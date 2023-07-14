|
|
ВС России за сутки поразили 89 артиллерийских подразделений армии Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Российские военные за последние сутки нанесли поражение 89 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике ВСУ в 112 районах, говорится в сообщении Минобороны.
Так, в районе Успеновки Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Под Предтечино и Александро-Шультино ДНР, а также Ореховым Запорожской области поражены три пункта управления 22-й, 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, сообщает Минобороны в Telegram.
Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачено девять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Одновременно уничтожено 14 украинских беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 455 самолетов, 242 вертолета, 5009 дронов, 426 ЗРК, 10,7 тыс. танков и других бронемашин.
Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ
Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.
По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru.
Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
|
|
Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит
WP: США допускали изменение пункта о приглашении Украины в НАТО из-за твита Зеленского
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев, пишет Washington Post.
Источники Washington Post сообщили, что официальные лица США рассматривали возможность того, чтобы убрать из итогового заявления саммита НАТО слово «приглашение» в контексте Украины, передает РИА «Новости».
Публичный упрек со стороны Зеленского в адрес лидеров НАТО, продолжает издание, «привел делегацию в ярость». Американская сторона намеревалась изменить формулировки саммита НАТО, чтобы сделать его «менее благоприятным» для присоединения Украины к альянсу.
Европейские чиновники сообщили Washington Post, что официальные лица США предлагали пересмотреть или вовсе исключить фразу о том, что члены НАТО смогут «направить приглашение Украине присоединиться», когда альянс будет согласен на это и в случае, если киевский режим выполнит необходимые условия.
Тем не менее изначальный контекст был сохранен. Источники издания объясняют это тем, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации.
WP добавляет, что инцидент свидетельствует о недовольстве в НАТО действиями украинской стороны. Отмечается, что даже некоторые «самые ярые» сторонники Зеленского начинают задаваться вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.
Ранее американские СМИ писали, что высказанное Зеленским недовольство в связи с нежеланием НАТО принимать Украину в альянс разгневало американских чиновников.
Эксперт: Украинцы в Европе сравнялись с выходцами из Африки по умению выбивать пособия
Эксперт Шеслер рассказала, как в ЕС «стонут от этих украинских беженцев»
|
|
«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, правозащитница Лариса Шеслер, комментируя негодование европейцев из-за того, что украинцы отправляются в отпуск в свою родную страну.
Чешские СМИ сообщили, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, а украинские беженцы едут в родную страну только отдохнуть. Словацкий политик Марек Курта назвал это удивительным, поскольку никогда не слышал, чтобы кто-либо ездил в зону боевых действий на время отпуска. Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы вообще являются беженцами.
«В Европе очень много людей с Украины, которые поехали туда в поисках европейских благ, пособий, европейской жизни. И зачастую это люди, которые хорошо знают Польшу, как получить максимальное пособие. Для них это все очень опробовано, проверено», – говорит Шеслер.
Она рассказывает, что не так давно общалась с человеком, который проживает в Западной Европе, и он рассказал, что там «уже стонут от этих украинских беженцев», которые ведут себя нахально и могут посоревноваться по наглости с любыми выходцами из Африки или Ближнего Востока по умению «выбивать себе возможные льготы».
«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно. Потому что настоящие беженцы, которые действительно убегают от войны, от снарядов над головой, они, конечно, не думают туда-сюда ездить, пересекать границу, делать маникюр на Украине, чтобы приехать потом в Европу красивыми», – замечает эксперт.
По ее словам, простые европейские обыватели уже давно увидели, как их деньги тратятся на тех, кто в этом на самом-то деле не нуждается. Тем более, что бюджет европейских стран несет совершенно непосильную нагрузку, размещая украинских беженцев, обеспечивая их питанием, социальными льготами, медициной и прочими благами.
«Несмотря на то, что население недовольно, и в странах Западной Европы якобы существует демократия, на самом деле, европейские жители не имеет никакого решающего голоса. Все будет так, как решат кураторы, западноевропейские власти. Они ждут как определит Запад, до каких пор ему поддерживать Украину», – заключила Шеслер.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как население Украины сокращается и стареет. Отмечается, что с февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из которых 8,6 млн так и не вернулись на родину.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
|
|
Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.
Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО
Эксперт Ткаченко оценил озвученные Киевом три сценария окончания конфликта с Россией
|
|
У Запада нет полноценного сценария будущего Украины после окончания конфликта с Россией. США, Британия и Прибалтика вообще отказывают стране-наемнику в субъектности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Киеве назвали три возможных сценария окончания конфликта с Россией.
«Думаю, что по вопросу будущего Украины Запад разделен на две части. Первая – это США, Британия и страны Прибалтики. Для них Украина – это страна-наемник, существующая ровно до тех пор, пока она воюет. Поэтому окончание конфликта для этих стран явно выходит за горизонт планирования», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Вторая группа стран, в которую входят большинство европейских членов НАТО, относятся к конфликту формально и считают необходимым его остановить. Они хотели бы мира, причем неважно на каких условиях, и возвращения политико-экономической ситуации до начала СВО. В отличие от первой группы, эти страны не отказывают Украине в государственной субъектности», – указал он.
