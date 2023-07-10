В Краснодаре убит замначальника горотдела по мобилизационной работе

Назван гонорар Джонни Деппа в России

Музыкант Михаил Лисов заявил, что договорился о приезде Джонни Деппа в Россию за 370 тыс. долларов и экскурсию в Калининградскую область

Голливудский актер Джонни Депп осенью приедет в Москву для записи совместного с группой «ЯМОРЕ» сингла, в качестве гонорара он примет 370 тыс. долларов и экскурсию в Калининградскую область, сообщает пресс-служба группы «ЯМОРЕ».

По словам участника «ЯМОРЕ» Михаила Лисова, изначально с Деппом договорились о крупном денежном гонораре, однако получили ответное предложение команды актера с меньшим гонораром в размере 370 тыс. долларов, а также экскурсии по маршруту Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Светлогорск – поселок Янтарный, передает «Газета.Ru».

Музыкант рассказал, что переговоры с командой актера велись с 2018 года – с момента выступления Деппа в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires, а в 2020 году возникла идея записать совместную песню, о чем было заявлено менеджменту Деппа.

«На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад – после победы в суде – мне написали, что он готов приехать», – отметил Лисов.

Также участник группы «ЯМОРЕ» добавил, что через две недели у команды состоится видеозвонок с актером.

«Волнительно, конечно, хотя Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идет подготовка к его приезду, а осознание, что это все не сон, еще не пришло», – заверил Лисов.

Напомним, Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в клевете в связи со статьей в Washington Post, где его экс-супруга пожаловалась на домашнее насилие. При этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако актер заявил, что лишился из-за публикации нескольких ролей. Он в свою очередь и сам обвинил Херд в домашнем насилии. Депп потребовал компенсацию в размере 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, требуя с бывшего мужа 100 млн долларов.

Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете и обязали выплатить актеру 10 млн долларов и еще 5 млн штрафа. Присяжные удовлетворили также иск Херд, обязав Деппа выплатить компенсацию в размере 2 млн долларов.

В ноябре Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете с таблоидом Sun, который писал, что актер избивал свою бывшую жену. В 2016 году Херд также обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.