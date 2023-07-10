В боях на Донецком направлении за сутки уничтожено до 275 украинских военных

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10 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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Как Россия ответит Турции на обман с «азовцами»

Турция передала Украине командиров запрещенного в РФ нацбатальона «Азов» Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Решение руководства Турции передать Украине командиров неонацистского батальона «Азов» останется без ответа только в том случае, если оно было частью более сложной и обширной сделки, считают эксперты. Но, скорее всего, реагировать придется: нарушение прежних договоренностей ломает привычную схему отношений России и Турции.  Подробности...
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Орбиту Земли освоит российская частная космонавтика

Ракета теперь зачастую несет не один, не два, а десятки спутников Роскосмос/РИА Новости
К работе на околоземной орбите приступила к работе целая группа российских космических аппаратов. Некоторые из них поистине уникальны, в том числе те, которые созданы студенческими и даже школьными коллективами. На наших глазах в России выращивается индустрия частных космических конструкторских бюро, которые в ближайшие годы могут создать на орбите целые спутниковые группировки. Подробности...
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Латвия уничтожает русских стариков

Тысячи русских пенсионеров оказались под угрозой депортации из Латвии Владимир Астапкович/РИА Новости
«Злость, слезы на глазах и испанский стыд... Стресс, который устроили этим пожилым людям, на годы сократит оставшийся уже не столь длинный срок их жизни». Такими словами даже некоторые политики Латвии описывают жестокий эксперимент, который проводит их государство с русскими стариками. Что происходит и может ли Россия защитить соотечественников? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Что помешало Англии разбомбить советские нефтяные месторождения в 1940-м

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Самое печальное, что и сегодня союзничество с англо-американцами не только остается священной коровой нашей историографии, но всякий иной взгляд на него (и это в условиях фактической войны с англосаксонским миром) признается «ревизионизмом». Подробности...

Новое расширение НАТО становится угрозой для США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Любое реальное движение Вашингтона в сторону приглашения Киева в НАТО будет означать готовность вступить в прямое военное столкновение с Россией. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Каким должен быть идеальный русский город

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Современный город до такой степени уже все зарегулировал, сделал плоским, однозначным, безжизненным и некрасивым, что дальше в прямом смысле некуда. Пора думать о других принципах и элементах расселения. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Уроки для России из погромов во Франции

Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

Зачем Зеленский позорит Запад

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
Вы участвовали в сборе средств для поддержки участников СВО?
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
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    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    В боях на Донецком направлении за сутки уничтожено до 275 украинских военных

    		   
    10 июля 2023, 14:30
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    За сутки украинские военные попытались провести наступление на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, все попытки оказались безуспешны, сообщило Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении отразили атаки ВСУ у поселков Невельское, Водяное и Клещеевка (ДНР), сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    ВСУ на этом направлении потеряли до 275 бойцов и наемников, один танк и четыре машины. Возле города Торецк (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

    Группа войск «Центр» на Краснолиманском направлении поразила живую силу и технику 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Ямполовки, Торского (ДНР) и Кузьмино (ЛНР). Отражены атаки ВСУ у поселков Червоная Диброва и Кармазиновка (ЛНР).

    Украинская сторона на этом направлении потеряла до 85 бойцов, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и САУ «Акация».

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении отразила атаки ВСУ у поселков Ровнополь (ДНР) и Работино (Запорожская область). Возле поселка Приютное в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ.

    На Запорожском направлении поражены скопления живой силы и техники 106-й бригады теробороны у поселка Луковское (Запорожская область). ВСУ потеряли на этих направлениях до 150 бойцов, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, две гаубицы Д-20.

    Западная группировка войск на Купянском направлении поразила живую силу и технику ВСУ у поселков Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка (Харьковская область). Возле Новоселовского в ЛНР отражены атаки ВСУ, пресечена деятельность украинской ДРГ.

    ВСУ на этом направлении потеряли свыше 65 военнослужащих, БМП и два автомобиля.

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено более 30 украинских военных и восемь автомобилей.

    Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
    		   
    9 июля 2023, 17:51
    Фото: Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Контрнаступление украинской армии «не застряло на одном месте, а продвигается», но темпы не соответствуют ожиданиям, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Как указал Зеленский в интервью телеканалу ABC News, все хотят, чтобы это происходило быстрее, поскольку каждый день означает потери среди украинцев. По его словам, Украина продвигаемся, и не застряла на одном месте, передает РИА «Новости».

    При этом он добавил, что «все желали бы видеть, чтобы контрнаступление завершилось в более короткие сроки». Украинский лидер подчеркнул, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих партнеров на Западе в контексте контрнаступления.

    Ранее британский политолог и писатель Марк Галеотти заявил, что ВСУ не удалось добиться заметных успехов в ходе наступления, российские войска действуют более эффективно, чем в начале спецоперации.

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    Лавров обсудил с главой МИД Турции выдачу Украине главарей «Азова»
    МИД: Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Турции возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов»*
    		   
    9 июля 2023, 18:59
    Фото: Сергей Гунеев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил возвращение на Украину главарей нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией), говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    Российские дипломаты сообщили в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, что в ходе разговора стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением главарей «Азова»* из Стамбула в Киев.

    Внимание Анкары также было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму. При этом было подчеркнуто, что соответствующие шаги могут привести только к негативным последствиям.

    Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

    Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ).

    Коментарии (69)
    Эксперты: На поставки ВСУ кассетных боеприпасов Россия ответит своим арсеналом
    Эксперты: РФ сможет ответить на использование ВСУ американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения

    9 июля 2023, 20:48

    Текст: Антон Никитин

    Россия сможет ответить на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения, выразили мнение авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    На Украину будут направлены кассетные снаряды М864, предназначенные для американской ствольной артиллерии калибра 155-мм, например гаубиц М777, потому что иначе ВСУ останутся вообще без артиллерийских снарядов, что грозит киевскому режиму Зеленского поражением, пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах».

    При этом эксперты обращают внимание, что после решение США поставить Украине кассетные боеприпасы у ВС России больше нет моральных ограничений на их применение.

    У России имеются кассетные авиабомбы класса РБК-250/500, реактивные снаряды с кассетной боевой частью к РСЗО «Смерч» и «Ураган», а также кассетные головные части к ракетам комплекса «Искандер», и некоторые другие боеприпасы, причем в количестве, несоизмеримо большем, чем есть в распоряжении США и тем более Украины.

    При этом особенно сильный поражающий эффект кассетные виды боеприпасов имеют при применении в обороне, против наступающей техники и живой силы противника. Для ВСУ это будет означать значительное увеличение потерь, особенно в живой силе.

    Ранее в МИД России назвали решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему президент США Джо Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются их особенности и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.

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    В ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
    Военнослужащий ВСУ Штефан: Главком ВСУ Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер»
    		   
    9 июля 2023, 16:09
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный имеет позывной «Волонтер», сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан.

    Штефан заявил, что позывной главкома ВСУ – «Волонтер», передает РИА «Новости».

    Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя «Звездных войн» Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный, что может свидетельствовать о том, что Йода является кумиром главкома ВСУ.

    Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин предположил, что главком ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала версии о том, где могут находиться главком ВСУ Валерий Залужный и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

    Коментарии (32)
    Минобороны сообщило о неудачной попытке Киева атаковать Россию ракетами С-200
    Минобороны: Киев предпринял неудачную попытку атаковать территорию России четырьмя ракетами С-200
    		   
    10 июля 2023, 08:58
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алина Власенко

    Киевский режим попытался 9 июля атаковать территорию России ракетами С-200, две ракеты уничтожены силами противовоздушной обороны, еще две отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, жертв и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

    В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

    По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств Киева, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

    Коментарии (24)
    Зеленский сказал, как Байден мог бы закончить конфликт за пять минут
    Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут, заставив Киев сдать территории
    		   
    10 июля 2023, 03:45
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден мог бы закончить конфликт на Украине за пять минут, если бы заставил Киев сдать территории, однако украинские власти на это не согласны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью телеканалу ABC News отметил, что конфликт можно было бы закончить «ценой Украины» – заставить киевский режим отказаться от территорий. Таким образом, считает он, Байден мог бы завершить конфликт за «пять минут». «Но мы бы не согласились», – отметил президент Украины, передает ТАСС.

    Кроме того, Зеленский обратил внимание, что от некоторых американских политиков поступают «опасные сигналы» о сокращении помощи Киеву.

    Также Зеленский заявил, что окончание горячей фазы конфликта с Россией не будет означать конец «войны», боевые действия должны закончиться «справедливостью и миром», а также восстановлением территориальной целостности.

    Коментарии (17)
    Украина пригрозила Западу «пересмотром стратегии»
    Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев пересмотрит стратегию, если не получит на саммите приглашение в НАТО

    9 июля 2023, 22:12

    Текст: Ольга Никитина

    Если Украину не пригласят присоединиться к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, это «однозначно потребует пересмотра стратегии» со стороны Киева, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина в интервью изданию «Европейская правда» пояснила, что в случае, если Украину не пригласят в НАТО, акценты Киева будут смещены в сторону получения гарантий безопасности со стороны стран Запада.

    По ее словам, если в Вильнюсе решение не будет принято или примут отсроченное решение, для Киева это будет означать, что «именно гарантии безопасности являются основными». «Поэтому очевидно смещаются акценты», – приводит ее слова ТАСС.

    Также Стефанишина сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пока не принял решения относительно участия в саммите НАТО в Вильнюсе.

    Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен назвал стратегической ошибкой с опасными последствиями возможное решение отложить принятие Украины в НАТО до момента окончания конфликта.

    Коментарии (23)
    Расмуссен не исключил принятия в НАТО некоторых «частей» Украины
    Экс-генсек НАТО Расмуссен не исключил принятия в Североатлантический альянс «частей» Украины

    9 июля 2023, 19:54

    Текст: Антон Никитин

    Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен не исключил принятия в НАТО «частей» Украины, таких как Западная Украина.

    Свою точку зрения он изложил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

    Отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным, чтобы в НАТО могли быть включены только некоторые части Украины, такие как Западная Украина, Расмуссен сказал, что «все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», передает ТАСС.

    При этом бывший генсек НАТО выступил с утверждением, что это якобы может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу. В качестве примера он привел вступление Западной Германии в НАТО в 1955 году. По мнению Расмуссена, отличий в этих ситуациях много, но возможны и параллели.

    Экс-генсек НАТО выразил мнение, что можно было бы договориться о том, чтобы обязательства по оказанию помощи Украине в соответствии со статьей пять Договора НАТО выполнялись только в случае нападения на те части украинской территории, где правительство в Киеве осуществляет фактическую юрисдикцию. Он пояснил, что сейчас идет обсуждение возможных вариантов вступления Украины в НАТО.

    По его мнению, следующий саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. Расмуссен отметил, что с этого момента вплоть до фактического присоединения к альянсу отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал единое решение Североатлантического альянса по перспективам вступления Украины в военно-политический блок.

    Коментарии (44)
    Маск предсказал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления
    Американский бизнесмен спрогнозировал Киеву большие потери территорий в случае провала контрнаступления
    		   
    10 июля 2023, 09:52
    Фото: Javier Rojas/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Провал контрнаступления украинских военных может привести к потере Киевом значительных территорий, выразил мнение американский бизнесмен Илон Маск.

    В своем Twitter (заблокирован в РФ) он отметил, что в случае краха украинского контрнаступления, Киев понесет тяжелые потери, а российские войска во время контратаки могут отвоевать еще больше территорий, передает ТАСС.

    Также Маск подчеркнул, что именно этот фактор и удерживает ВСУ от масштабного контрнаступления.

    Кроме того, предприниматель добавил, что Россия выиграла бы войну на истощение из-за значительного превосходства в численности войск.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский предчувствует потерю новых территорий.

