел арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на Украине недоразумением
Арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) является «просто каким-то недоразумением», заявил глава Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Митрополит Онуфрий, обращаясь к наместнику лавры, заявил: «Дорогой владыка Павел, до нас дошли слухи, что вас закрыли в СИЗО». Глава УПЦ сообщил, что узнал об этом «с печалью, сожалением», передает РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что митрополит Павел – «хороший монах, архиерей, наместник», а случившееся – «просто какое-то недоразумение». По мнению главы УПЦ, «люди понимают это», а также они понимают, что наместник Киево-Печерской лавры не заслуживает такого обращения.
Митрополит Онуфрий уверен, что «это закончится». «Вы будете на свободе и мы будем молиться и прославлять Бога. Божией вам помощи. Пусть Господь бережет вас», – сказал глава УПЦ.
В пятницу Соломенский районный суд Киева отправил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. 1 апреля митрополиту Павлу предъявили обвинения в якобы «разжигании религиозной вражды» и «оправдании» действий России.
Британия созвала заседание СБ ООН по Украине
Дипломат Полянский: СБ ООН 17 июля проведет по инициативе Британии заседание по Украине с участием глав МИД ряда стран
Совет Безопасности ООН по инициативе Британии в понедельник проведет заседание по ситуации на Украине с участием глав внешнеполитических ведомств ряда стран, сообщил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что 17 июля, в 22.00 по Москве в Совбезе ООН пройдет запрошенное британским председательством обсуждение украинского кризиса, на котором «западники» планируют подтянуть «тяжелую артиллерию» в лице ряда министров иностранных дел.
По мнению Полянского, западные государства постараются сделать из заседания «максимально громкое антироссийское шоу». «Нам тоже есть, что сказать», – подчеркнул дипломат.
Ранее в администрации США заявили о готовности к любому решению России по зерновой сделке.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений все еще не выполнены. В четверг Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку «ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания».