Лидер ЛДПР Слуцкий наградил представителей российского бизнеса

В России прошла церемония награждения участников всероссийской бизнес-премии «Созидатель», учрежденной ЛДПР, награждение провел лидер партии Леонид Слуцкий.

Открывая премию, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что предприниматели – это гордость современной России.

«Ни одна страна в мире не испытывала такого санкционного давления: 10 тыс. санкций и рестрикций наложены на нашу страну бывшими западными партнерами. Тем не менее предприятия чувствуют себя в этой ситуации комфортно и работают с полной отдачей, создают рабочие места, делают все возможное для нашей общей победы», – отметил Слуцкий.

По словам председателя партии, ЛДПР продолжит поддерживать предпринимателей, защищая их интересы в парламенте, создавая площадки для обсуждения необходимых мер для развития малого и среднего бизнеса.

«Наша задача в сложившейся мировой ситуации – качественный результат для российского бизнеса. Уверен, премия «Созидатель» станет ежегодным проектом, поддерживающим и мотивирующим предпринимателей на развитие ключевых инфраструктурных проектов. Это реальный футуризм в действии. У нас есть внушительное экспертное сообщество, на которое мы можем опираться и достигать небывалого успеха», – сказал гендиректор маркетингового агентства Demis Group Григорий Полкан.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева отметила, что российский бизнес старается и у него получается развивать экономику, несмотря на все прогнозы недружественных стран.

«Бизнес играет особую роль в развитии нашей страны. Как сказал наш президент, бизнес – это один из ключевых факторов развития технологического, промышленного, культурного и ценностного суверенитетов», – сказала Авдеева.

Конкурсанты соревновались в десяти номинациях: вклад в импортозамещение страны, ускоренное масштабирование (рост числа рабочих мест), новые прорывные технологии, русское наследие, лучший социально-благотворительный проект и другие.

Номинанты отметили, что признание и поддержка очень важны для российских предпринимателей, здоровая конкуренция вдохновляет достигать еще больших результатов.

Предприятия-номинанты заняты в разных сферах: инновационные отечественные материалы и оборудование, предоставление услуг по ведению бизнеса и сопровождению детей в отсутствие родителей, медицинские услуги, продукты питания и пошив одежды.

Организатором бизнес-премии «Созидатель» выступает партия ЛДПР в партнерстве с общественными организациями «Деловая Россия» и «Опора России», а также digital-агентством Demis Group.