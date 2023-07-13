|
|
Эрдоган собрался поговорить с Путиным до истечения зерновой сделки
Спикер правящей партии Турции Челик: Эрдоган планирует поговорить с Путиным до истечения срока зерновой сделки
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до того, как истечет срока действия зерновой сделки, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что разговор глав России и Турции ожидается.
Зерновая сделка истекает 17 июля.
При этом ожидается отметил, что кризиса в двусторонних отношениях на фоне того, что Анкара согласилась ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО, не ожидает. Челик напомнил, что российский и турецкий лидеры «всегда находили общий язык по чувствительным вопросам», передает ТАСС.
Кроме того, он напомнил, что в Турции не исключают визита Путина, который, как сообщал ранее Эрдоган, может состояться в августе.
Между тем замглавы МИД России Сергей Вершинин в среду, 12 июля, провел телефонные переговоры с турецким коллегой Бураком Акчапаром. В ходе разговора обсуждались вопросы выполнения зерновой сделки, говорится в сообщении МИД России в Telegram.
Также Вершинин провел телефонный разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен по ее инициативе. Российская сторона подчеркнула необходимость выполнения меморандума Россия – ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, который рассчитан на три года.
Ранее Челик сообщал, что турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Перед этим Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш.
«Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша.
Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС.
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий
Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров
|
|
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным.
Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он.
На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах.
В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун.
Финляндия извинилась за слова министра финансов о «турецких обезьянах»
Глава МИД Финляндии Валтонен извинилась перед Анкарой за слова министра финансов Пурры о «турецких обезьянах»
|
|
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах».
Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она сообщила, что передала извинения властей Финляндии за «неуместные слова, сказанные несколько лет назад членом нового правительства» страны. Валтонен заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах», передает ТАСС со ссылкой на Yle.
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения.
Путин дал совет ученому, который создает квантовый компьютер
Президент Путин посоветовал ученому Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать жену
|
|
Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену.
Российский ученый Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, рассказал президенту, что этот процесс поглощает все его время и внимание, передает ТАСС.
«Все <…> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего», – признался Семериков.
«Жену не забывайте, это вам дорого обойдется», – с улыбкой посоветовал ему Путин. «Жена ваша тоже героиня», – добавил глава государства.
Вернувшись к серьезному тону, президент, обращаясь к Семерикову, заметил: «Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить». «Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь», – сказал Путин.
Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти десять лет. «За эти десять лет мы многому очень научились», – заметил он. «Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию», – пошутил глава государства.
В свою очередь президент признался, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно.
Путин рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. «Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно – и днем, и ночью. Засыпаю – думаю об этом, просыпаюсь – думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно», – поделился Путин.
Ранее в четверг президенту России показали отечественные квантовые разработки. Глава государства также проверил работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей.
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских
Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться
|
|
Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство».
«А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента.
Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard.
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент.
Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области.
Путин назвал условие продления зерновой сделки
Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней
|
|
Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС.
Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин.
«Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он.
«Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
|
|
Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.
Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность
|
|
В России необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, поскольку потребность в вычислительных ресурсах растет, заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«Наши собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей. Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность», – пояснил российский лидер, передает ТАСС.
Как отметил Путин, для этого в России сегодня развиваются серийные производства по выпуску особо чистых материалов и технологических сред. Он привел в пример новый научно-технологический центр в Зеленограде, в котором реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии.
Глава государства также отметил, что, согласно прогнозам, перспективные вычислительные системы будут представлять собой гибридные решения, в которых присутствует и квантовое ядро, и технологии микроэлектроники.
«Отмечу, что каждые десять лет производительность компьютеров увеличивается примерно в тысячу раз, интегральные схемы сегодня уже содержат десятки миллиардов транзисторов. Гонка здесь идет на запредельных скоростях», – добавил он.
Ранее Путин на форуме предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных.
Турция заявила, что объяснилась перед Россией по передаче Киеву главарей «Азова»
Спикер правящей партии Турции Челик: Анкара дала объяснения России по передаче Киеву «азовцев»
|
|
Турецкие власти дали Москве объяснения по вопросу передачи киевскому режиму боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.
Челик в интервью телеканалу Haberturk сообщил, что турецкая сторона «привела соответствующие объяснения». По его словам, по итогам прошедшей беседы «ситуация прояснилась», в настоящее время напряженности в отношениях России и Турции нет, передает РИА «Новости».
При этом спикер правящей партии Турции не стал уточнять, кто и когда привел доводы официальной Анкары.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов».
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» нехорошо характеризует турецкую сторону.
Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой
Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой России
Российская экономика нуждается в новой модели управления на основе больших данных, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, эффект от подобных преобразований должен быть «комплексным, мультипликативным», он должен кратно повысить качество управления, производительность труда, обеспечить рабочие места с передовыми компетенциями и высокими зарплатами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для россиян.
Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных
Президент Путин предложил в течение года подготовить нацпроект по формированию на период до 2030 года экономики данных
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных.
Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике. Президент пояснил, что нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок.
Как сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, российский лидер отметил, что новый нацпроект по формированию экономики данных должен коснуться сбора данных – это высокочувствительные датчики, точные сенсоры, которые, например, помогают обнаруживать заболевания; развития систем связи, в том числе следующих поколений – это важно для робототехники и БПЛА; суверенной инфраструктуры для хранения данных в стране, отечественных облачных и вычислительных решений, а также безопасности данных. Глава государства призвал продолжать работу над технологиями квантовой коммуникации и шифрования.
Ранее Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой.
Путин: Россия считала проект стамбульского соглашения с Украиной приемлемым
Россия считала приемлемым для себя проект стамбульского соглашения с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Как указал российский лидер, в этом документе подробно оговаривались гарантии безопасности Украины. Путин отметил, что в проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который «был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом», очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины, передает ТАСС.
Глава государства считает приемлемым для Москвы проект стамбульского соглашения. «Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым», – подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин в беседе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил о важности комплексного выполнения стамбульских соглашений по зерну.
Путин: В какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто»
|
|
Россия сделала выводы после ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры «закрыли дверь» перед РФ в области технологий, многие из которых страна закупала «в чужом магазине», заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
«Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто». Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что правительством, государственными и частными компаниями уже немало сделано, чтобы изменить положение дел. Однако он выразил уверенность, что «нужно, безусловно, идти дальше, решать более сложные, системные задачи, планировать эту работу вдолгую», пишет ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел тестирование защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей, ему представили разработку на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».
Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей
|
|
Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до 2026 года и продлить сроки реализации.
«Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей», – цитирует его РИА «Новости».
Путин добавил, что необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации. «Скажем, до пяти лет, некоторые говорят, хорошо бы и 10, но до пяти лет с возможностью продления до трех лет. Это уже будет почти 10», – сказал он.
Президент отметил, что прежде всего нужно поддержать крупные научные проекты соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в России в создании лабораторий мирового уровня.
Ранее Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных.
Путин объяснил, чем ограничено право Украины на безопасность
Путин: Украина имеет право обеспечивать свою безопасность, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны
Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что «любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным», передает ТАСС.
«Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности», – уточнил президент.
При этом российский лидер подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины «есть только одно ограничение – оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны».
«Исходим из понимания того, что этот принцип, который был многократно продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться», – подчеркнул президент России.
Накануне британские СМИ сообщили, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине. При этом в Кремле подчеркнули, что намерение стран «Группы семи» (G7) предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягают на безопасность России.