Украинские войска в последние сутки пытались вести наступление на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, их попытки не увенчались успехом, сообщили в Минобороны России.

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила 16 атак ВСУ у поселков Веселое, Красногоровка, Северное, Новомихайловка и Марьинка (ДНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

У поселка Курдюмовка в ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

ВСУ потеряли на этом направлении до 480 человек, шесть пикапов, три польские САУ Krab, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Возле поселка Предтечино (ДНР) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении группа войск «Центр» поразила живую силу и технику 63-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у поселков Торское (ДНР), Кармазиновка и Кузьмино (ЛНР).

Возле Червоной Дибровы и города Кременная (ЛНР) отражены три атаки украинской стороны. Там за сутки ликвидировано до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, САУ «Акация» и гаубица «Д-30».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» пресекла две атаки у поселков Ровнополь и Новодонецкое (ДНР).

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ у поселка Пятихатки (Запорожская область), отражена атака 65-й механизированной бригады ВСУ у поселка Работино (Запорожская область).

ВСУ на этих направлениях потеряли более 180 бойцов, танк, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, британскую САУ AS90 Braveheart, две гаубицы «Мста-Б», три орудия «Д-20», САУ «Гвоздика» и РСЗО «Град».

Также ночью ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов ВСУ, цель достигнута.