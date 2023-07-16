Турция поддержала расширение НАТО

Представитель администрации президента Турции Алтун выступил в поддержку «географического расширения НАТО»

Турция поддерживает географическое расширение НАТО «не против какой-то определенной страны», а в стремлении обеспечить стабильность, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

Алтун заявил, что НАТО должно быть «полномасштабной организацией безопасности», его расширение – это «ключ к долгосрочному миру и стабильности», передает РИА «Новости» со сылкой на Middle East Eye.

При этом Алтун подчеркнул, что его страна «никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира». Он заявил, что мир становится «все более нестабильным». Как утверждает Алтун, в мире, «полном угроз и новых видов военных действий», Турция дает отпор «новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО». Он заверил, что Турция остается критически важным партнером и надежным союзником альянса.

Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к Евросоюзу. В ответ Стокгольм пообещал лоббировать интересы Анкары в ЕС. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что Турция пока не сказала «да» членству Швеции в НАТО, а только согласилась открыть путь к процессу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Анкаре не носить розовые очки насчет Европы, поскольку ее там не хотят видеть.