    Коментарии (14)
    Экс-советник Кучмы предсказал революцию на Украине
    Экс-советник Кучмы Соскин: Провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции
    		   
    10 июля 2023, 00:40
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Ольга Никитина

    Ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в своем блоге на YouTube призвал президента Украины «не раскатывать губу», поскольку «никакого НАТО» ему не видать. Запад, по мнению бывшего советника главы украинского государства, «обдурил» Украину.

    Зеленский, как считает Соскин, превратил страну в руины. Эксперт считает, что главе киевского режима не следовало устраивать «пляски на костях», пытаясь получить членство в Североатлантическом альянсе, а вместо этого стоило начать мирные переговоры с целью прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Каждый день украинцев «уничтожают», рейтинг президента Украины «очень сильно падает», поскольку все понимают, что он не способен сделать что-либо и «несет горе», подчеркнул Соскин.

    Экс-советник Кучмы добавил также, что на фоне тяжелого экономического и социального положения внутри страны нарастают противоречия. В скором времени, прогнозирует он, это может привести к революции на Украине.

    Ранее Соскин заявлял, что украинским военным уже нечем наступать на укрепленные российские позиции.

    Коментарии (5)
    Военный эксперт: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
    Эксперт Кнутов: России необходимо уничтожать украинские комплексы С-200 до выхода на позиции
    		   
    10 июля 2023, 11:50
    Фото: David Birkas/Wikipedia
    Текст: Дарья Волкова

    Комплексы С-200 довольно устаревшая советская разработка, которую ВСУ совместно с США пытаются модернизировать. Учитывая угрозу, перед ВС РФ стоит задача выявлять места их нахождения и уничтожать до выхода на позиции, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ попытались нанести удары ракетами С-200 по российской территории.

    «Зенитно-ракетный комплекс С-200 – это достаточно старая советская разработка, конца 60-х годов. На вооружение первая установка в модификации «Вега» была принята в 1967 году, затем была представлена разработка «Дубна», она находилась на вооружении до начала 2000-х годов», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, военный историк.

    «Особенность комплекса состоит в том, что у него очень большая дальность поражения – 240-280 км. Ракеты достаточно большие, жидкостные, имеют большую боевую часть. В основном способны работать по носителям крылатых ракет, стратегическим бомбардировщикам, постановщикам активных помех. Система стационарная, пусковые установки свернуть и перевезти в другое место сложно, но теоретически возможно», – отметил он.

    «ВСУ выбрали для нанесения удара именно эти комплексы, потому что их достаточно много на Украине. Кроме того, они есть в Польше и других странах. Вместе с тем западные союзники Украины помогли им модернизировать С-200, чтобы можно было наносить удары не только по аэродинамическим, но и по наземным целям», – рассуждает собеседник.

    «Сами ракеты металлические, маломаневренные, большие и видны на экране радаров. За счет этого они являются хорошей целью для современных ЗРК. В частности, по запущенным накануне ракетам, как я предполагаю, в основном отработали наши С-300 и С-400. И с поставленной задачей они успешно справились», – добавил эксперт.

    «Но ВСУ продолжат и дальше наносить удары этими ракетами по нашей территории. В связи с этим нам необходимо вычислять места дислокации дивизионов ВСУ, уничтожать пусковые установки еще до выхода на позиции, а также ликвидировать склады с ракетами. Также стоит учитывать, что противник работает над улучшением систем наведения и повышает помехозащищенность снарядов. Это им необходимо для того, чтобы ракеты было сложнее выводить из строя при помощи РЭБ. Поэтому нужно быть начеку», – заключил Кнутов.

    В воскресенье, 9 июля, украинская сторона безуспешно попыталась нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба ВКС генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении ракет. Афзалов, в частности, сообщил, что российскими средствами ПВО уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

    По итогам доклада Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств ВСУ, и планировать их упреждающее огневое поражение. Также Герасимов поручил в кратчайшие сроки принять меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха.