«Если же говорить о конкретике, то у Запада, как мне кажется, для Украины есть только один сценарий первого акта постконфликтного устройства. Допустим, соберется некий «Совет поддержки Украины», будут произнесены громкие речи. Потом Билл Гейтс даст миллиард на очистку воды, Илон Маск даст миллиард на покупку станций связи, и на этом все закончится», – спрогнозировал собеседник.
«В Кремле, как мне кажется, Украине тоже не отказывают в субъектности. Москва, по всей видимости, намерена сделать так, чтобы ВСУ утратили военный потенциал, и страна в ближайшие 20 лет выращивала курей. Тогда России с территории Украины ничего угрожать не будет», – подчеркнул эксперт.
Аналитик также оценил три возможных сценария окончания конфликта, которые озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Первый – «позитивный»: победа Украины и «доминирование в регионе». В таком случае Украина будет иметь сильную армию, обрастет партнерами.
Второй – «негативный». Под этим подразумевается военное поражение Украины и исчезновение ее как страны в ближайшие шесть лет. Третий – установление линии разграничения и подписание так называемого «Минска-3».
«Думаю, тут третий вариант ближе к реальности. Все начнется с короткого перемирия. Между сторонами конфликта будет ездить условный Эрдоган и сопоставлять требования сторон. Потом это перемирие обрастет различными соглашениями и институтами соблюдения «режима тишины». И далее, возможно, будет открыт путь к полноценным переговорам между сторонами», – резюмировал Ткаченко.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как видят прошедший саммит НАТО в Вильнюсе западные аналитики и СМИ. В зарубежной прессе констатируют, что саммит обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.
Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему торг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана затмил истерику Владимира Зеленского на саммите НАТО.
ВСУ на фоне провалов начали перегруппировку на Запорожском фронте
Рогов: ВСУ после провалов и неудач начали перегруппировку на Запорожском фронте
Украинские националисты после серии провалов и неудачных попыток организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском направлении начали перегруппировку, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что ВСУ подтягивают новые резервы, чтобы накопить силы и предпринять новые попытки атаковать.
При этом глава общественного движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинские атаки зачастую оборачиваются для них большими потерями и отступлением.
Ранее сообщалось, что российские войска в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области уничтожили склад украинских националистов, на котором хранились боеприпасы, а также сбили дрон-камикадзе ВСУ.
МОК не пригласил Россию и Белоруссию на Олимпиаду 2024 года
Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Белоруссии не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже, заявили в Международном олимпийском комитете (МОК).
МОК объяснил отказ от приглашения собственными санкциями в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на украинской территории, передает ТАСС.
Также приглашения не поступят Национальному олимпийскому комитету Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.
В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время».
Ранее МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов. МОК также осудил решение киевского режима не пускать своих атлетов на турниры, в которых участвуют представители России.
Шеф Пентагона указал на главную сложность контрнаступления ВСУ
Шеф Пентагона Остин: Минные поля представляют главную трудность в контрнаступлении ВСУ
Наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Остин в интервью телеканалу CNN отметил также, что ВСУ все еще обладают «большими силами», чтобы продолжать контрнаступление, передает РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ВСУ при наступлении сталкиваются с «яростным сопротивлением», российская сторона подготовила оборону, включая минные поля и противотанковые заграждения.
Либералы посмеялись над фото грустного Зеленского на саммите НАТО
|
|
Либералы в социальных сетях обсуждают фотографию с саммита НАТО, на которой запечатлен стоящий в одиночестве президент Украины Владимир Зеленский. Так, политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, даже устроил конкурс подписей под этим известным фото.
Конкурс Гельман объявил на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам политтехнолог при этом считает, что фотография с Зеленским «вырвала момент из потока моментов и скорее иллюстрирует разочарование в результатах саммита, чем доказывает что-то».
«Шкодный пацан на школьной вечеринке на секунду задумался, как ему всем поднять настроение», – предложил вариант заголовка журналист Олег Пшеничный (иноагент).
«Взрослые в свою компанию не приняли(», – написала журналистка Маша Слоним, в 2015 году уехавшая из России в Британию.
«Ужасный кадр – весь мир в одной капле», – отметила радиоведущая Ксения Ларина (иноагент).
«Его зеленый – это аскеза что ли?» – поинтересовался пользователь Vladimir Borodin.
«Это фото отлично показывает, как на самом деле относится НАТО к Украине, к сожалению», – отметила Irina Ewa.
«Его воспринимают как человека не их круга, для них это как развлечение, их это не касается, война не в их доме», – пишет Алена Алл.
«Когда пришел без пиджака на свадьбу», – шутит пользователь с ником «Санта Майонезус».
«В современном мире не так просто быть гетеро)», – предлагает свой вариант подписи Сергей Соломонов.
Ранее внимание на этот снимок, в котором «прекрасно все», обратила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала саммит «балом западных ценностей». Прокомментировали фото и другие российские журналисты и блогеры.
