Герасимов доложил Путину о результатах боя на Запорожском направлении

Сенатор: Расмуссен заявлением о вводе войск НАТО на Украину подталкивает мир к войне

Сенатор Долгов: Расмуссен не сможет отсидеться в родной Дании, если войска НАТО войдут на Украину

Расмуссен ввиду своего положения может позволить себе говорить больше, чем действующий генсек НАТО. Но эта риторика неминуемо приближает мир к новому, более опасному витку эскалации конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность отправки войск альянса на Украину

«Пост генерального секретаря НАТО в принципе может занимать только русофоб. Расмуссен в этом плане не был исключением. Он всегда негативно высказывался о нашей стране и редко сдерживался в выражениях. Я бы назвал его недальновидным политиком, раз ему даже в голову не приходит, что столь агрессивная риторика способна приблизить мощный скачок эскалации конфликта на Украине», – сказал сенатор Константин Долгов.

«В конечном счете ему просто не удастся укрыться и отсидеться в родной Дании. Единственное отличие Расмуссена от Столтенберга – это статус бывшего генсека альянса. Отсутствие формальных обязательств развязывает ему язык, позволяет говорить гораздо больше, затрагивая крайне опасные темы. Вот и сейчас он в своей риторике фактически подводит Россию и страны альянса к опасной черте», – подчеркивает сенатор.

«Конечно, введение на территорию официального контингента НАТО является кратчайшим путем к прямой войне. Несмотря на то что Вашингтон действительно подбивает остальные государства к эскалации напряженности с РФ, я не думаю, что члены организации пойдут на столь рискованный шаг», – считает собеседник.

«Скорее всего, речь идет об участии наемников из стран альянса в боевых действиях на Украине. Подобный процесс уже запущен, однако Восточная Европа, в частности Прибалтика и Польша, вполне могли бы расширить собственное «неофициальное» присутствие в зоне конфликта», – резюмирует Долгов.

«Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен предположил, что натовские Польша и страны Балтии могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на Украину в помощь ВСУ. Я убежден, что следующим «пушечным мясом» в оголтелой борьбе США с Россией могут стать страны Восточной Европы», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Климов, зампредседателя сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

«Для удобства применения новых жертв их вполне могут упаковать в квази-натовский альянс, который, чтобы избежать прямой войны англосаксов с ракетно-ядерной державой РФ, к самой организации формального отношения иметь не будет. Фактически мы столкнулись с новой опасной идеей кукловодов-гегемонистов», – отмечает парламентарий.

«Тем не менее иных вариантов, за исключением «заднего хода» в тотальной войне с нами, у них не остается. Украинский военно-политический тупик за год до президентских выборов в США вполне способен подвигнуть западных дельцов ввести в бой давно заготовленные американцами «людские резервы» из их русофобских закромов», – подчеркивает сенатор.

«Для этого и вкладывались миллиарды долларов в европейское захолустье у западных границ России. В Вашингтоне никого не интересует счастливая жизнь поляков, литовцев, латвийцев и эстонцев. Печально, что США не ограничатся этими четырьмя государствами-заложниками», – акцентирует он.

«Штаты уже втянули в НАТО Финляндию и Швецию, закабалили Румынию с Молдавией, а также затмили русофобскими идеями разум бывшим «чехословакам». Работают и на западных рубежах: в Германии ими было насажено руководство, способное погнать немцев толпой на Восточный фронт», – резюмирует Климов.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Североатлантического альянса могут захотеть ввести войска на Украину. Он допустил такую возможность при условии, что страны – члены НАТО, включая США, откажутся предоставлять Киеву реальные «гарантии безопасности» на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

Он уверен, что в таком случае балтийские страны и Польша могут инициировать создание «коалиции желающих» отправить войска на Украину. Тем временем Politico со ссылкой на чиновников Североатлантического альянса пишет, что страны Запада пока не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, которых требует Украина.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, допустивший возможность ввода на Украину войск стран Балтии и Польши, не пояснил самое главное: будет ли альянс защищать эти войска.

Пушков также поинтересовался, будут ли введенные войска находиться на территории Украины на свой страх и риск, а США и ЕС умоют руки, ведь Украина членом НАТО не является. Для «рвущихся в бой восточноевропейцев», отметил Пушков, это является ключевым вопросом, поскольку, уверен сенатор, без НАТО они и шагу не ступят.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.