Карлсон озадачил кандидата в президенты США вопросом о Москве

Сенатор: ВС РФ будут уничтожать каждый переданный Украине F-16

Сенатор Долгов: ВС РФ будут уничтожать каждый переданный Украине F-16

Возможная передача истребителей F-16 Киеву – это очередная эскалация конфликта на Украине и угроза ядерной безопасности. А значит, ответ должен быть жестким. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы Запада передать Украине истребители F-16.

«Безусловно, Россия расценивает возможную передачу истребителей F-16 Украине как возможную угрозу ядерной безопасности. Никакой иной реакции здесь быть не может, ведь эти машины могут в том числе переносить ядерное оружие», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, экс-зампостпреда России при ООН.

«Проверить, какое именно оружие на борту, невозможно, пока самолет не будет сбит или не применит эти боеприпасы. Поэтому и выход у нас может быть только один – уничтожать истребители все до единого. Ранее президент Владимир Путин очень четко сформулировал позицию страны – мы должны купировать угрозы безопасности России и наших граждан», – отметил он.

«И именно с этой целью мы сегодня проводим специальную военную операцию на Украине. Передача ВСУ техники, которая может нести ядерное оружие, – это очередная угроза и перевод эскалации на новый уровень. А значит, мы будем применять все возможные методы, чтобы ее нейтрализовать», – рассуждает собеседник.

«Однако отмечу, что на саммите НАТО президент США Джо Байден подчеркнул настрой Штатов и союзников на долгосрочную конфронтацию с Россией. Но такая ставка порочна в первую очередь для самой Америки. Мы в любом случае не позволим разного рода угрозам развиваться», – заключил парламентарий.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал планы Запада передать Украине истребители F-16. Глава МИД отметил, что тема с применением ядерного оружия исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны.

Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.

По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.