Глава Росатома рассказал о признаках подготовки Киевом удара по ЗАЭС
Гендиректор Росатома Лихачев: Показания пленных украинских диверсантов говорят о подготовке Киевом удара по ЗАЭС
|
|
Показания попавших в плен украинских диверсантов и разведданные Вооруженных сил России свидетельствуют о подготовке Киевом удара по Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Гендиректор Росатома сообщил журналисту Павлу Зарубину, в Telegram-канале которого размещена видеозапись комментария Лихачева, что разведданные Вооруженных сил России и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки Киевом атаки на Запорожскую АЭС. По словам Лихачева, с одной стороны, украинской стороной готовились наводчики и обозначения целей, а с другой стороны, Киев заявлял о том, что Россия готовится якобы «взорвать» ЗАЭС.
Лихачев также отметил вклад МАГАТЭ в опровержение заявлений Киева. Он подчеркнул, что сегодня четыре человека из МАГАТЭ трудятся непосредственно на территории Запорожской атомной станции, им были продемонстрированы соответствующие помещения, и они сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования.
Лихачев также напомнил, что руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси современными способами, в том числе и в соцсети Twitter (заблокирована в РФ), донес эту оценку своих экспертов. «И таким образом все, кто хотел устроить провокацию, в данном случае были выведены на чистую воду», – отметил генеральный директор Росатома.
Он подчеркнул, что надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв атомной станции, когда у тебя там непосредственно каждый день работают 3,5 тыс. человек. «При этом еще и очень значимая часть людей – приехавшая со всей России для того, чтобы помочь в этот момент и с технологическими вопросами на станции, и с вопросами ее безопасности, и с вопросом развития города Энергодара. Мы вкладываем очень большие деньги и очень многие силы для того, чтобы жизнь там (в городе – прим. ВЗГЛЯД) наладилась», – добавил глава Росатома.
Ранее в четверг глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силовики получили неопровержимые доказательства подготовки украинскими войсками ракетной атаки на Запорожскую АЭС.
Появилось видео расстрела украинскими боевиками машины с мирными жителями в ДНР
Появилось видео расстрела украинскими диверсантами машины с мирными жителями под Угледаром
В Сети появились кадры, на которых украинские диверсанты расстреливают машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР.
Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали бронеавтомобиль в лесопосадке, а сами рассредоточились по территории, передает РИА «Новости».
В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу, в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать автомобиль, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая отойти.
Подозреваемый в убийстве Ржицкого в суде отказался от своих показаний
Подозреваемый в убийстве Ржицкого Денисенко в суде отказался от слов о работе на спецслужбы Украины
|
|
Гражданин Украины Сергей Денисенко, подозреваемый в совершении убийства замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, на судебном заседании заявил, что якобы не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины.
На судебном заседании Денисенко заявил, что мотив на совершение преступления у него якобы был личным, а вознаграждения ему никто не обещал. Он также заявил, что кураторов на Украине у него не было, а билеты в Турцию и Швейцарию, обнаруженные у него при обыске, он приобрел самостоятельно, передает ТАСС.
В четверг Первомайский райсуд Краснодара арестовал Денисенко до 10 сентября 2022 года. В тот же день подозреваемый раскрыл подробности убийства замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар».
При задержании в городе Туапсе у Денисенко обнаружили пистолет и глушитель. Мужчина заявил, что его завербовали украинские спецслужбы для совершения этого преступления.
Год назад украинская пресса обвиняла экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».
Bloomberg сообщило о серьезном кризисе в НАТО из-за поддержки Киева
Bloomberg: НАТО из-за поддержки Киева испытывает серьезный кризис с закупками вооружений
Североатлантический альянс на фоне необходимости оказывать военную помощь Киеву испытывает серьезный кризис с закупками вооружений, даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, пишет колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.
По словам журналиста Bloomberg, «зияющую пропасть между словами и делами альянса демонстрирует плачевное состояние закупок вооружений по обе стороны Атлантики». Даже США, которые находятся в лучшем положении, чем Европа, сталкиваются с серьезными трудностями, пытаясь поддерживать киевский режим.
«Поразительная реальность заключается в том, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Киеву», – пишет Хастингс, отмечая, что «склады арсеналов в США давно пусты».
При этом журналист отмечает, что в Европе ситуация еще хуже. Большинство европейских стран, за исключением Польши, стран Балтии и Северной Европы, уже не хотят увеличивать расходы на оборону ради Украины, передает РИА «Новости».
«Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных слов, важно признать серьезность кризиса закупок альянса», – констатировал Хастингс.
Напомним, в декларации стран G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
В Киеве запретили песни на русском языке
Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.
На сайте говорится, что городской совет наложил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории Киева, передает ТАСС.
Решение было принято 13 июля, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета. Запрет касается музыки, книг и других продуктов творчества. Депутат совета Вадим Васильчук заявил, что русскому языку нет места в Киеве и на всей территории Украины.Запрет распространяется и на «объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение».
Ранее во Львове депутат горсовета вызвала полицию, когда услышала как молодой человек поет на улице песню Виктора Цоя на русском языке.