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    Посольство России заявило о фактическом признании США в военных преступлениях
    Посольство России: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
    		   
    10 июля 2023, 03:08
    Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Администрация США фактически призналась в совершении Соединенными Штатами военных преступлений на Украине, заявило посольство России в Вашингтоне.

    Так в диппредставительстве прокомментировали слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче киевскому режиму кассетных боеприпасов.

    В заявлении посольства в Telegram говорится, что Кирби «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта». Уточняется, что американский чиновник заявил, что от оружия, поставленного США, будут гибнуть мирные граждане.

    «В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», – отмечает посольство.

    Логика США в решении о поставках кассетных бомб, если она и прослеживается, то сводится к принципу «хуже уже не будет», добавляют дипломаты. По их словам, руками украинских граждан США готовы уничтожать все живое вдали от собственных границ.

    Усилия США направлены на реализацию «несбыточной мечты о стратегическом поражении» России, которая, борясь с киевскими преступниками, защищает свой народ и свою землю, заключили в диппредставительстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.

    Эксперты отмечали, что Россия сможет ответить на использование вооруженными силами Украины (ВСУ) американских кассетных боеприпасов аналогичными средствами поражения.

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    В Европе предрекли Украине катастрофу из-за конфликта США с Россией
    Предприниматель Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией
    		   
    9 июля 2023, 17:19
    Фото: Ohde/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал украинский конфликт катастрофой для Украины и опосредованной войной США с Россией при помощи НАТО, в ходе которой все запасы альянса уничтожаются, а украинцы умирают в соотношении десять к одному.

    Как считает Дотком, президент США Джо Байден требует от главы киевского режима Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и «победить» Россию с помощью НАТО. Он отметил на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России), что в ходе конфликта на Украине все запасы НАТО уничтожаются, украинцы умирают в соотношении десять к одному, и эта опосредованная война США – катастрофа для Украины. Ким Дотком подчеркнул, что такова реальность, и призвал требовать заключения мира, передает РИА «Новости».

    Ранее в Британии признали отсутствие успехов в наступлении у Вооруженных сил Украины. В среду в МИД заявили, что так называемое украинское контрнаступление захлебывается, российские войска дают решительный отпор боевикам украинских формирований. В ведомстве также отметили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца.

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    Ростех: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
    Замгендиректора Ростеха Артяков: В России удвоилось производство Су-34 и Су-35
    		   
    10 июля 2023, 12:59
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Выпуск истребителей Су-34 и Су-35 увеличен в два раза для нужд специальной военной операции, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

    Количество выпускаемой для Минобороны боевой авиации по некоторым позициям удвоилось, это Су-30, Су-34 и Су-35, сказал Артяков в интервью «России 24», передает РИА «Новости».

    Эти самолеты показали себя эффективно на линии боевого соприкосновения, они помогают выполнению задач СВО.

    Он отметил, что госкорпорация с опережением выполняет государственный оборонный заказ по поставкам бронетехники и артиллерии.

    Ростех также готов и дальше наращивать объемы производства вооружения, все будет зависеть от заказов Министерства обороны, заключил Артяков.

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    Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
    Минобороны: Группировка «Юг» отбила попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
    		   
    10 июля 2023, 05:49
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские подразделения отразили попытки украинских националистов прорвать оборону на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    Астафьев сообщил, что российские силы на протяжении суток продолжали отражать попытки украинских штурмовых подразделений прорвать оборону.

    Российская авиация ударила по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка, передает РИА «Новости» слова руководителя пресс-центра группировки «Юг».

    Также военные уничтожили скопления вооружений и техники 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. РЗСО «Торнадо-С» ударили по району сосредоточения оружия и техники 91-й мехбригады на Соледаро-Артемовском направлении. Также уничтожен склад боеприпасов 115-й мехбригады ВСУ.

    Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил в районе н.п. Ягодное и Миньковка скопления живой силы противника, добавил Астафьев.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

    Коментарии (6)
     
     
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