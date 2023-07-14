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Сийярто: Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО раньше Турции
Сийярто: Венгрия одобрит прием Швеции в НАТО раньше Турции, но это будет осенью
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Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс раньше, чем Турция, но это произойдет не раньше осени, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что Будапешт поддерживает вступление Швеции в НАТО. «Если бы мы не поддерживали это, то мы бы не вносили в парламент предложение о ратификации», – отметил Сийярто, передает ТАСС.
В то же время он отметил, что голосование по этому вопросу в парламенте Венгрии, как и в Турции, откладывается на осень, поскольку Венгерский парламент уже завершил свою весеннюю сессию и соберется вновь 25 сентября.
«Из последних заявлений стало ясно, что процесс ратификации в Турции не будет завершен завтра, и наше прежнее обещание, что мы не будем последними, кто сделает это, конечно, остается в силе», – заявил глава МИД Венгрии.
Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Стокгольма в организации до сих пор остается под вопросом.
В Кремле призывали Анкару не носить розовые очки, так как Турцию в НАТО не хотят видеть.
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
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Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Раскрыты детали согласованного НАТО плана атаки на Россию
Bild: Согласованный НАТО план атаки на Россию подразумевает развертывание 300 тыс. военных
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План атаки на Россию, впервые после окончания холодной войны согласованный Североатлантическим альянсом, содержит в себе 4,4 тыс. страниц, пишут немецкие СМИ.
Немецкое издание Bild опубликовало некоторые плана, который НАТО представляет как «самый крупный оборонный план со времен холодной войны».
В частности, НАТО на случай якобы возможного нападения со стороны России предусматривает развертывание 300 тыс. военных в высокой степени готовности. Главкому силами НАТО в Европе в случае угрозы будет позволено принимать ряд решений без дополнительных согласований в альянсе, передает РИА «Новости».
Важная роль в оборонных планах отводится Германии. По информации немецкого издания, страна станет важнейшим логистическим узлом для НАТО. Кроме того, альянс обсуждает открытие в немецком Висбадене второго штаба сухопутных сил НАТО – вдобавок к уже существующему штабу в турецком Измире.
Некоторые страны альянса, согласно плану, возьмут на себя защиту союзников восточного фланга. В частности, Германия должна будет защищать Литву, Великобритания – Эстонию, а Канада – Латвию.
Предусматривает план также защиту трубопроводов и других объектов критической инфраструктуры на случай актов саботажа.
Страны НАТО намерены укреплять подразделения, наделенные тяжелыми вооружениями, развивать системы противовоздушной обороны, наращивать запасы дальнобойных ракет и артиллерийских систем.
Наконец, страны-члены НАТО подтвердили приверженность к повышению трат на оборону до уровня в минимум 2% от своего ВВП.
Reuters ранее сообщало, что в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.
Москва подчеркивала, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к схемам холодной войны, это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества».
Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
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Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».
«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.
Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.
Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит
WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post.
Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».
Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.
Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.
WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.
Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат
Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения
Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО.
Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных.
Госдеп: Украину не примут в НАТО при Джо Байдене
Представитель Госдепа Миллер: Принятие Украины в НАТО во время боевых действий означало бы войну США с Россией
Вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну США с Россией, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он добавил, что президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что пока он руководит администрацией США, этого не произойдет, передает ТАСС.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
Захарова об отказе НАТО позвать в альянс Украину: «Когда членство не стоит»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в случае поражения Киева в конфликте с Россией вопрос о членстве Украины в альянсе стоять не будет.
«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Столтенберг заявил, что самой важной задачей является обеспечение победы Украины. При этом, по его словам, если она не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО для Киева вообще не будет стоять.
По итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины.
Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса по итогам саммита в Вильнюсе.
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Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ
Шеф Пентагона Остин: Минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
Наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин в интервью телеканалу CNN отметил также, что ВСУ все еще обладают «большими силами», чтобы продолжать контрнаступление, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения.
НАТО утвердило развертывание 300 тыс. военных на границах с Россией
Члены НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса и расширили оборонные закупки, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, союзники утвердили полный план для борьбы с главными угрозами – Россией и терроризмом, а численность войск высокой готовности составит 300 тыс. человек, передает ТАСС.
«Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону», – сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО утвердило многолетнюю программу военной помощи Киеву.
Либералы посмеялись над фото грустного Зеленского на саммите НАТО
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Либералы в социальных сетях обсуждают фотографию с саммита НАТО, на которой запечатлен стоящий в одиночестве президент Украины Владимир Зеленский. Так, политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, даже устроил конкурс подписей под этим известным фото.
Конкурс Гельман объявил на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам политтехнолог при этом считает, что фотография с Зеленским «вырвала момент из потока моментов и скорее иллюстрирует разочарование в результатах саммита, чем доказывает что-то».
«Шкодный пацан на школьной вечеринке на секунду задумался, как ему всем поднять настроение», – предложил вариант заголовка журналист Олег Пшеничный (иноагент).
«Взрослые в свою компанию не приняли(», – написала журналистка Маша Слоним, в 2015 году уехавшая из России в Британию.
«Ужасный кадр – весь мир в одной капле», – отметила радиоведущая Ксения Ларина (иноагент).
«Его зеленый – это аскеза что ли?» – поинтересовался пользователь Vladimir Borodin.
«Это фото отлично показывает, как на самом деле относится НАТО к Украине, к сожалению», – отметила Irina Ewa.
«Его воспринимают как человека не их круга, для них это как развлечение, их это не касается, война не в их доме», – пишет Алена Алл.
«Когда пришел без пиджака на свадьбу», – шутит пользователь с ником «Санта Майонезус».
«В современном мире не так просто быть гетеро)», – предлагает свой вариант подписи Сергей Соломонов.
Ранее внимание на этот снимок, в котором «прекрасно все», обратила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала саммит «балом западных ценностей». Прокомментировали фото и другие российские журналисты и блогеры.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
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Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.
Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
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Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ.
Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости».
Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем.
Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование.
Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом.
В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников.
При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников.
Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным.
К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников.
По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие».
По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом».
В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса.
Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России».
Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу.
«Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post.
Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО.
Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева.
При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента.
Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Bloomberg сообщило о серьезном кризисе в НАТО из-за поддержки Киева
Bloomberg: НАТО из-за поддержки Киева испытывает серьезный кризис с закупками вооружений
Североатлантический альянс на фоне необходимости оказывать военную помощь Киеву испытывает серьезный кризис с закупками вооружений, даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.
По словам журналиста Bloomberg, «зияющую пропасть между словами и делами альянса демонстрирует плачевное состояние закупок вооружений по обе стороны Атлантики». Даже США, которые находятся в лучшем положении, чем Европа, сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь поддерживать киевский режим.
«Поразительная реальность заключается в том, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Киеву», – пишет Хастингс, отмечая, что «склады арсеналов в США давно пусты».
При этом журналист отмечает, что в Европе ситуация еще хуже. Большинство европейских стран, за исключением Польши, стран Балтии и Северной Европы, уже не хотят увеличивать расходы на оборону ради Украины, передает РИА «Новости».
«Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных слов, важно признать серьезность кризиса закупок альянса», – констатировал Хастингс.
Напомним, в декларации стран G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
НАТО утвердила многолетнюю программу военной помощи Киеву
Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита альянса.
Сообщается, что был согласован пакет из нескольких элементов, чтобы приблизить Украину к НАТО. Первым стала многолетняя программа для перестройки сектора обороны безопасности Украины. Второй элемент – создание нового Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.
На первое заседание совета пригласят президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее НАТО объявило новые условия для принятия Украины.