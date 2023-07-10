В боях на Донецком направлении за сутки уничтожено до 275 украинских военных

За сутки украинские военные попытались провести наступление на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, все попытки оказались безуспешны, сообщило Минобороны России.

Подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении отразили атаки ВСУ у поселков Невельское, Водяное и Клещеевка (ДНР), сообщило министерство в своем Telegram-канале.

ВСУ на этом направлении потеряли до 275 бойцов и наемников, один танк и четыре машины. Возле города Торецк (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Группа войск «Центр» на Краснолиманском направлении поразила живую силу и технику 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Ямполовки, Торского (ДНР) и Кузьмино (ЛНР). Отражены атаки ВСУ у поселков Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР).

Украинская сторона на этом направлении потеряла до 85 бойцов, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и САУ «Акация».

Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила атаки ВСУ у поселков Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область). Возле поселка Приютное в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ.

На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 106-й бригады теробороны у поселка Луковское (Запорожская область). ВСУ потеряли на этих направлениях до 150 бойцов, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы Д-20.

Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка (Харьковская область). Возле Новоселовского в ЛНР отражены атаки ВСУ, пресечена деятельность украинской ДРГ.

ВСУ на этом направлении потеряли свыше 65 военнослужащих, БМП и два автомобиля.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 30 украинских военных и восемь автомобилей.